Дифферданж — Дюделанж. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок Люксембурга, 28 мая 2025 года

«Дифферданж»
Турнирное положение: «Дифферданж» шикарно проводит нынешний сезон. Команда заняла итоговое 1 место в своем чемпионате.
При этом «Дифферданж» на 18 (!) очков опередил ближайшего преследователя. Да и пропустила команда всего лишь 7 мячей в 30 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «УНА Штрассену».
До того команда подписала мировую с «Расинг Люксембургом» (1:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Вильцу» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дифферданж» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Чемпион в последних турах сбавил обороты. Команда не побеждала в двух своих последних матчах.
Матчи с «Дюделанжем» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Дифферданж» победил 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Чемпион твердо намерен взять еще один внутренний трофей.
«Дюделанж»
Турнирное положение: Эта команда выдала не столь яркий сезон. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Дюделанж» всего на три зачетных пункта отстал от второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Со счетом 5:0 был обыгран «Беттембург».
До того команда потерпела поражение от «Женесса» (0:2). А вот поединок с «Расинг Люксембургом» принес три очка (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Дюделанж» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дюделанж» на данном этапе выглядит нестабильно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Дюделанж» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 67 мячей в 30 поединках чемпионата Люксембурга.
В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и мотивация добыть вожделенный Кубок Люксембурга огромнейшая.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.
Статистика для ставок
- «Дюделанж» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч
- Обе команды в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- «Дифферданж» одолел «Дюделанж» в 4 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дифферданж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.
- 2.04Бетис — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.02Сочи — Пари НН: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.17Урал — Ахмат: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: Номинальные хозяева намерены сделать золотой дубль, и уж точно начнут встречу максимально активно.
«Дифферданж» выглядит сильнее соперника, которому к тому же исторически весьма успешно противостоит.
Ставка: Победа «Дифферданжа» в 1 тайме за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Дифферданж» уверенно расправится с «Дюделанжем».
Ставка: Фора «Дифферданжа» -1.5 за 2.43