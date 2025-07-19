Брага — Сельта. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2025 года

Брага
Сельта
«Брага»
Турнирное положение: «Оружейники» продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Брага» на 5 очков отстала от первой тройки. А вот отличились игроки команды 55 результативными выстрелами в 34 матчах.
Брага — Сельта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Оружейники» сумели одолеть «Морейренсе» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Панатинаикосу» (2:1). Да и поединок с «Вольфсбергером» завершился уверенной победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Брага» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Оружейники» в летних спаррингах выглядят весьма выгодно. Все 4 контрольных поединка завершились победами.
Причем «Брага» традиционно неудачно противостоит «Сельте». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забивать в составе «оружейников» уж точно есть кому.
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
Причем «Сельта» на 5 очков отстала от шестой позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Фамаликану» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Хетафе» (2:1). А вот несколько ранее она была бита «Райо Вальекано» (1:2).
При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кельты» не особо преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает значительно чаще гола за матч.
При этом «Сельта» не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Команда в межсезонье заметно обновляется. Зато по-прежнему в строю опытнейший Яго Аспас, на счету которого 10 забитых мячей в минувшем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается исправиться за последнюю неудачу.
Статистика для ставок
- «Оружейники» победили в 4 своих последних матчах
- «Брага» пропустила всего 1 мяч в четырех летних спаррингах
- «Сельта» в среднем пропускает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 1.96.
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Прогноз: «Оружейники» весьма преуспевают в летних спаррингах, и явно будут активны в атаке.
«Брага» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Браги» за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10