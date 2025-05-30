Панджшер — Регар-ТадАЗ. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 30 мая 2025 года

30 мая в 10-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Панджшер» и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Панджшер» — «Регар-ТадАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Панджшер»

Турнирное положение: «Панджшер» неудачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Панджшер» в 10 матчах добыл всего 2 зачетных балла. А вот отличилась команда лишь 5 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Панджшер» уступил «Худжанду» (0:3).

До того команда была бита крепкой «Эсхатой» (2:4). Да и поединок с «Истаравшаном» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Панджшер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Панджшер» уступил в 4 своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Причем «Панджшер» традиционно неудачно противостоит «Регар-ТадАЗу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и отставание от стыковой 11 позиции уже составляет аж 7 очков.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» стартовал не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Регар-ТадАЗ» в 10 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Регар-ТадАЗ» в финале Суперкубка Таджикистана в серии пенальти уступил «Истиклолу».

До того команда с трудом переиграла «Хосилот» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Хулбуку» (3:0).

При этом «Регар-ТадАЗ» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 12 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

При этом «Регар-ТадАЗ» борется за высокие места. Вот только стабильности в игре и результатах пока нет даже в первом приближении.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем аккурат гол за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Регар-ТадАЗ» не должен терять очки в матче с аутсайдером.

Статистика для ставок

«Панджшер» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

«Панджшер» уступил в 4 своих последних поединках

«Регар-ТадАЗ» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: «Регар-ТадАЗ» бьется за высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости намерены улучшить свое турнирное положение, к тому же оборона соперника часто совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70