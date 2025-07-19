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    «Бока» начинает и выигрывает!

    Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 19 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Унион» Санта-Фе
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    «Бока Хуниорс»
    19 июля во 2-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Унион» Санта-Фе. Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Унион» Санта-Фе, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Сине-золотые» пока не блещут результатами. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бока Хуниорс» не побеждает уже почти 3 месяца. А вот в двух своих последних матчах команда расписывала мировые.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бока Хуниорс» не смог одолеть «Архентинос Хуниорс» (0:0).

    До того команда подписала мировую с «Окленд Сити» (1:1). А вот поединок с «Баварией» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Бока Хуниорс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сине-золотые» нынче выглядят неуверенно. Команда забивает с огромной натугой.

    Причем «Бока Хуниорс» традиционно успешно противостоит «Униону». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

    «Унион» Санта-Фе

    Турнирное положение: «Унион» Санта-Фе явно поборется за высокие места. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Унион» Санта-Фе не проигрывает уже три матча кряду. Более того, в этих поединках команда сохранила свои владения сухими.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Унион» Санта-Фе переиграл «Эстудиантес» (1:0).

    До того команда в серии пенальти одолела «Росарио Сентраль». А вот чуть ранее она расписала мировую с «Крузейро» (0:0).

    При этом «Унион» Санта-Фе в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Унион» Санта-Фе явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила всего один мяч в 4 своих последних матчах.

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    При этом «Унион» Санта-Фе провалил Судамерикану. В своем квартете команда заняла итоговое 4 место, набрав всего 4 очка в 6 матчах.

    Команда имеет довольно высокий потенциал. Да и пора бы ей наконец-то поднатореть в плане реализации.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Сине-золотые» не побеждают уже почти 3 месяца

    • «Унион» Санта-Фе не проигрывает 3 матча кряду

    • «Унион» не пропускал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: «Бока Хуниорс» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидерам.

    Номинальные хозяева борются за самые высокие места, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Боки Хуниорс» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе?

    Матч Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе состоится 19 июля 2025 года в 01:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе?

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.75.

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    Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 19.07.202501:30. «Бока» начинает и выигрывает!
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