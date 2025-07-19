Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 19 июля 2025 года

19 июля во 2-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Унион» Санта-Фе. Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Унион» Санта-Фе, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Сине-золотые» пока не блещут результатами. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Бока Хуниорс» не побеждает уже почти 3 месяца. А вот в двух своих последних матчах команда расписывала мировые.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бока Хуниорс» не смог одолеть «Архентинос Хуниорс» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Окленд Сити» (1:1). А вот поединок с «Баварией» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Бока Хуниорс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сине-золотые» нынче выглядят неуверенно. Команда забивает с огромной натугой.

Причем «Бока Хуниорс» традиционно успешно противостоит «Униону». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

«Унион» Санта-Фе

Турнирное положение: «Унион» Санта-Фе явно поборется за высокие места. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Унион» Санта-Фе не проигрывает уже три матча кряду. Более того, в этих поединках команда сохранила свои владения сухими.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Унион» Санта-Фе переиграл «Эстудиантес» (1:0).

До того команда в серии пенальти одолела «Росарио Сентраль». А вот чуть ранее она расписала мировую с «Крузейро» (0:0).

При этом «Унион» Санта-Фе в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Унион» Санта-Фе явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила всего один мяч в 4 своих последних матчах.

При этом «Унион» Санта-Фе провалил Судамерикану. В своем квартете команда заняла итоговое 4 место, набрав всего 4 очка в 6 матчах.

Команда имеет довольно высокий потенциал. Да и пора бы ей наконец-то поднатореть в плане реализации.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

«Сине-золотые» не побеждают уже почти 3 месяца

«Унион» Санта-Фе не проигрывает 3 матча кряду

«Унион» не пропускал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Бока Хуниорс» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидерам.

Номинальные хозяева борются за самые высокие места, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Боки Хуниорс» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.50