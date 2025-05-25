Том Уотсон отправляет «Сандерленд» в Премьер-лигу: «Шеффилд» пал на последней минуте

Матч начался так, будто «Шеффилд» собирался решить всё в первые 15 минут. Меньше двух минут понадобилось, чтобы Энтони Паттерсон спас свою команду после удара Киффера Мура. А вскоре «Сандерленд» потерял Люка О’Ниена — капитан получил серьёзную травму плеча, борясь с тем же Муром. Но даже покидая поле с рукой в повязке, О’Ниен не забыл завести фанатов: он вскинул левую руку в воздух, будто знал — ещё не всё потеряно.
На 25-й минуте «Шеффилд» добился своего: стремительный прорыв Хамера, пас между ног капитану «Сандерленда» Дэну Нилу, и завершение Тайриза Кэмпбелла — изящный парашютик над Паттерсоном. 1:0 — и на «Уэмбли» повеяло обречённостью.
Но у судьбы были другие планы. Вскоре после гола Харрисон Бэрроуз вколотил второй мяч в сетку, и «Шеффилд» уже начал праздновать, но VAR напомнил о себе: Винисиус Соуза мешал вратарю из офсайда — взрыв надежды сменился горьким молчанием.
Преображение «Сандерленда» после перерыва
Уже к перерыву стало ясно: матч идёт вразрез со статистикой. «Сандерленд» владел мячом 64% времени, но не нанёс ни одного удара в створ. Всё изменилось после возвращения с раздевалки. Ле Бри, до этого сдержанный и элегантный, стал похож на тренера, которого захватило пламя борьбы.
Сначала своё слово сказал Элизер Майенда. После тонкого паса Патрика Робертса он принял мяч, одним касанием вытащил его из-под себя, а вторым — поразил верхний угол ворот. Гол из ничего — и равновесие на табло. Вместо паники — дополнительная энергия.
Но главное было впереди.
Время Уотсона
95-я минута. Всё шло к дополнительному времени. Но мяч отскочил, будто знал, к кому нужно попасть. Том Уотсон, 19-летний парень из академии «Сандерленда», вступивший в игру со скамейки, получил передачу, прошёл вперёд пару шагов — и вложил всю свою футбольную молодость в удар. Мяч скользнул в нижний угол.
Тишина в красно-белой половине «Уэмбли» сменилась ревом. Это был момент, о котором мечтают тысячи мальчишек в академиях по всей Англии. Вся скамейка «Сандерленда» сорвалась с мест и побежала праздновать с героем. Уотсон — как и клуб — поднялся с колен.
«Сандерленд» возвращается домой
Финальный свисток поверг игроков «Шеффилда» на газон. Крис Уайлдер, до этого уверенный в себе и своей команде, теперь молча смотрел в траву. Его слова до игры — «Уэмбли — не место для проигравших» — обернулись пророчеством.
А «Сандерленд» вновь на виду. После долгих лет в Лиге Один, мучительных сезонов в Чемпионшипе, и шести (!) поражений на «Уэмбли» подряд, клуб возвращается туда, где его давно ждали — в Премьер-лигу.
Слезы, радость, плечо в повязке. И Уотсон, парень, ставший героем. Всё как в кино, но вот только это не кино. Это футбол.