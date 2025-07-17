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    «Атланта Юнайтед» вернётся на победную тропу

    Атланта Юнайтед — Чикаго Файр. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта Юнайтед» — «Чикаго Файр»
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    Алексей Миранчук
    17 июля в 23-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Атланта Юнайтед» и «Чикаго Файр». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Чикаго Файр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 17 Июля 2025 года

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
    •  Атланта Юнайтед 02:30 Чикаго Файр

    Чикаго Файр

  • Чикаго
    •

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» борется за попадание в плей-офф. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Атланта Юнайтед» набрал 19 зачетных пунктов в 21 матче. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами.

    Атланта Юнайтед — Чикаго Файр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атланта Юнайтед» не уступила «Торонто» (1:1).

    До того команда не смогла одолеть «ДС Юнайтед» (0:0). А вот поединок с «Коламбус Крю» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Атланта Юнайтед» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Атланта Юнайтед» нынче выглядит неубедительно. Команда не побеждала в пяти своих последних поединках.

    Причем «Атланта Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Чикаго Файру». В пяти последних очных поединках команда выиграла 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой затянувшийся безвыигрышный сериал.

    «Чикаго Файр»

    Турнирное положение: «Чикаго Файр» нынче не особенно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Чикаго Файр» в 21 матче чемпионата набрал 28 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Чикаго Файр» уступил «Сан Диего» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Миннесоты» (1:3). А вот чуть ранее она была бита еще и «Цинциннати» (1:2).

    При этом «Чикаго Файр» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Чикаго Файр» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 40 мячей в 21 поединке МЛС.

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    При этом «Чикаго Файр» победил в 8 матчах чемпионата. А вот отставание от зоны плей-офф составляет всего один зачетный балл.

    Команда в среднем пропускает чаще почти 2 мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый второй свой поединок.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уж точно постарается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго Файр» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч

    • «Атланта Юнайтед» не может победить уже 5 матчей кряду

    • «Чикаго Файр» проиграл в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

    Прогноз: «Атланта Юнайтед» намерена подтянуться к зоне плей-офф, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, плюс исторически успешно противостоят чикагцам.

    Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атланта Юнайтед — Чикаго Файр?

    Матч Атланта Юнайтед — Чикаго Файр состоится 17 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Атланта Юнайтед — Чикаго Файр?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атланта Юнайтед — Чикаго Файр?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атланта Юнайтед — Чикаго Файр?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атланта Юнайтед — Чикаго Файр?

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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    Атланта Юнайтед — Чикаго Файр: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 17.07.202502:30. «Атланта Юнайтед» вернётся на победную тропу
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