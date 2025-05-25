Лацио — Лечче. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия A, 25 мая 2025 года

25 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Лечче». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Лечче», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: Римляне сражаются за четвертую позицию. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

При этом «Лацио» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Римляне не дали себя одолеть «Интеру» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Ювентусом» (1:1). При этом чуть ранее она с трудом одолела «Эмполи» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лацио» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Мануэль Лаццари, Патрик — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Лацио» нынче находится на подъеме. Команда не проигрывает уже полтора месяца.

Матчи с «Лечче» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Лацио» победил 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Римляне явно поднатореют в плане реализации.

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» еще не обеспечили себе место в элите на будущий сезон. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Лечче» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. При этом забила команда всего 26 мячей в 37 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Волки» переиграли «Торино» (1:0).

До того команда не уступила «Вероне» (1:1). А вот поединок с «Наполи» турнирных баллов в копилку не принес (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Габи Корентен — травмирован. Тете Моренте — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Волки» нынче весьма ершисты. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Лечче» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 58 мячей в 37 поединках итальянского чемпионата.

«Волков» точно устроит победа, а вот в случае ничьей не все будет зависеть от них. Команда способна дать бой кому угодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы «волки» вполне способны найти в контригре.

Статистика для ставок

«Лацио» не проигрывает уже полтора месяца

«Лечче» не проигрывает 2 матча кряду

Римляне одолели «Лечче» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Лацио» выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Лацио» в последних матчах заметно прибавил, к тому же оппонент имеет огромные проблемы с реализацией.

Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00