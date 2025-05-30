Актобе — Кайрат. Ставка (к. 2.84) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 30 мая 2025 года

30 мая в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Кайрат». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» продуктивно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Актобе» в 11 матчах добыл 25 зачетных баллов. А вот отличилась команда 19 результативными выстрелами.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Актобе» уступил «Жетысу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Окжетпесу» (3:1). Да и скромный «Кайсар» был обыгран со счетом 2:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Актобе» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Актобе» до последней коллизии победил 5 раз кряду. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Причем «Актобе» традиционно успешно противостоит «Кайрату». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается закрепиться на вершине турнирной таблице.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» традиционно сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Кайрат» в 11 матчах чемпионата набрал 23 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кайрат» был бит «Окжетпесу» (1:2).

До того команда минимально уступила «Елимаю». А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Ордабасы» (0:1).

При этом «Кайрат» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кайрат» относительно преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 24 забитыми мячами в 11 поединках чемпионата.

При этом «Кайрат» уступил в трех своих последних поединках. Зато команда лишь на два зачетных пункта отстает от лидера.

Алмаатинцы имеют весьма крепкий по именам состав. Да и юный форвард Дастан Сатпаев уже успел отличиться 7 точными ударами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кайрат» намерен прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

Статистика для ставок

«Актобе» до последнего поражения победил 5 раз кряду

«Кайрат» уступил в 3 своих последних матчах

Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.84.

Прогноз: «Кайрат» явно способен прибавить во всех компонентах, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости борются за лидерство, к тому же мотивированы прервать свою неудачную серию.

Ставка: Победа «Кайрата» за 2.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.33