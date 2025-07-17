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    Ла-Фиорита — Вардар. Ставка (к. 1.80) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ла-Фиорита» — «Вардар»
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    «Вардар»
    17 июля в ответной игре квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Ла-Фиорита» и «Вардар». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ла-Фиорита» — «Вардар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Ла Фиорита

  • Монтеджардино
    •  Ла Фиорита 22:00 Вардар

    Вардар

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Ла-Фиорита»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне «Ла-Фиорита» стала чемпионом Сан-Марино.

    Последние матчи: первая игра ЛК против «Вардара» не может быть занесена в зачет.

    Соперник был на голову сильнее и по делу разгромил санмаринцев со счетом 3:0. Первый тайм «Ла-Фиорита» еще сдерживала натиск, но после перерыва посыпалась.

    Ранее в чемпионате была победа над «Фиори» (1:0) и ничья с «Космосом» (0:0).

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    • Не сыграют: все игроки в строю.

    Состояние команды: чемпионат Сан-Марино очень низкого и уровня и носит статус любительского. Состав у «Ла-Фиориты» состоит из футболистов, которые не смогли закрепиться ни в Серии В, ни в Серии С итальянских лиг. Также есть легионеры, которые в основном совмещают футбол и работу.

    «Вардар»

    Турнирное положение: по итогам прошлого сезона «Вардар» стал пятым в чемпионате Македонии с 45 очками.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Последние матчи: первый домашний матч против «Ла-Фиориты» получился прогулочным для македонцев. Если в первом тайме соперник еще сдерживал натиск, то после перерыва пропустил три мяча, а вообще статистика была просто подавляющей в пользу «Вардара».

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    До этого была ничья с «Напредаком» (2:2) и разгромное поражение от «Марибора» (0:5) в товарищеских матчах.

    Не сыграют: все лидеры сыграют в этой игре.

    Состояние команды: «Вардар» является самым титулованным клубом Македонии, но прошлый сезон откровенно провалил. С конца 2024 года команду возглавил известный в прошлом игрок Гоче Седлоски, под руководством которого «Вардар» постоянно прогрессирует.

    Статистика для ставок

    • Первый матч «Вардар» выиграл со счетом 3:0

    • «Ла-Фиорита» проиграла лишь раз в 7 последних встречах

    • В пяти последних играх «Вардар» имеет такой баланс:+2=1-2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ла-Фиорита» дают 13,5, а на «Вардар» — 1,26, ничью букмекеры оценивают в 5,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

    Прогноз: «Вардар» выиграл с разгромным счетом первую игру, поэтому ему нет никакого смысла взвинчивать темп и делать разницу. Команда в спокойном темпе на классе доведет дело до конца и пройдет во второй круг ЛК.

    Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,80.

    Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что хозяева не забьет. Это откровенно слабая команда, которая перешла в прошлой игре пару раз за центр.

    Дополнительная ставка: «Ла-Фиорита» не забьет за 1,82.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ла-Фиорита — Вардар?

    Матч Ла-Фиорита — Вардар состоится 17 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ла-Фиорита — Вардар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 3.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ла-Фиорита — Вардар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 3» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ла-Фиорита — Вардар?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ла-Фиорита — Вардар?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Ла-Фиорита» дают 13,5, а на «Вардар» — 1,26, ничью букмекеры оценивают в 5,60.

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    Ла-Фиорита — Вардар: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 17.07.202522:00. Гости сыграют в лайтовом режиме
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