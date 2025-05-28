Все звезды АСЕАН — Манчестер Юнайтед. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 28 мая 2025 года

ASEAN All Stars
Манчестер Юнайтед
Все звезды АСЕАН
Турнирное положение: Эта команда впервые собирается в таком составе. Тем не менее, уровень мастерства игроков будет решать многое.
При этом Все звезды АСЕАН явно не боятся оппонента. Да и вообще, азиатский футбол нынче находится на подъеме.
Последние матчи: команда только формируется. В ее составе не будет суперзвезд мировой величины.
В составе команды сыграют вьетнамские, таиландские, малазийские исполнители. Также найдется место полпредам Брунея, Мьянмы и Камбоджи.
Нет сомнений, что Все звезды АСЕАН постараются проявить свои лучшие качества. Поединок с англичанами для них отличный шанс показать себя миру.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Азиаты не столь мастеровиты, сколь боевиты. Да и имя оппонента будет подстегивать в плане мотивации.
В матче с манкунианцами азиаты постараются выдать свой максимум. Все звезды АСЕАН явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Азиаты вполне могут воспользоваться проблемами в обороне соперника.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: Манкунианцы провели очередной серый сезон. Команда финишировала на 15 месте турнирной таблицы FGK.
Причем «Манчестер Юнайтед» набрал всего 42 очка в 38 матчах чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила 54 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Манкунианцы одолели «Астон Виллу» (2:0).
До того команда потерпела поражение от «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы (0:1). Да и поединок с «Челси» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Манкунианцы на данном этапе выглядят нестабильно. Да и последняя виктория уже ничего в турнирном плане не решала.
При этом «Манчестер Юнайтед» явно не преуспевает в плане реализации. Манкунианцы настреляли 44 мяча в 38 поединках чемпионата Испании.
В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и хотя бы чуточку исправиться за неудачный сезон команде Рубена Аморима явно лишним не будет.
Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Манкунианцы вполне способны прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч
- Манкунианцы совсем недавно уступили в финале Лиги Европы
- Англичане в среднем забивают чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.
- 2.02Сочи — Пари НН: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.88Кимчхон Санму — Сеул: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 1.90Урава Редс — Серезо Осака: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
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Прогноз: Манкунианцы постараются хотя как-то исправиться за свои последние неудачи в чемпионате.
«Манчестер Юнайтед» выглядит сильнее соперника, который к тому же впервые предстанет в нынешнем кадровом сочетании.
Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.70