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    «Брага» расправится с «кельтами»

    Брага — Сельта. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Сельта»
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    Рикарду Орта
    19 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Брага» и «Сельта». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Июля 2025 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 22:00 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Брага»

    Турнирное положение: «Оружейники» продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Брага» на 5 очков отстала от первой тройки. А вот отличились игроки команды 55 результативными выстрелами в 34 матчах.

    Брага — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Оружейники» сумели одолеть «Морейренсе» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Панатинаикосу» (2:1). Да и поединок с «Вольфсбергером» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Брага» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Оружейники» в летних спаррингах выглядят весьма выгодно. Все 4 контрольных поединка завершились победами.

    Причем «Брага» традиционно неудачно противостоит «Сельте». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забивать в составе «оружейников» уж точно есть кому.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Кельты» минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

    Причем «Сельта» на 5 очков отстала от шестой позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Фамаликану» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Хетафе» (2:1). А вот несколько ранее она была бита «Райо Вальекано» (1:2).

    При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кельты» не особо преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает значительно чаще гола за матч.

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    При этом «Сельта» не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Команда в межсезонье заметно обновляется. Зато по-прежнему в строю опытнейший Яго Аспас, на счету которого 10 забитых мячей в минувшем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается исправиться за последнюю неудачу.

    Статистика для ставок

    • «Оружейники» победили в 4 своих последних матчах

    • «Брага» пропустила всего 1 мяч в четырех летних спаррингах

    • «Сельта» в среднем пропускает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 1.96.

    Прогноз: «Оружейники» весьма преуспевают в летних спаррингах, и явно будут активны в атаке.

    «Брага» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Браги» за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брага — Сельта?

    Матч Брага — Сельта состоится 19 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Брага — Сельта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брага — Сельта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брага — Сельта?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брага — Сельта?

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.01.

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