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    Добудет ли «Кванджу» три очка?

    Сувон Сити — Кванджу. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, К-Лига, 18 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Южная Корея. К-Лига
    Прогноз и ставки на «Сувон Сити» — «Кванджу»
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    «Кванджу»
    18 июля в 22-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Сувон Сити» и «Кванджу». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сувон Сити» — «Кванджу», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 18 Июля 2025 года

    Сувон

  • Южная Корея. К-Лига
    •  Сувон 13:30 Кванджу

    Кванджу

  • Кванджу
    •

    «Сувон Сити»

    Турнирное положение: «Сувон Сити» явно не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сувон Сити» на всего 2 очка опережает аутсайдера. А вот отличились игроки команды 19 результативными ударами в 20 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сувон Сити» уступил «Канвону» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Чонбук Моторс» (2:3). Да и поединок с «Аньянгом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Сувон Сити» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сувон Сити» нынче выглядит крайне неуверенно. Команда уступила в трех своих последних поединках.

    Причем «Сувон Сити» традиционно успешно противостоит «Кванджу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена прервать свой неудачный сериал.

    «Кванджу»

    Турнирное положение: «Кванджу» выступает ниже своего потенциала. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кванджу» на 4 зачетных балла отстает от топ-2. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кванджу» переиграл «Ульсан Хёндэ» (1:0).

    До того команда с натугой одолела «Аньянг» (2:1). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Тэджон Ситизеном» (2:2).

    При этом «Кванджу» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кванджу» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 22 мяча в 21 поединке чемпионата.

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    При этом «Кванджу» пропускает в среднем чуть чаще гола за матч. А вот победила команда всего в восьми матчах чемпионата.

    Команда победила в двух своих последних поединках. А вот горечи поражений она не знает уже четыре матча кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.

    Статистика для ставок

    • «Сувон Сити» в среднем забивает чуть реже гола за матч

    • «Кванджу» победил в 2 своих последних матчах

    • «Сувон Сити» уступил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кванджу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: «Кванджу» нынче выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидерам.

    Номинальные гости борются за самые высокие места, да и «Сувон Сити» в последних матчах выглядел откровенно бледно.

    Ставка: Победа «Кванджу» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сувон Сити — Кванджу?

    Матч Сувон Сити — Кванджу состоится 18 июля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Южная Корея. К-Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сувон Сити — Кванджу?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сувон Сити — Кванджу?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сувон Сити — Кванджу?

    Смотреть матч турнира Южная Корея. К-Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сувон Сити — Кванджу?

    Коэффициенты букмекеров: «Кванджу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.88.

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    Сувон Сити — Кванджу: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 18.07.202513:30. Добудет ли «Кванджу» три очка?
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