Спортинг — Селтик. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 июля 2025 года

16 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спортинг» и «Селтик». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Селтик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы весьма продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Спортинг» лишь на 2 очка опередил «Бенфику». А вот отличились игроки команды 88 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. В овертайме она переиграла «Бенфику» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Витории Гимарайнш» (2:0). А вот еще один поединок с «Бенфикой» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Спортинг» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лиссабонцы в кадровом плане выглядят весьма симпатично. Да и амбиций на новый сезон громадьё.

Причем «Спортинг» традиционно сложно противостоит «Селтик». Из пяти очных поединков соперники по два раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и не проигрывает команда еще с февраля.

«Селтик»

Турнирное положение: «Кельты» минувший сезон провели блестяще. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Шотдандии.

Причем «Селтик» аж на 17 очков опередил ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 26 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Эштреле» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Корк Сити» (2:1). А вот чуть ранее она минимально переиграла «К. Парк».

При этом «Селтик» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 112 мячей в 38 поединках минувшего чемпионата.

При этом «Селтик» победил в 29 поединках чемпионата из 38. А вот уступили «кельты» всего четыре раза.

Команда в межсезонье серьезно обновляется. Вот только в контрольных матчах «кельты» пока явно не преуспевают, да и оборона ошибается частенько.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается извлечь максимальные дивиденды из контратак.

Статистика для ставок

Лиссабонцы не проигрывают уже полгода

«Кельты» в среднем забивают фактически 3 мяча за матч

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.37.

Прогноз: «Селтик» не столь ярко выглядит в летних спаррингах, но наверняка не собирается отсиживаться в тылах.

Лиссабонцы намерены продлить свой беспроигрышный сериал, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Спортинга» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.37