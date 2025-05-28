Левадия — Вапрус. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 28 мая 2025 года

28 мая в 14-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Левадия» и «Вапрус». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Левадия» — «Вапрус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Левадия»

Турнирное положение: «Левадия» по итогам 13-ти поединков эстонской Премиум-лиги находится в зоне еврокубков (топ-3).

Команда находится на третьем месте и на один балл отстает от лидера «Флоры», а также по дополнительным показателям уступает второму «Нымме Калью», тогда как четвертый «Транс» отстает на три очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на финал Кубка Эстонии, клуб в серии пенальти уступил вышеупомянутому «Нымме Калью» (3:3).

Перед этим коллектив в рамках 13-го тура национального чемпионата остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от лидирующей «Флоры» (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Левадия» проиграла два раза.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, у них неплохие шансы на успех.

Энок Отоо — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.

«Вапрус»

Турнирное положение: «Вапрус» по итогам 13-ти поединков эстонской лиги занимает шестую позицию в середине турнирной таблицы.

Команда набрала 14 очков и на 14 баллов отстает от зоны еврокубков (топ-3), а также на семь пунктов опережает как зону плей-офф за выживание (девятое место), так и зону вылета (10-я строчка).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 13-го тура Премиум-лиги, клуб на своем поле одержал победу над «Таммекой» со счетом 2:1.

Ранее в 12-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, когда в чужих стенах потерпел крупное поражение от «Транса» (2:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на первенство страны, «Вапрус» проиграл, а в девяти последних поединках выиграл лишь дважды.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Хенри Вялья — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Левадии» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Левадия» проиграла

в трех из пяти последних матчей «Вапруса» забивали обе команды и больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.15. Ничья — в 6.80, победа «Пярну» — в 13.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали оба соперника.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в последнем матче «Левадии».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40