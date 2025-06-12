Украина (U21) — Дания (U21). Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 12 июня 2025 года

12 июня в 1-м туре группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Украина (U21) и Дания (U21). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Украина (U21) — Дания (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Украина (U21)

Турнирное положение: Украина (U21) пробилась на чемпионат Европы благодаря лучшему рейтингу среди тех сборных, которые заняли вторую позицию в отборочных группах.

Команда в своём секстете по итогам 10-ти туров лишь на один балл отстала от победителя — Англии, а также на восемь очков опередила третью в таблице Сербию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле одержала победу над Испанией (1:0).

Перед этим в еще одном контрольном поединке команда опять-таки в чужих стенах на этот раз с результатом 2:3 проиграла польськой «молодёжке».

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх, которые были официальными и товарищескими, Украина (U21) выиграла лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, если учесть проблемы соперника, они все же немалы.

Назар Волошин — лучший бомбардир команды в отборе на Евро с четырьмя голами.

Дания (U21)

Турнирное положение: Дания (U21) пробилась на молодёжный чемпионат Европы 2025 года благодаря победе в своей отборочной группе.

Команда набрала 17 пунктов и на три очка опередила чешскую «молодёжку», которая заняла вторую позицию, а также — третий в таблице Уэльс.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле разошлась мировой с Италией (1:1).

Перед этим в еще одном контрольном поединке коллектив теперь уже в домашних стенах с результатом 3:3 сыграл вничью с польськими ровесниками.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими, Дания (U21) ни разу не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, тем не менее, они явно немалы, если учесть примерно тот же класс их соперника.

Матиас Квистгорден и Оливер Соренсен — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро с тремя голами.

Статистика для ставок

в трёх из пяти последних матчей Украина (U21) сыграла вничью

в трёх из пяти последних матчей Украины (U21) забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах Дании (U21) забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Дания (U21) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья — в 3.40, победа Украины (U21) — в 2.90.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в трех последних матчах номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их семи из девяти последних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей Украины (U21).

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08