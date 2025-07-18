Сувон Сити — Кванджу. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, К-Лига, 18 июля 2025 года

Сувон
Кванджу
«Сувон Сити»
Турнирное положение: «Сувон Сити» явно не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Сувон Сити» на всего 2 очка опережает аутсайдера. А вот отличились игроки команды 19 результативными ударами в 20 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сувон Сити» уступил «Канвону» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Чонбук Моторс» (2:3). Да и поединок с «Аньянгом» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Сувон Сити» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сувон Сити» нынче выглядит крайне неуверенно. Команда уступила в трех своих последних поединках.
Причем «Сувон Сити» традиционно успешно противостоит «Кванджу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена прервать свой неудачный сериал.
«Кванджу»
Турнирное положение: «Кванджу» выступает ниже своего потенциала. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Кванджу» на 4 зачетных балла отстает от топ-2. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кванджу» переиграл «Ульсан Хёндэ» (1:0).
До того команда с натугой одолела «Аньянг» (2:1). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Тэджон Ситизеном» (2:2).
При этом «Кванджу» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кванджу» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 22 мяча в 21 поединке чемпионата.
При этом «Кванджу» пропускает в среднем чуть чаще гола за матч. А вот победила команда всего в восьми матчах чемпионата.
Команда победила в двух своих последних поединках. А вот горечи поражений она не знает уже четыре матча кряду.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.
Статистика для ставок
- «Сувон Сити» в среднем забивает чуть реже гола за матч
- «Кванджу» победил в 2 своих последних матчах
- «Сувон Сити» уступил в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кванджу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
- 2.20Работнички — Торпедо Ж: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.30Приштина — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.90Ильвес — Шахтёр Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Кванджу» нынче выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидерам.
Номинальные гости борются за самые высокие места, да и «Сувон Сити» в последних матчах выглядел откровенно бледно.
Ставка: Победа «Кванджу» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05