Панджшер — Регар-ТадАЗ. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 30 мая 2025 года

Панджшер
Регар-ТадАЗ
«Панджшер»
Турнирное положение: «Панджшер» неудачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Панджшер» в 10 матчах добыл всего 2 зачетных балла. А вот отличилась команда лишь 5 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Панджшер» уступил «Худжанду» (0:3).
До того команда была бита крепкой «Эсхатой» (2:4). Да и поединок с «Истаравшаном» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Панджшер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Панджшер» уступил в 4 своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
Причем «Панджшер» традиционно неудачно противостоит «Регар-ТадАЗу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и отставание от стыковой 11 позиции уже составляет аж 7 очков.
«Регар-ТадАЗ»
Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» стартовал не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Регар-ТадАЗ» в 10 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Регар-ТадАЗ» в финале Суперкубка Таджикистана в серии пенальти уступил «Истиклолу».
До того команда с трудом переиграла «Хосилот» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Хулбуку» (3:0).
При этом «Регар-ТадАЗ» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 12 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.
При этом «Регар-ТадАЗ» борется за высокие места. Вот только стабильности в игре и результатах пока нет даже в первом приближении.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем аккурат гол за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Регар-ТадАЗ» не должен терять очки в матче с аутсайдером.
Статистика для ставок
- «Панджшер» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч
- «Панджшер» уступил в 4 своих последних поединках
- «Регар-ТадАЗ» забивает в среднем чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.
- 1.92Реймс — Мец: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.63Тобол — Атырау: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
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Прогноз: «Регар-ТадАЗ» бьется за высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости намерены улучшить свое турнирное положение, к тому же оборона соперника часто совершает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.70