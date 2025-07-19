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    Канвон — Тэджон. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 19 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Канвон» — «Тэджон»
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    «Канвон»
    «Канвон» примет дома «Тэджон» в 22-м туре южнокорейской Кей-лиги. Поединок состоится 19 июля и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Канвон» — «Тэджон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 19 Июля 2025 года

    Канвон

  • Канвон
    •  Канвон 13:00 Daejeon Citizen

    Daejeon Citizen

  • Южная Корея. К-Лига
    •

    «Канвон»

    Турнирное положение: «Канвон» по итогам 21-го поединка южнокорейского первенства набрал 28 баллов и занимает восьмую строчку в таблице.

    Команда на два очка отстает от зоны чемпионского раунда (топ-6) и на семь — от нынешнего соперника, а также на четыре пункта опережает своего ближайшего преследователя.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках Кубка Южной Кореи клуб на чужом поле одержал победу над «Тэгу» (2:1) и вышел в полуфинал.

    Перед этим коллектив в 21-м туре национального чемпионата набрал три очка, когда в чужих стенах оказался сильнее «Сувона» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Канвон» выиграл, а в четырех последних поединках ни разу не проиграл.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три балла, особенно если учесть текущий спад в игре соперника, а также фактор собственного поля.

    Витор Габриэл — лучший бомбардир команды в чемпионате Южной Кореи с четырьмя голами.

    «Тэджон»

    Турнирное положение: «Тэджон» по итогам 21-го поединка южнокорейского первенства набрал 35 баллов и занимает вторую строчку.

    Команда на 10 очков отстает от лидера «Чонбука», а также на три пункта опережает ближайшего преследователя и на пять баллов — седьмое место, что вне зоны чемпионского раунда (топ-6).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:1 сыграл вничью на своём поле с «Чеджу».

    Перед этим коллектив в 20-м туре Кей-лиги также набрал только один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Гвангю» (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Тэджон» сыграл вничью, а в пяти последних поединках ни разу не выиграл.

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    Такие результаты не обещают гостям хороших шансов на три очка, особенно если учесть отличную форму соперника, а также фактор чужого поля, тем не менее, ничья вполне реальна.

    Ли Дон Кйон и Пак Сан Хйок — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Южной Кореи с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Канвон» выиграл

    • в трех последних матчах «Канвона» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Тэджона» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Канвон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.25, победа «Тэджона» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных играх.

    Вместе с тем, такой же сценарий был реализован в трех из четырех последних поединков хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Канвона».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Канвон — Тэджон?

    Матч Канвон — Тэджон состоится 19 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Южная Корея. К-Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Канвон — Тэджон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Канвон — Тэджон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Канвон — Тэджон?

    Смотреть матч турнира Южная Корея. К-Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Канвон — Тэджон?

    Коэффициенты букмекеров: «Канвон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.25, победа «Тэджона» — в 3.00.

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    Канвон — Тэджон: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 19.07.202513:00. Продолжится ли победная серия «Канвона»?
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