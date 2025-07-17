Ла-Фиорита — Вардар. Ставка (к. 1.80) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 17 июля 2025 года

17 июля в ответной игре квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Ла-Фиорита» и «Вардар». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ла-Фиорита» — «Вардар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ла-Фиорита»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Ла-Фиорита» стала чемпионом Сан-Марино.

Последние матчи: первая игра ЛК против «Вардара» не может быть занесена в зачет.

Соперник был на голову сильнее и по делу разгромил санмаринцев со счетом 3:0. Первый тайм «Ла-Фиорита» еще сдерживала натиск, но после перерыва посыпалась.

Ранее в чемпионате была победа над «Фиори» (1:0) и ничья с «Космосом» (0:0).

Не сыграют: все игроки в строю.

Состояние команды: чемпионат Сан-Марино очень низкого и уровня и носит статус любительского. Состав у «Ла-Фиориты» состоит из футболистов, которые не смогли закрепиться ни в Серии В, ни в Серии С итальянских лиг. Также есть легионеры, которые в основном совмещают футбол и работу.

«Вардар»

Турнирное положение: по итогам прошлого сезона «Вардар» стал пятым в чемпионате Македонии с 45 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Последние матчи: первый домашний матч против «Ла-Фиориты» получился прогулочным для македонцев. Если в первом тайме соперник еще сдерживал натиск, то после перерыва пропустил три мяча, а вообще статистика была просто подавляющей в пользу «Вардара».

До этого была ничья с «Напредаком» (2:2) и разгромное поражение от «Марибора» (0:5) в товарищеских матчах.

Не сыграют: все лидеры сыграют в этой игре.

Состояние команды: «Вардар» является самым титулованным клубом Македонии, но прошлый сезон откровенно провалил. С конца 2024 года команду возглавил известный в прошлом игрок Гоче Седлоски, под руководством которого «Вардар» постоянно прогрессирует.

Статистика для ставок

Первый матч «Вардар» выиграл со счетом 3:0

«Ла-Фиорита» проиграла лишь раз в 7 последних встречах

В пяти последних играх «Вардар» имеет такой баланс:+2=1-2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ла-Фиорита» дают 13,5, а на «Вардар» — 1,26, ничью букмекеры оценивают в 5,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

Прогноз: «Вардар» выиграл с разгромным счетом первую игру, поэтому ему нет никакого смысла взвинчивать темп и делать разницу. Команда в спокойном темпе на классе доведет дело до конца и пройдет во второй круг ЛК.

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,80.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что хозяева не забьет. Это откровенно слабая команда, которая перешла в прошлой игре пару раз за центр.

Дополнительная ставка: «Ла-Фиорита» не забьет за 1,82.