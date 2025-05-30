Кастельон — Сарагоса. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, второй дивизион чемпионата Испании — Сегунду, 30 мая 2025 года

30 мая в 42-м туре второго дивизиона чемпионата Испании по футболу сыграют «Кастельон» и «Сарагоса». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кастельон» — «Сарагоса», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кастельон»

Турнирное положение: «Кастельон» по итогам 41-го тура испанской Сегунды находится на 18-й строчке и уже лишён серьезной турнирной мотивации.

Команда на один балл отстает от своего нынешнего соперника, а также на шесть очков опережает зону понижения в классе, которая ограничивается 19-22-м местами.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на 41-й тур национального первенства, клуб на выезде уступил «Гранаде» (1:2).

Перед этим коллектив в рамках 40-го тура испанского чемпионата уже набрал один балл, когда в домашних стенах сыграл вничью с «Эльденсе» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Дуглас Аурелио и Мамах, дисквалифицирован — Чирино.

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на Сегунду, «Кастельон» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля, у них неплохие шансы как минимум на мировой исход.

Исраэль Суэро — лучший бомбардир команды в Сегунде нынешнего сезона с 11-ю голами.

«Сарагоса»

Турнирное положение: «Сарагоса» по итогам 41-го поединка второго дивизиона испанской лиги занимает 17-ю позицию и также не имеет серьезной турнирной мотивации.

Команда на один балл опережает своего нынешнего соперника, а также на шесть очков — зону понижения в классе, которая ограничивается 19-22-м местами.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 41-го тура Сегунды, клуб на своем поле одержал победу над «Депортиво» со счетом 1:0.

Ранее в 40-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, когда в чужих стенах потерпел минимальное поражение от «Овьедо» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Льюис Лопес и Баре, дисквалифицирован — Марио Соберон.

в четырех последних матчах, которые пришлись на первенство страны, «Сарагоса» выиграла три раза при одном поражении.

Это говорит о неплохих шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Марио Соберон, который дисквалифицирован — лучший бомбардир команды в Сегунде нынешнего сезона с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Кастельона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Сарагосы» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Сарагоса» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кастельон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.95, победа «Сарагоса» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

Между тем, такой же сценарий был реализован в двух из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Сарагоса» победит за 3.75