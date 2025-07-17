Ла-Фиорита — Вардар. Ставка (к. 1.80) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 17 июля 2025 года

Ла Фиорита
Вардар
«Ла-Фиорита»
Турнирное положение: в прошлом сезоне «Ла-Фиорита» стала чемпионом Сан-Марино.
Последние матчи: первая игра ЛК против «Вардара» не может быть занесена в зачет.
Соперник был на голову сильнее и по делу разгромил санмаринцев со счетом 3:0. Первый тайм «Ла-Фиорита» еще сдерживала натиск, но после перерыва посыпалась.
Ранее в чемпионате была победа над «Фиори» (1:0) и ничья с «Космосом» (0:0).
Не сыграют: все игроки в строю.
Состояние команды: чемпионат Сан-Марино очень низкого и уровня и носит статус любительского. Состав у «Ла-Фиориты» состоит из футболистов, которые не смогли закрепиться ни в Серии В, ни в Серии С итальянских лиг. Также есть легионеры, которые в основном совмещают футбол и работу.
«Вардар»
Турнирное положение: по итогам прошлого сезона «Вардар» стал пятым в чемпионате Македонии с 45 очками.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Последние матчи: первый домашний матч против «Ла-Фиориты» получился прогулочным для македонцев. Если в первом тайме соперник еще сдерживал натиск, то после перерыва пропустил три мяча, а вообще статистика была просто подавляющей в пользу «Вардара».
До этого была ничья с «Напредаком» (2:2) и разгромное поражение от «Марибора» (0:5) в товарищеских матчах.
Не сыграют: все лидеры сыграют в этой игре.
Состояние команды: «Вардар» является самым титулованным клубом Македонии, но прошлый сезон откровенно провалил. С конца 2024 года команду возглавил известный в прошлом игрок Гоче Седлоски, под руководством которого «Вардар» постоянно прогрессирует.
Статистика для ставок
- Первый матч «Вардар» выиграл со счетом 3:0
- «Ла-Фиорита» проиграла лишь раз в 7 последних встречах
- В пяти последних играх «Вардар» имеет такой баланс:+2=1-2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ла-Фиорита» дают 13,5, а на «Вардар» — 1,26, ничью букмекеры оценивают в 5,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.55Линфилд — Шелбурн: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.25Норвегия (ж) — Италия (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Вардар» выиграл с разгромным счетом первую игру, поэтому ему нет никакого смысла взвинчивать темп и делать разницу. Команда в спокойном темпе на классе доведет дело до конца и пройдет во второй круг ЛК.
Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,80.
Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что хозяева не забьет. Это откровенно слабая команда, которая перешла в прошлой игре пару раз за центр.
Дополнительная ставка: «Ла-Фиорита» не забьет за 1,82.