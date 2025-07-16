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    Сумеет ли «Спортинг» расправиться с «кельтами»?

    Спортинг — Селтик. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Селтик»
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    Франсишку Тринкан
    16 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спортинг» и «Селтик». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Селтик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Июля 2025 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 21:30 Селтик

    Селтик

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы весьма продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спортинг» лишь на 2 очка опередил «Бенфику». А вот отличились игроки команды 88 результативными выстрелами.

    Спортинг — Селтик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. В овертайме она переиграла «Бенфику» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Витории Гимарайнш» (2:0). А вот еще один поединок с «Бенфикой» завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Спортинг» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Лиссабонцы в кадровом плане выглядят весьма симпатично. Да и амбиций на новый сезон громадьё.

    Причем «Спортинг» традиционно сложно противостоит «Селтик». Из пяти очных поединков соперники по два раза огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и не проигрывает команда еще с февраля.

    «Селтик»

    Турнирное положение: «Кельты» минувший сезон провели блестяще. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Шотдандии.

    Причем «Селтик» аж на 17 очков опередил ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 26 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Эштреле» (2:3).

    До того команда нанесла поражение «Корк Сити» (2:1). А вот чуть ранее она минимально переиграла «К. Парк».

    При этом «Селтик» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кельты» вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 112 мячей в 38 поединках минувшего чемпионата.

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    При этом «Селтик» победил в 29 поединках чемпионата из 38. А вот уступили «кельты» всего четыре раза.

    Команда в межсезонье серьезно обновляется. Вот только в контрольных матчах «кельты» пока явно не преуспевают, да и оборона ошибается частенько.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается извлечь максимальные дивиденды из контратак.

    Статистика для ставок

    • Лиссабонцы не проигрывают уже полгода

    • «Кельты» в среднем забивают фактически 3 мяча за матч

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.37.

    Прогноз: «Селтик» не столь ярко выглядит в летних спаррингах, но наверняка не собирается отсиживаться в тылах.

    Лиссабонцы намерены продлить свой беспроигрышный сериал, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Спортинга» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.37

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спортинг — Селтик?

    Матч Спортинг — Селтик состоится 16 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Спортинг — Селтик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спортинг — Селтик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спортинг — Селтик?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спортинг — Селтик?

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.29.

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