Нигерия — Гана. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 28 мая 2025 года

28 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Нигерия и Гана. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нигерия — Гана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нигерия

Турнирное положение: «Суперорлы» переживают не самый просто этап. Команда находится лишь на 4 месте в своей группы квалификации на Мундиаль.

При этом Нигерия не проигрывает уже 4 матча кряду. В нынешнем же календарном году команда по разу победила и сыграла вничью.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Суперорлы» не смогли обыграть Зимбабве (1:1).

При этом чуть ранее Нигерия нанесла поражение Руанде (2:0). Да и встреча со сборной Ганы также завершилась викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Нигерия победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Суперорлы» в последних матчах смотрелись довольно выгодно. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

Матчи с ганцами для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков Нигерия победила 2 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Суперорлы» уже почти три года не проигрывают ганцам.

Гана

Турнирное положение: Ганцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда лидирует в своей группе квалификации на чемпионат мира.

Причем Гана в 6 поединках добыла 15 зачетных баллов. Команда в них настреляла 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ганы уверенно переиграли Мадагаскар (3:0).

До того команда учинила разгром Чаду (5:0). А вот поединок с нигерийцами завершился досадным поражением (1:3).

Вообще же, Гана в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе ганцы выглядят весьма симпатично. Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом Гана имеет относительно надежные тылы. Да и в двух своих последних матчах команда сохранила свои владения сухими.

Имея довольно симпатичный по именам состав, Гана явно постарается сыграть максимально активно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться навязать сопернику свою игру. Ганцы вполне способны воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

Нигерия не проигрывает 4 матча кряду

Ганцы победили в 2 своих последних матчах

«Суперорлы» уже почти 3 года не проигрывают Гане

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 5.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.37 и 1.57.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Ганцам исторически сложно даются матчи с Нигерией, которую они не могут обыграть уже почти три года.

Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.37