ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ Антони ЭлангаЭланга в деле: «Ньюкасл» нашел своего правого вингера Марио БалотеллиНепонятый гений или неисправимый бунтарь? Вечная загадка Марио Балотелли
    Все новости спорта

    Испанки деклассируют швейцарок

    Испания (ж) — Швейцария (ж). Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 18 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Женский футбол Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на сборную Швейцарии
    Прогноз и ставки на Испания (ж) — Швейцария (ж)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Женская сборная Испании
    18 июля в 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы по футболу сыграют Испания (ж) и Швейцария (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (ж) — Швейцария (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Испания (ж)

    Турнирное положение: Испанки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 1 строчке своего квартета.

    При этом Испания (ж) в трех турах набрала 9 зачетных баллов. Команда настреляла 14 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Испанки переиграли итальянок (3:1).

    До того команда нанесла поражение бельгийкам (6:2). А вот поединок с португалками завершился яркой викторией (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Испания (ж) забила 19 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Испанки имеют относительно надежные тылы. Команда пропустила всего 3 мяча в 3 турах группового этапа.

    Причем Испания (ж) традиционно удачно противостоит швейцаркам. Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна еще поднатореть в плане реализации.

    Швейцария (ж)

    Турнирное положение: Швейцарки с натугой прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своего квартета.

    Причем Швейцария (ж) в трех турах группового этапа набрала 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

  • Лето «Ростова»: справится ли Альба без Карпина и Кафанова?
  • Всё о подготовке к новому сезону футбольного клуба из Ростова-на-Дону
  • 15/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Швейцарки не дали себя обыграть финнкам (1:1).

    До того команда уверенно переиграла исландок (2:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от норвежек (1:2).

    При этом Швейцария (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Швейцарки нынче набрали обороты. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом Швейцария (ж) не может победить испанок уже 13 лет. Да и в четырех последних очных встречах команда уступила соперницам.

    Команда не столь ярко действует в плане реализации. Швейцарки отличились 4 забитыми мячами в трех поединках турнира.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Швейцарки не уступили в 2 своих последних матчах

    • Испанки победили в 8 последних поединках

    • Испания (ж) в среднем забивает чаще 4 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.20.

    Прогноз: Испанки нынче находятся на эмоциональном подъеме, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.

    Номинальные хозяева имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, способных сделать разницу.

    Ставка: Фора Испании (ж) -3.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Испания (ж) — Швейцария (ж)?

    Матч Испания (ж) — Швейцария (ж) состоится 18 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Испания (ж) — Швейцария (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Испании (ж) -3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Испания (ж) — Швейцария (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Испании (ж) -3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания (ж) — Швейцария (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Испания (ж) — Швейцария (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Работнички — Торпедо Ж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ильвес — Шахтёр Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ордабасы — Торпедо Кутаиси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Санта-Колома — Борац
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Флора — Валюр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дила — Расинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хегельманн — Сент-Патрикс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Актобе — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пюник — Тре Фиори
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ХИК — Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пайде — Мэгпис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.07
  • Экспресс дня 17 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хеккен — Спартак Трнава
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Дюделанж — Атлетик Эскальдес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Испания (ж) — Швейцария (ж): прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 18.07.202522:00. Испанки деклассируют швейцарок
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры