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    Закончатся ли неудачи «Левадии»?

    Левадия — Вапрус. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 28 мая 2025 года

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    Энок Отоо
    28 мая в 14-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Левадия» и «Вапрус». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Левадия» — «Вапрус», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 28 Мая 2025 года

    Левадия

  • Таллин
    •  Левадия 19:00 Вапрус

    Вапрус

  • Пярну
    •

    «Левадия»

    Турнирное положение: «Левадия» по итогам 13-ти поединков эстонской Премиум-лиги находится в зоне еврокубков (топ-3).

    Команда находится на третьем месте и на один балл отстает от лидера «Флоры», а также по дополнительным показателям уступает второму «Нымме Калью», тогда как четвертый «Транс» отстает на три очка.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на финал Кубка Эстонии, клуб в серии пенальти уступил вышеупомянутому «Нымме Калью» (3:3).

    Перед этим коллектив в рамках 13-го тура национального чемпионата остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от лидирующей «Флоры» (0:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Левадия» проиграла два раза.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, у них неплохие шансы на успех.

    Энок Отоо — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.

    «Вапрус»

    Турнирное положение: «Вапрус» по итогам 13-ти поединков эстонской лиги занимает шестую позицию в середине турнирной таблицы.

    Команда набрала 14 очков и на 14 баллов отстает от зоны еврокубков (топ-3), а также на семь пунктов опережает как зону плей-офф за выживание (девятое место), так и зону вылета (10-я строчка).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 13-го тура Премиум-лиги, клуб на своем поле одержал победу над «Таммекой» со счетом 2:1.

    Ранее в 12-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, когда в чужих стенах потерпел крупное поражение от «Транса» (2:4).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на первенство страны, «Вапрус» проиграл, а в девяти последних поединках выиграл лишь дважды.

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    Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Хенри Вялья — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Левадии» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Левадия» проиграла

    • в трех из пяти последних матчей «Вапруса» забивали обе команды и больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.15. Ничья — в 6.80, победа «Пярну» — в 13.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали оба соперника.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в последнем матче «Левадии».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Левадия — Вапрус?

    Матч Левадия — Вапрус состоится 28 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Левадия — Вапрус?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Левадия — Вапрус?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Левадия — Вапрус?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Левадия — Вапрус?

    Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.15. Ничья — в 6.80, победа «Пярну» — в 13.00.

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