Атланта Юнайтед — Чикаго Файр. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 17 июля 2025 года

Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
«Атланта Юнайтед»
Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» борется за попадание в плей-офф. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Атланта Юнайтед» набрал 19 зачетных пунктов в 21 матче. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами.
Атланта Юнайтед — Чикаго Файр: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атланта Юнайтед» не уступила «Торонто» (1:1).
До того команда не смогла одолеть «ДС Юнайтед» (0:0). А вот поединок с «Коламбус Крю» завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Атланта Юнайтед» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Атланта Юнайтед» нынче выглядит неубедительно. Команда не побеждала в пяти своих последних поединках.
Причем «Атланта Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Чикаго Файру». В пяти последних очных поединках команда выиграла 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой затянувшийся безвыигрышный сериал.
«Чикаго Файр»
Турнирное положение: «Чикаго Файр» нынче не особенно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Чикаго Файр» в 21 матче чемпионата набрал 28 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Чикаго Файр» уступил «Сан Диего» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Миннесоты» (1:3). А вот чуть ранее она была бита еще и «Цинциннати» (1:2).
При этом «Чикаго Файр» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чикаго Файр» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 40 мячей в 21 поединке МЛС.
При этом «Чикаго Файр» победил в 8 матчах чемпионата. А вот отставание от зоны плей-офф составляет всего один зачетный балл.
Команда в среднем пропускает чаще почти 2 мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый второй свой поединок.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уж точно постарается зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Чикаго Файр» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч
- «Атланта Юнайтед» не может победить уже 5 матчей кряду
- «Чикаго Файр» проиграл в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.75Цинциннати — Интер Майами: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:30
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Прогноз: «Атланта Юнайтед» намерена подтянуться к зоне плей-офф, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, плюс исторически успешно противостоят чикагцам.
Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00