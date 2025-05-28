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    «Дифферданж» совершит блицкриг

    Дифферданж — Дюделанж. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок Люксембурга, 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Дифферданж» — «Дюделанж»
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    Жеффри Францони
    28 мая в финале Кубка Люксембурга по футболу сыграют «Дифферданж» и «Дюделанж». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Дифферданж» — «Дюделанж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Дифферданж»

    Турнирное положение: «Дифферданж» шикарно проводит нынешний сезон. Команда заняла итоговое 1 место в своем чемпионате.

    При этом «Дифферданж» на 18 (!) очков опередил ближайшего преследователя. Да и пропустила команда всего лишь 7 мячей в 30 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «УНА Штрассену».

    До того команда подписала мировую с «Расинг Люксембургом» (1:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Вильцу» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дифферданж» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Чемпион в последних турах сбавил обороты. Команда не побеждала в двух своих последних матчах.

    Матчи с «Дюделанжем» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Дифферданж» победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Чемпион твердо намерен взять еще один внутренний трофей.

    «Дюделанж»

    Турнирное положение: Эта команда выдала не столь яркий сезон. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Дюделанж» всего на три зачетных пункта отстал от второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Со счетом 5:0 был обыгран «Беттембург».

    До того команда потерпела поражение от «Женесса» (0:2). А вот поединок с «Расинг Люксембургом» принес три очка (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дюделанж» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дюделанж» на данном этапе выглядит нестабильно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

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    При этом «Дюделанж» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 67 мячей в 30 поединках чемпионата Люксембурга.

    В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и мотивация добыть вожделенный Кубок Люксембурга огромнейшая.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Дюделанж» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • «Дифферданж» одолел «Дюделанж» в 4 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дифферданж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева намерены сделать золотой дубль, и уж точно начнут встречу максимально активно.

    «Дифферданж» выглядит сильнее соперника, которому к тому же исторически весьма успешно противостоит.

    Ставка: Победа «Дифферданжа» в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Дифферданж» уверенно расправится с «Дюделанжем».

    Ставка: Фора «Дифферданжа» -1.5 за 2.43

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дифферданж — Дюделанж?

    Матч Дифферданж — Дюделанж состоится 28 мая 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Дифферданж — Дюделанж?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дифферданж — Дюделанж?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дифферданж — Дюделанж?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дифферданж — Дюделанж?

    Коэффициенты букмекеров: «Дифферданж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.55.

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    Дифферданж — Дюделанж: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 28.05.202520:30. «Дифферданж» совершит блицкриг
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