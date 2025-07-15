Ред Булл Зальцбург — Карабах. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 июля 2025 года

15 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Карабах». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Карабах», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ред Булл Зальцбург»

Турнирное положение: «Быки» не столь продуктивно выступили в последнем чемпионате Австрии. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ред Булл Зальцбург» победил в шестнадцати матчах из 32. А вот отличились игроки команды 53 результативными выстрелами.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» были биты мадридским «Реалом» (0:3).

До того команда подписала мировую с «Аль-Хилялем» (0:0). А вот поединок с «Пачукой» завершился трудной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ред Булл Зальцбург» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» в кадровом плане выглядят весьма симпатично. Да и амбиций на новый сезон громадьё.

Причем «Ред Булл Зальцбург» традиционно сложно противостоит «Карабах». Из двух очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только неудачное выступление на КЧМ еще не успело забыться.

«Карабах»

Турнирное положение: Агдамцы минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Азербайджана.

Причем «Карабах» аж на 15 очков опередил ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 19 мячей в 36 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Агдамцы уступили «Твенте» (1:2).

До того команда нанесла поражение тому же «Твенте» (3:2). А вот чуть ранее она в перестрелке уступила «Металлисту 1925» (4:5).

При этом «Карабах» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Агдамцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 86 мячей в 36 поединках минувшего чемпионата.

При этом «Карабах» победил в 28 поединках чемпионата из 36. А вот уступили агдамцы всего три раза.

Команда в межсезонье серьезно обновляется. Вот только в контрольных матчах агдамцы пока явно не преуспевает, да и оборона ошибается частенько.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается извлечь максимальные дивиденды из контратак.

Статистика для ставок

«Быки» не забивали в 2 своих последних поединках

Агдамцы в среднем забивают больше 2 мячей за матч

«Карабах» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Зальцбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.37.

Прогноз: «Карабах» не столь ярко выглядит в летних спаррингах, но наверняка не собирается отсиживаться в тылах.

«Быки» намерены реабилитироваться за неудачное выступление на КЧМ, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Ред Булл Зальцбурга» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.37