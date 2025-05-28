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    Манкунианцы сразу возьмут свое!

    Все звезды АСЕАН — Манчестер Юнайтед. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Все звезды АСЕАН — «Манчестер Юнайтед»
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    «Манчестер Юнайтед»
    28 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Все звезды АСЕАН и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 15:45 мск. Ставка и прогноз на матч Все звезды АСЕАН — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 28 Мая 2025 года

    ASEAN All Stars

  • Товарищеские матчи (клубы)
  •  ASEAN All Stars 15:45 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    Все звезды АСЕАН

    Турнирное положение: Эта команда впервые собирается в таком составе. Тем не менее, уровень мастерства игроков будет решать многое.

    При этом Все звезды АСЕАН явно не боятся оппонента. Да и вообще, азиатский футбол нынче находится на подъеме.

    Последние матчи: команда только формируется. В ее составе не будет суперзвезд мировой величины.

    В составе команды сыграют вьетнамские, таиландские, малазийские исполнители. Также найдется место полпредам Брунея, Мьянмы и Камбоджи.

    Нет сомнений, что Все звезды АСЕАН постараются проявить свои лучшие качества. Поединок с англичанами для них отличный шанс показать себя миру.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Азиаты не столь мастеровиты, сколь боевиты. Да и имя оппонента будет подстегивать в плане мотивации.

    В матче с манкунианцами азиаты постараются выдать свой максимум. Все звезды АСЕАН явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Азиаты вполне могут воспользоваться проблемами в обороне соперника.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы провели очередной серый сезон. Команда финишировала на 15 месте турнирной таблицы FGK.

    Причем «Манчестер Юнайтед» набрал всего 42 очка в 38 матчах чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила 54 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Манкунианцы одолели «Астон Виллу» (2:0).

    До того команда потерпела поражение от «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы (0:1). Да и поединок с «Челси» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Манкунианцы на данном этапе выглядят нестабильно. Да и последняя виктория уже ничего в турнирном плане не решала.

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    При этом «Манчестер Юнайтед» явно не преуспевает в плане реализации. Манкунианцы настреляли 44 мяча в 38 поединках чемпионата Испании.

    В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и хотя бы чуточку исправиться за неудачный сезон команде Рубена Аморима явно лишним не будет.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Манкунианцы вполне способны прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • Манкунианцы совсем недавно уступили в финале Лиги Европы

    • Англичане в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

    Прогноз: Манкунианцы постараются хотя как-то исправиться за свои последние неудачи в чемпионате.

    «Манчестер Юнайтед» выглядит сильнее соперника, который к тому же впервые предстанет в нынешнем кадровом сочетании.

    Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Все звезды АСЕАН — Манчестер Юнайтед?

    Матч Все звезды АСЕАН — Манчестер Юнайтед состоится 28 мая 2025 года в 15:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Все звезды АСЕАН — Манчестер Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Все звезды АСЕАН — Манчестер Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Все звезды АСЕАН — Манчестер Юнайтед?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Все звезды АСЕАН — Манчестер Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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    Все звезды АСЕАН — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 28.05.202515:45. Манкунианцы сразу возьмут свое!
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