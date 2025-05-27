Насаф — Андижан. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Суперкубок Узбекистана, 27 мая 2025 года

27 мая в финале Суперкубка Узбекистана по футболу сыграют «Насаф» и «Андижан». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Насаф» — «Андижан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» удачно выступает в чемпионате. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Насаф» в 11 матчах добыл 25 зачетных баллов. А вот отличилась команда 21 забитым мячом в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Насаф» переиграл АГМК (2:1).

До того команда уверенно расправилась с «Кокандом» (2:0). А вот поединок с «Бунедкором» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Насаф» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Насаф» не проигрывает уже три месяца. А вот пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

Причем «Насаф» традиционно сложно противостоит «Андижану». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и с реализацией у команды нынче полный порядок.

«Андижан»

Турнирное положение: «Андижан» в чемпионате Узбекистана пока не блещет. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Андижан» в 11 матчах чемпионата набрал лишь 12 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Андижан» переиграл «Сурхан» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Шуртана» (0:1). А вот чуть ранее она была бита ферганским «Нефтчи» (0:2).

При этом «Андижан» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Андижан» не столь преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 14 забитыми мячами в 11 поединках чемпионата.

При этом «Андижан» лишь на три очка опережает опасную зону. Да и стабильности в игре и результатах пока нет даже в первом приближении.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только «Андижан» уже два года не может обыграть «Насаф».

Статистика для ставок

«Андижан» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Насаф» не проигрывает уже 3 месяца

«Насаф» забивает в среднем фактически 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: «Насаф» еще прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядит монолитнее «Андижана», к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

Ставка: Фора «Насафа» -1.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11