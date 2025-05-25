Том Уотсон отправляет «Сандерленд» в Премьер-лигу: «Шеффилд» пал на последней минуте

На глазах у 90 тысяч зрителей «Уэмбли» «Сандерленд» прожил вечер, который не забудет ни один болельщик клуба. Пропустив в первом тайме, пережив травму капитана и мучительные минуты обороны, команда Режиса Ле Бри вернулась с того света и вырвала путёвку в Премьер-лигу в самом конце — благодаря юному Тому Уотсону, который забил решающий мяч уже в компенсированное время. Спустя восемь лет страданий, «Сандерленд» снова в элите.

Футбол. Англия. Чемпионшип. Плей-офф Шеффилд Юнайтед — Сандерленд 1:2 Голы: 1:0 Тайриз Кэмбелл (25'), 1:1 Натан Морайа-Уэлш (76'), 1:2 Tom Watson (90 + 5') Шеффилд Юнайтед: Майкл Купер, Джек Робинсон, Хамза Чодури, Харрисон Берроуз, Сайди Пек (Том Дэвис, 90'), Винисиус Соуза, Густаво Хамер (Бен Бреретон, 72'), Риан Брустер (Андре Брукс, 65'), Киффер Мур, Тайриз Кэмбелл (Callum O'Hare, 65'), Anel Ahmedhodzic (Феми Серики, 90') Сандерленд: Энтони Паттерсон, Деннис Киркин, Дэниел Баллард, Трай Хам, Натан Морайа-Уэлш (Лео Ельде, 90'), Энцо Ле Фе, Дэниэл Нилл (Tom Watson, 73'), Крис Ригг (Патрик Робертс, 58'), Ромейн Мандл (Вильсон Изидор, 73'), Джоб Беллингем, Luke O'Nien (Крис Мепэм, 8') Предупреждения: Риан Брустер (59'), Ромейн Мандл (68'), Бен Бреретон (85'), Tom Watson (90 + 6'), Деннис Киркин (90 + 8')

Матч начался так, будто «Шеффилд» собирался решить всё в первые 15 минут. Меньше двух минут понадобилось, чтобы Энтони Паттерсон спас свою команду после удара Киффера Мура. А вскоре «Сандерленд» потерял Люка О’Ниена — капитан получил серьёзную травму плеча, борясь с тем же Муром. Но даже покидая поле с рукой в повязке, О’Ниен не забыл завести фанатов: он вскинул левую руку в воздух, будто знал — ещё не всё потеряно.

Шеффилд — Сандерленд gettyimages.com

На 25-й минуте «Шеффилд» добился своего: стремительный прорыв Хамера, пас между ног капитану «Сандерленда» Дэну Нилу, и завершение Тайриза Кэмпбелла — изящный парашютик над Паттерсоном. 1:0 — и на «Уэмбли» повеяло обречённостью.

Шеффилд — Сандерленд globallookpress.com

Но у судьбы были другие планы. Вскоре после гола Харрисон Бэрроуз вколотил второй мяч в сетку, и «Шеффилд» уже начал праздновать, но VAR напомнил о себе: Винисиус Соуза мешал вратарю из офсайда — взрыв надежды сменился горьким молчанием.

Преображение «Сандерленда» после перерыва

Уже к перерыву стало ясно: матч идёт вразрез со статистикой. «Сандерленд» владел мячом 64% времени, но не нанёс ни одного удара в створ. Всё изменилось после возвращения с раздевалки. Ле Бри, до этого сдержанный и элегантный, стал похож на тренера, которого захватило пламя борьбы.

Сначала своё слово сказал Элизер Майенда. После тонкого паса Патрика Робертса он принял мяч, одним касанием вытащил его из-под себя, а вторым — поразил верхний угол ворот. Гол из ничего — и равновесие на табло. Вместо паники — дополнительная энергия.

Шеффилд — Сандерленд gettyimages.com

Но главное было впереди.

Время Уотсона

95-я минута. Всё шло к дополнительному времени. Но мяч отскочил, будто знал, к кому нужно попасть. Том Уотсон, 19-летний парень из академии «Сандерленда», вступивший в игру со скамейки, получил передачу, прошёл вперёд пару шагов — и вложил всю свою футбольную молодость в удар. Мяч скользнул в нижний угол.

Тишина в красно-белой половине «Уэмбли» сменилась ревом. Это был момент, о котором мечтают тысячи мальчишек в академиях по всей Англии. Вся скамейка «Сандерленда» сорвалась с мест и побежала праздновать с героем. Уотсон — как и клуб — поднялся с колен.

Шеффилд — Сандерленд gettyimages.com

«Сандерленд» возвращается домой

Финальный свисток поверг игроков «Шеффилда» на газон. Крис Уайлдер, до этого уверенный в себе и своей команде, теперь молча смотрел в траву. Его слова до игры — «Уэмбли — не место для проигравших» — обернулись пророчеством.

А «Сандерленд» вновь на виду. После долгих лет в Лиге Один, мучительных сезонов в Чемпионшипе, и шести (!) поражений на «Уэмбли» подряд, клуб возвращается туда, где его давно ждали — в Премьер-лигу.

Слезы, радость, плечо в повязке. И Уотсон, парень, ставший героем. Всё как в кино, но вот только это не кино. Это футбол.