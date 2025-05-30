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    «Регар-ТадАЗ» будет спешить

    Панджшер — Регар-ТадАЗ. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 30 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Панджшер» — «Регар-ТадАЗ»
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    30 мая в 10-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Панджшер» и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Панджшер» — «Регар-ТадАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 30 Мая 2025 года

    Панджшер

  • Балх
    •  Панджшер 15:30 Регар-ТадАЗ

    Регар-ТадАЗ

  • Таджикистан. Высшая лига
    •

    «Панджшер»

    Турнирное положение: «Панджшер» неудачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Панджшер» в 10 матчах добыл всего 2 зачетных балла. А вот отличилась команда лишь 5 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Панджшер» уступил «Худжанду» (0:3).

    До того команда была бита крепкой «Эсхатой» (2:4). Да и поединок с «Истаравшаном» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Панджшер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Панджшер» уступил в 4 своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

    Причем «Панджшер» традиционно неудачно противостоит «Регар-ТадАЗу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и отставание от стыковой 11 позиции уже составляет аж 7 очков.

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» стартовал не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Регар-ТадАЗ» в 10 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

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  • 27/05/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Регар-ТадАЗ» в финале Суперкубка Таджикистана в серии пенальти уступил «Истиклолу».

    До того команда с трудом переиграла «Хосилот» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Хулбуку» (3:0).

    При этом «Регар-ТадАЗ» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 12 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

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    При этом «Регар-ТадАЗ» борется за высокие места. Вот только стабильности в игре и результатах пока нет даже в первом приближении.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем аккурат гол за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Регар-ТадАЗ» не должен терять очки в матче с аутсайдером.

    Статистика для ставок

    • «Панджшер» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

    • «Панджшер» уступил в 4 своих последних поединках

    • «Регар-ТадАЗ» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: «Регар-ТадАЗ» бьется за высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости намерены улучшить свое турнирное положение, к тому же оборона соперника часто совершает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Панджшер — Регар-ТадАЗ?

    Матч Панджшер — Регар-ТадАЗ состоится 30 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Панджшер — Регар-ТадАЗ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Панджшер — Регар-ТадАЗ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Панджшер — Регар-ТадАЗ?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Панджшер — Регар-ТадАЗ?

    Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.70.

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    Панджшер — Регар-ТадАЗ: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 30.05.202515:30. «Регар-ТадАЗ» будет спешить
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