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    «Вардар» разберется со скромным клубом

    Вардар — Ла-Фиорита. Ставка (к. 1.75) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 10 июля 2025 года

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    «Вардар»
    10 июля в первом матче квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Вардар» и «Ла-Фиорита». Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вардар» — «Ла-Фиорита», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Вардар

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Вардар 21:30 Ла Фиорита

    Ла Фиорита

  • Монтеджардино
    •

    «Вардар»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне «Вардар» занял пятое место в чемпионате Македонии с 45 очками после 33 туров.

    Последние матчи: в товарищеском матче против сербского «Напредака» команда сыграла вничью со счетом 2:2, выигрывая после первого тайма с разницей в два мяча.

    Ранее было разгромное поражение в гостях от «Марибора» (0:5) и победа над бухарестским «Рапидом» (1:0).

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    • Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Вардар» считается середняком македонского футбола, обладает не самым солидным бюджетом и неплохой академией, которая успешно поставляет молодых игроков в основной состав и они затем пополняют составы других клубов.

    «Ла-Фиорита»

    Турнирное положение: по итогам прошлого «Ла-Фиорита» выиграла чемпионат Сан-Марино.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в заключительной игре чемпионата «Ла-Фиорита» победила «Фьори» со счетом 1:0, забив в дебюте. Эти три очка и позволили клубу выиграть национальное первенство.

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    До этого были две нулевые ничьи с «Космосом» (0:0).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Ла-Фиорита» в очередной раз выиграла национальный чемпионат, но все равно это клуб довольно слабого уровня, которому за счастье просто поучаствовать в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее соперники между собой не играли

    • В пяти последних товарищеских встречах «Вардар» имеет следующий баланс: 2+1=2-

    • В пяти последних официальных матчах «Ла-Фиорита» набрала 11 очков с разницей 5-1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вардара» дают 1,16, а на «Ла-Фиориты» — 19,0, ничью букмекеры оценивают в 7,30.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,77, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,05.

    Прогноз: конечно, «Вардар» команда, которая на две головы выше своего соперника. В первом матче на своем поле македонцы постараются добыть крупную победу, чтобы обезопасить себя от возможной сенсации на небольшом по размерам поле соперника.

    Основная ставка: «Вардар» выиграет с форой -2 за 1,75.

    Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант, что гости не смогут забить за 1,8.

    Дополнительная ставка: «Ла-Фиорита» не забьет за 1,80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вардар — Ла-Фиорита?

    Матч Вардар — Ла-Фиорита состоится 10 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вардар — Ла-Фиорита?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Вардар» выиграет с форой -2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вардар — Ла-Фиорита?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Вардар» выиграет с форой -2» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вардар — Ла-Фиорита?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вардар — Ла-Фиорита?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Вардара» дают 1,16, а на «Ла-Фиориты» — 19,0, ничью букмекеры оценивают в 7,30.

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    Вардар — Ла-Фиорита: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 10.07.202521:30. «Вардар» разберется со скромным клубом
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