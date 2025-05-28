Все звезды АСЕАН — Манчестер Юнайтед. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 28 мая 2025 года

28 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Все звезды АСЕАН и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 15:45 мск. Ставка и прогноз на матч Все звезды АСЕАН — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

Все звезды АСЕАН

Турнирное положение: Эта команда впервые собирается в таком составе. Тем не менее, уровень мастерства игроков будет решать многое.

При этом Все звезды АСЕАН явно не боятся оппонента. Да и вообще, азиатский футбол нынче находится на подъеме.

Последние матчи: команда только формируется. В ее составе не будет суперзвезд мировой величины.

В составе команды сыграют вьетнамские, таиландские, малазийские исполнители. Также найдется место полпредам Брунея, Мьянмы и Камбоджи.

Нет сомнений, что Все звезды АСЕАН постараются проявить свои лучшие качества. Поединок с англичанами для них отличный шанс показать себя миру.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Азиаты не столь мастеровиты, сколь боевиты. Да и имя оппонента будет подстегивать в плане мотивации.

В матче с манкунианцами азиаты постараются выдать свой максимум. Все звезды АСЕАН явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Азиаты вполне могут воспользоваться проблемами в обороне соперника.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы провели очередной серый сезон. Команда финишировала на 15 месте турнирной таблицы FGK.

Причем «Манчестер Юнайтед» набрал всего 42 очка в 38 матчах чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила 54 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Манкунианцы одолели «Астон Виллу» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы (0:1). Да и поединок с «Челси» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Манкунианцы на данном этапе выглядят нестабильно. Да и последняя виктория уже ничего в турнирном плане не решала.

При этом «Манчестер Юнайтед» явно не преуспевает в плане реализации. Манкунианцы настреляли 44 мяча в 38 поединках чемпионата Испании.

В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и хотя бы чуточку исправиться за неудачный сезон команде Рубена Аморима явно лишним не будет.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Манкунианцы вполне способны прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч

Манкунианцы совсем недавно уступили в финале Лиги Европы

Англичане в среднем забивают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

Прогноз: Манкунианцы постараются хотя как-то исправиться за свои последние неудачи в чемпионате.

«Манчестер Юнайтед» выглядит сильнее соперника, который к тому же впервые предстанет в нынешнем кадровом сочетании.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.70