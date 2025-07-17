Альянса Лима — Гремио: прогноз на первый матч 1/16 финала, Южноамериканский Кубок со ставкой за 2.25

«Альянса» Лима
Турнирное положение: «Альянса» Лима выступала в Кубке Либертадорес, где заняла третье место в группе с пятью очками, поэтому сыграет в 1/16 финала менее престижного турнира.
Команда на девять очков уступила лидеру «Сан-Паулу», а также четыре балла — второму «Либертад» Асунсьон, и на один пункт опередила четвертый в таблице «Тальерес» Кордоба.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура чемпионата Перу клуб сыграл на выезде вничью с «Кахамаркой» (0:0) и лишился шансов стать чемпионом страны.
Перед этим в поединке 18-го тура национального первенства коллектив уже набрал максимум очков, с результатом 5:1 одержав разгромную победу над «Бинасьоналем» дома.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Альянса» не проиграла при пяти победах и трех ничьих.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, особенно если учесть фактор своего поля.
Эрнан Баркос — лучший бомбардир команды в Кубке Либертадорес с пятью голами.
«Гремио»
Турнирное положение: «Гремио» по итогам шести туров занял вторую позицию в группе Южноамериканского Кубка, поэтому вышел в 1/16 финала турнира.
Команда лишь по дополнительным показателям уступила победителю квартета «Годой Крус», а также на шесть пунктов опередила третий в таблице «Грау» и на 10 очков — четвертый «Спортинг» Лукеньо.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура бразильской Серии А клуб из Порту-Алегри потерпел поражение от «Коринтианса» (1:4).
Перед этим в поединке финала турнира штата коллектива — Рекопы Гаушо — коллектив в домашних стенах обыграл «Сан-Жозе» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Гремио» выиграл четыре раза при пяти ничьих и двух поражениях.
Такая форма сулит номинальным гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, а также если учесть лучшее текущее состояние их соперника.
Матиас Аресо — лучший бомбардир команды в Южноамериканском Кубке с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Альянса» Лима выиграла
- в четырех из шести последних матчей «Гремио» выиграл
- в четырех из шести последних матчей «Гремио» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Альянса» Лима — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.00, победа «Гремио» — в 3.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.60 и 1.50.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их предпоследнем выездном поединке.
Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.
Ставка: «Альянса» Лима победит за 2.30