Сувон Сити — Кванджу. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, К-Лига, 18 июля 2025 года

18 июля в 22-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Сувон Сити» и «Кванджу». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сувон Сити» — «Кванджу», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сувон Сити»

Турнирное положение: «Сувон Сити» явно не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Сувон Сити» на всего 2 очка опережает аутсайдера. А вот отличились игроки команды 19 результативными ударами в 20 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сувон Сити» уступил «Канвону» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Чонбук Моторс» (2:3). Да и поединок с «Аньянгом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Сувон Сити» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сувон Сити» нынче выглядит крайне неуверенно. Команда уступила в трех своих последних поединках.

Причем «Сувон Сити» традиционно успешно противостоит «Кванджу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена прервать свой неудачный сериал.

«Кванджу»

Турнирное положение: «Кванджу» выступает ниже своего потенциала. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Кванджу» на 4 зачетных балла отстает от топ-2. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кванджу» переиграл «Ульсан Хёндэ» (1:0).

До того команда с натугой одолела «Аньянг» (2:1). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Тэджон Ситизеном» (2:2).

При этом «Кванджу» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кванджу» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 22 мяча в 21 поединке чемпионата.

При этом «Кванджу» пропускает в среднем чуть чаще гола за матч. А вот победила команда всего в восьми матчах чемпионата.

Команда победила в двух своих последних поединках. А вот горечи поражений она не знает уже четыре матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Сувон Сити» в среднем забивает чуть реже гола за матч

«Кванджу» победил в 2 своих последних матчах

«Сувон Сити» уступил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кванджу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: «Кванджу» нынче выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидерам.

Номинальные гости борются за самые высокие места, да и «Сувон Сити» в последних матчах выглядел откровенно бледно.

Ставка: Победа «Кванджу» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05