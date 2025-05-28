Левадия — Вапрус. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 28 мая 2025 года

Левадия
Вапрус
«Левадия»
Турнирное положение: «Левадия» по итогам 13-ти поединков эстонской Премиум-лиги находится в зоне еврокубков (топ-3).
Команда находится на третьем месте и на один балл отстает от лидера «Флоры», а также по дополнительным показателям уступает второму «Нымме Калью», тогда как четвертый «Транс» отстает на три очка.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на финал Кубка Эстонии, клуб в серии пенальти уступил вышеупомянутому «Нымме Калью» (3:3).
Перед этим коллектив в рамках 13-го тура национального чемпионата остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от лидирующей «Флоры» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Левадия» проиграла два раза.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, у них неплохие шансы на успех.
Энок Отоо — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.
«Вапрус»
Турнирное положение: «Вапрус» по итогам 13-ти поединков эстонской лиги занимает шестую позицию в середине турнирной таблицы.
Команда набрала 14 очков и на 14 баллов отстает от зоны еврокубков (топ-3), а также на семь пунктов опережает как зону плей-офф за выживание (девятое место), так и зону вылета (10-я строчка).
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 13-го тура Премиум-лиги, клуб на своем поле одержал победу над «Таммекой» со счетом 2:1.
Ранее в 12-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, когда в чужих стенах потерпел крупное поражение от «Транса» (2:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на первенство страны, «Вапрус» проиграл, а в девяти последних поединках выиграл лишь дважды.
Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Хенри Вялья — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Левадии» забивала только одна команда
- в трех из пяти последних матчей «Левадия» проиграла
- в трех из пяти последних матчей «Вапруса» забивали обе команды и больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.15. Ничья — в 6.80, победа «Пярну» — в 13.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.10.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали оба соперника.
Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в последнем матче «Левадии».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40