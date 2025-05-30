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    Кастельон — Сарагоса. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, второй дивизион чемпионата Испании — Сегунду, 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кастельон» — «Сарагоса»
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    «Сарагоса»
    30 мая в 42-м туре второго дивизиона чемпионата Испании по футболу сыграют «Кастельон» и «Сарагоса». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кастельон» — «Сарагоса», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 30 Мая 2025 года

    Кастельон

  • Испания. Сегунда
    •  Кастельон 21:30 Сарагоса

    Сарагоса

  • Испания. Сегунда
    •

    «Кастельон»

    Турнирное положение: «Кастельон» по итогам 41-го тура испанской Сегунды находится на 18-й строчке и уже лишён серьезной турнирной мотивации.

    Команда на один балл отстает от своего нынешнего соперника, а также на шесть очков опережает зону понижения в классе, которая ограничивается 19-22-м местами.

    Кастельон — Сарагоса: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на 41-й тур национального первенства, клуб на выезде уступил «Гранаде» (1:2).

    Перед этим коллектив в рамках 40-го тура испанского чемпионата уже набрал один балл, когда в домашних стенах сыграл вничью с «Эльденсе» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Дуглас Аурелио и Мамах, дисквалифицирован — Чирино.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на Сегунду, «Кастельон» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля, у них неплохие шансы как минимум на мировой исход.

    Исраэль Суэро — лучший бомбардир команды в Сегунде нынешнего сезона с 11-ю голами.

    «Сарагоса»

    Турнирное положение: «Сарагоса» по итогам 41-го поединка второго дивизиона испанской лиги занимает 17-ю позицию и также не имеет серьезной турнирной мотивации.

    Команда на один балл опережает своего нынешнего соперника, а также на шесть очков — зону понижения в классе, которая ограничивается 19-22-м местами.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 41-го тура Сегунды, клуб на своем поле одержал победу над «Депортиво» со счетом 1:0.

    Ранее в 40-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, когда в чужих стенах потерпел минимальное поражение от «Овьедо» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Льюис Лопес и Баре, дисквалифицирован — Марио Соберон.

    в четырех последних матчах, которые пришлись на первенство страны, «Сарагоса» выиграла три раза при одном поражении.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

    Марио Соберон, который дисквалифицирован — лучший бомбардир команды в Сегунде нынешнего сезона с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Кастельона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Сарагосы» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Сарагоса» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кастельон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.95, победа «Сарагоса» — в 3.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

    Между тем, такой же сценарий был реализован в двух из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Сарагоса» победит за 3.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кастельон — Сарагоса?

    Матч Кастельон — Сарагоса состоится 30 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кастельон — Сарагоса?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кастельон — Сарагоса?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кастельон — Сарагоса?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кастельон — Сарагоса?

    Коэффициенты букмекеров: «Кастельон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.95, победа «Сарагоса» — в 3.75.

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    Кастельон — Сарагоса: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 30.05.202521:30. Опустится ли «Сарагоса» к зоне вылета?
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