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    «Лацио» быстро добьется своего

    Лацио — Лечче. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия A, 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Лечче»
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    Густав Исаксен
    25 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Лечче». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Лечче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Мая 2025 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 21:45 Лечче

    Лечче

  • Лечче
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римляне сражаются за четвертую позицию. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Лацио» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей.

    Лацио — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Римляне не дали себя одолеть «Интеру» (2:2).

    До того команда подписала мировую с «Ювентусом» (1:1). При этом чуть ранее она с трудом одолела «Эмполи» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лацио» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Мануэль Лаццари, Патрик — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Лацио» нынче находится на подъеме. Команда не проигрывает уже полтора месяца.

    Матчи с «Лечче» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Лацио» победил 2 раза при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Римляне явно поднатореют в плане реализации.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Волки» еще не обеспечили себе место в элите на будущий сезон. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лечче» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. При этом забила команда всего 26 мячей в 37 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Волки» переиграли «Торино» (1:0).

    До того команда не уступила «Вероне» (1:1). А вот поединок с «Наполи» турнирных баллов в копилку не принес (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Габи Корентен — травмирован. Тете Моренте — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Волки» нынче весьма ершисты. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

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    При этом «Лечче» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 58 мячей в 37 поединках итальянского чемпионата.

    «Волков» точно устроит победа, а вот в случае ничьей не все будет зависеть от них. Команда способна дать бой кому угодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы «волки» вполне способны найти в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» не проигрывает уже полтора месяца

    • «Лечче» не проигрывает 2 матча кряду

    • Римляне одолели «Лечче» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Лацио» выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Лацио» в последних матчах заметно прибавил, к тому же оппонент имеет огромные проблемы с реализацией.

    Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лацио — Лечче?

    Матч Лацио — Лечче состоится 25 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лацио — Лечче?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лацио — Лечче?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лацио — Лечче?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лацио — Лечче?

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 7.00.

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    Лацио — Лечче: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 25.05.202521:45. «Лацио» быстро добьется своего
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