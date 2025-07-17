Атланта Юнайтед — Чикаго Файр. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 17 июля 2025 года

17 июля в 23-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Атланта Юнайтед» и «Чикаго Файр». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Чикаго Файр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» борется за попадание в плей-офф. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Атланта Юнайтед» набрал 19 зачетных пунктов в 21 матче. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атланта Юнайтед» не уступила «Торонто» (1:1).

До того команда не смогла одолеть «ДС Юнайтед» (0:0). А вот поединок с «Коламбус Крю» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Атланта Юнайтед» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Атланта Юнайтед» нынче выглядит неубедительно. Команда не побеждала в пяти своих последних поединках.

Причем «Атланта Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Чикаго Файру». В пяти последних очных поединках команда выиграла 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой затянувшийся безвыигрышный сериал.

«Чикаго Файр»

Турнирное положение: «Чикаго Файр» нынче не особенно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Чикаго Файр» в 21 матче чемпионата набрал 28 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Чикаго Файр» уступил «Сан Диего» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Миннесоты» (1:3). А вот чуть ранее она была бита еще и «Цинциннати» (1:2).

При этом «Чикаго Файр» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чикаго Файр» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 40 мячей в 21 поединке МЛС.

При этом «Чикаго Файр» победил в 8 матчах чемпионата. А вот отставание от зоны плей-офф составляет всего один зачетный балл.

Команда в среднем пропускает чаще почти 2 мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый второй свой поединок.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уж точно постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Чикаго Файр» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч

«Атланта Юнайтед» не может победить уже 5 матчей кряду

«Чикаго Файр» проиграл в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

Прогноз: «Атланта Юнайтед» намерена подтянуться к зоне плей-офф, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, плюс исторически успешно противостоят чикагцам.

Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00