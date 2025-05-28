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    «Суперорлы» будут торопиться!

    Нигерия — Гана. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Нигерия — Гана
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    Самуэль Чуквуезе
    28 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Нигерия и Гана. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нигерия — Гана, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 28 Мая 2025 года

    Нигерия

  • Абуджа
    •  Нигерия 21:00 Гана

    Гана

  • Аккра
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    Нигерия

    Турнирное положение: «Суперорлы» переживают не самый просто этап. Команда находится лишь на 4 месте в своей группы квалификации на Мундиаль.

    При этом Нигерия не проигрывает уже 4 матча кряду. В нынешнем же календарном году команда по разу победила и сыграла вничью.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Суперорлы» не смогли обыграть Зимбабве (1:1).

    При этом чуть ранее Нигерия нанесла поражение Руанде (2:0). Да и встреча со сборной Ганы также завершилась викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Нигерия победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Суперорлы» в последних матчах смотрелись довольно выгодно. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

    Матчи с ганцами для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков Нигерия победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Суперорлы» уже почти три года не проигрывают ганцам.

    Гана

    Турнирное положение: Ганцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда лидирует в своей группе квалификации на чемпионат мира.

    Причем Гана в 6 поединках добыла 15 зачетных баллов. Команда в них настреляла 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ганы уверенно переиграли Мадагаскар (3:0).

    До того команда учинила разгром Чаду (5:0). А вот поединок с нигерийцами завершился досадным поражением (1:3).

    Вообще же, Гана в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе ганцы выглядят весьма симпатично. Команда победила в двух своих последних поединках.

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    При этом Гана имеет относительно надежные тылы. Да и в двух своих последних матчах команда сохранила свои владения сухими.

    Имея довольно симпатичный по именам состав, Гана явно постарается сыграть максимально активно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться навязать сопернику свою игру. Ганцы вполне способны воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • Нигерия не проигрывает 4 матча кряду

    • Ганцы победили в 2 своих последних матчах

    • «Суперорлы» уже почти 3 года не проигрывают Гане

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 5.57.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.37 и 1.57.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Ганцам исторически сложно даются матчи с Нигерией, которую они не могут обыграть уже почти три года.

    Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.37

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нигерия — Гана?

    Матч Нигерия — Гана состоится 28 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нигерия — Гана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нигерия — Гана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нигерия — Гана?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нигерия — Гана?

    Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 5.57.

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    Нигерия — Гана: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 28.05.202521:00. «Суперорлы» будут торопиться!
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