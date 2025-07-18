Испания (ж) — Швейцария (ж). Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 18 июля 2025 года

18 июля в 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы по футболу сыграют Испания (ж) и Швейцария (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (ж) — Швейцария (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Испания (ж)

Турнирное положение: Испанки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 1 строчке своего квартета.

При этом Испания (ж) в трех турах набрала 9 зачетных баллов. Команда настреляла 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Испанки переиграли итальянок (3:1).

До того команда нанесла поражение бельгийкам (6:2). А вот поединок с португалками завершился яркой викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Испания (ж) забила 19 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Испанки имеют относительно надежные тылы. Команда пропустила всего 3 мяча в 3 турах группового этапа.

Причем Испания (ж) традиционно удачно противостоит швейцаркам. Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна еще поднатореть в плане реализации.

Швейцария (ж)

Турнирное положение: Швейцарки с натугой прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своего квартета.

Причем Швейцария (ж) в трех турах группового этапа набрала 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Швейцарки не дали себя обыграть финнкам (1:1).

До того команда уверенно переиграла исландок (2:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от норвежек (1:2).

При этом Швейцария (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Швейцарки нынче набрали обороты. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

При этом Швейцария (ж) не может победить испанок уже 13 лет. Да и в четырех последних очных встречах команда уступила соперницам.

Команда не столь ярко действует в плане реализации. Швейцарки отличились 4 забитыми мячами в трех поединках турнира.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Швейцарки не уступили в 2 своих последних матчах

Испанки победили в 8 последних поединках

Испания (ж) в среднем забивает чаще 4 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.20.

Прогноз: Испанки нынче находятся на эмоциональном подъеме, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.

Номинальные хозяева имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, способных сделать разницу.

Ставка: Фора Испании (ж) -3.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.00