Брага — Сельта. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2025 года

19 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Брага» и «Сельта». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брага»

Турнирное положение: «Оружейники» продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Брага» на 5 очков отстала от первой тройки. А вот отличились игроки команды 55 результативными выстрелами в 34 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Оружейники» сумели одолеть «Морейренсе» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Панатинаикосу» (2:1). Да и поединок с «Вольфсбергером» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Брага» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Оружейники» в летних спаррингах выглядят весьма выгодно. Все 4 контрольных поединка завершились победами.

Причем «Брага» традиционно неудачно противостоит «Сельте». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забивать в составе «оружейников» уж точно есть кому.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Сельта» на 5 очков отстала от шестой позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Фамаликану» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Хетафе» (2:1). А вот несколько ранее она была бита «Райо Вальекано» (1:2).

При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» не особо преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает значительно чаще гола за матч.

При этом «Сельта» не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Команда в межсезонье заметно обновляется. Зато по-прежнему в строю опытнейший Яго Аспас, на счету которого 10 забитых мячей в минувшем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается исправиться за последнюю неудачу.

Статистика для ставок

«Оружейники» победили в 4 своих последних матчах

«Брага» пропустила всего 1 мяч в четырех летних спаррингах

«Сельта» в среднем пропускает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 1.96.

Прогноз: «Оружейники» весьма преуспевают в летних спаррингах, и явно будут активны в атаке.

«Брага» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Браги» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10