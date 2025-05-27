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    «Насаф» не оставит шансов «Андижану»

    Насаф — Андижан. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Суперкубок Узбекистана, 27 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Насаф» — «Андижан»
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    27 мая в финале Суперкубка Узбекистана по футболу сыграют «Насаф» и «Андижан». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Насаф» — «Андижан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 31 Мая 2025 года

    Nasaf Qarshi

  • Узбекистан. Суперлига
    •  Nasaf Qarshi 17:00 Навбахор

    Навбахор

  • Наманган
    •

    «Насаф»

    Турнирное положение: «Насаф» удачно выступает в чемпионате. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Насаф» в 11 матчах добыл 25 зачетных баллов. А вот отличилась команда 21 забитым мячом в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Насаф» переиграл АГМК (2:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Кокандом» (2:0). А вот поединок с «Бунедкором» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Насаф» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Насаф» не проигрывает уже три месяца. А вот пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

    Причем «Насаф» традиционно сложно противостоит «Андижану». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и с реализацией у команды нынче полный порядок.

    «Андижан»

    Турнирное положение: «Андижан» в чемпионате Узбекистана пока не блещет. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Андижан» в 11 матчах чемпионата набрал лишь 12 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Андижан» переиграл «Сурхан» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Шуртана» (0:1). А вот чуть ранее она была бита ферганским «Нефтчи» (0:2).

    При этом «Андижан» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Андижан» не столь преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 14 забитыми мячами в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Андижан» лишь на три очка опережает опасную зону. Да и стабильности в игре и результатах пока нет даже в первом приближении.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только «Андижан» уже два года не может обыграть «Насаф».

    Статистика для ставок

    • «Андижан» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Насаф» не проигрывает уже 3 месяца

    • «Насаф» забивает в среднем фактически 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: «Насаф» еще прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева выглядит монолитнее «Андижана», к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

    Ставка: Фора «Насафа» -1.5 за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Насаф — Андижан?

    Матч Насаф — Андижан состоится 27 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Насаф — Андижан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Насафа» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Насаф — Андижан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Насафа» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.22.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Насаф — Андижан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Насаф — Андижан?

    Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 7.00.

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    Насаф — Андижан: прогноз и ставка за 2.22, статистика, коэффициенты матча 27.05.202517:30. «Насаф» не оставит шансов «Андижану»
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