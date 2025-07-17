Альянса Лима — Гремио: прогноз на первый матч 1/16 финала, Южноамериканский Кубок со ставкой за 2.25

17 июля в первом матче 1/16 финала Южноамериканского Кубка по футболу сыграют «Альянса» Лима — «Гремио». Начало встречи — 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Альянса» Лима — «Гремио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Альянса» Лима

Турнирное положение: «Альянса» Лима выступала в Кубке Либертадорес, где заняла третье место в группе с пятью очками, поэтому сыграет в 1/16 финала менее престижного турнира.

Команда на девять очков уступила лидеру «Сан-Паулу», а также четыре балла — второму «Либертад» Асунсьон, и на один пункт опередила четвертый в таблице «Тальерес» Кордоба.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура чемпионата Перу клуб сыграл на выезде вничью с «Кахамаркой» (0:0) и лишился шансов стать чемпионом страны.

Перед этим в поединке 18-го тура национального первенства коллектив уже набрал максимум очков, с результатом 5:1 одержав разгромную победу над «Бинасьоналем» дома.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Альянса» не проиграла при пяти победах и трех ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, особенно если учесть фактор своего поля.

Эрнан Баркос — лучший бомбардир команды в Кубке Либертадорес с пятью голами.

«Гремио»

Турнирное положение: «Гремио» по итогам шести туров занял вторую позицию в группе Южноамериканского Кубка, поэтому вышел в 1/16 финала турнира.

Команда лишь по дополнительным показателям уступила победителю квартета «Годой Крус», а также на шесть пунктов опередила третий в таблице «Грау» и на 10 очков — четвертый «Спортинг» Лукеньо.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура бразильской Серии А клуб из Порту-Алегри потерпел поражение от «Коринтианса» (1:4).

Перед этим в поединке финала турнира штата коллектива — Рекопы Гаушо — коллектив в домашних стенах обыграл «Сан-Жозе» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Гремио» выиграл четыре раза при пяти ничьих и двух поражениях.

Такая форма сулит номинальным гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, а также если учесть лучшее текущее состояние их соперника.

Матиас Аресо — лучший бомбардир команды в Южноамериканском Кубке с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Альянса» Лима выиграла

в четырех из шести последних матчей «Гремио» выиграл

в четырех из шести последних матчей «Гремио» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Альянса» Лима — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.00, победа «Гремио» — в 3.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.60 и 1.50.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их предпоследнем выездном поединке.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Альянса» Лима победит за 2.30