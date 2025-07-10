Вардар — Ла-Фиорита. Ставка (к. 1.75) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 10 июля 2025 года

10 июля в первом матче квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Вардар» и «Ла-Фиорита». Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вардар» — «Ла-Фиорита», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вардар»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Вардар» занял пятое место в чемпионате Македонии с 45 очками после 33 туров.

Последние матчи: в товарищеском матче против сербского «Напредака» команда сыграла вничью со счетом 2:2, выигрывая после первого тайма с разницей в два мяча.

Ранее было разгромное поражение в гостях от «Марибора» (0:5) и победа над бухарестским «Рапидом» (1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Вардар» считается середняком македонского футбола, обладает не самым солидным бюджетом и неплохой академией, которая успешно поставляет молодых игроков в основной состав и они затем пополняют составы других клубов.

«Ла-Фиорита»

Турнирное положение: по итогам прошлого «Ла-Фиорита» выиграла чемпионат Сан-Марино.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в заключительной игре чемпионата «Ла-Фиорита» победила «Фьори» со счетом 1:0, забив в дебюте. Эти три очка и позволили клубу выиграть национальное первенство.

До этого были две нулевые ничьи с «Космосом» (0:0).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Ла-Фиорита» в очередной раз выиграла национальный чемпионат, но все равно это клуб довольно слабого уровня, которому за счастье просто поучаствовать в еврокубках.

Статистика для ставок

Никогда ранее соперники между собой не играли

В пяти последних товарищеских встречах «Вардар» имеет следующий баланс: 2+1=2-

В пяти последних официальных матчах «Ла-Фиорита» набрала 11 очков с разницей 5-1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вардара» дают 1,16, а на «Ла-Фиориты» — 19,0, ничью букмекеры оценивают в 7,30.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,77, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,05.

Прогноз: конечно, «Вардар» команда, которая на две головы выше своего соперника. В первом матче на своем поле македонцы постараются добыть крупную победу, чтобы обезопасить себя от возможной сенсации на небольшом по размерам поле соперника.

Основная ставка: «Вардар» выиграет с форой -2 за 1,75.

Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант, что гости не смогут забить за 1,8.

Дополнительная ставка: «Ла-Фиорита» не забьет за 1,80.