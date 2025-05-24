Спартак — Химки: ставка за 2.15 и прогноз на матч РПЛ

24 мая в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» и «Химки». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Химки», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: команда из столицы России уже вряд ли сможет залезть в тройку сильнейших.

В настоящий момент москвичи имеют в своем активе 54 очка и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Красно-белые» смогли 51 раз поразить ворота соперника и 25 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлой игре столичный коллектив на выезде переиграл «Крылья Советов» (2:0).

До этого же команда из Москвы покинула Кубок России, уступив «Ростову» (1:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим же «народная команда» проиграла «Динамо» (0:2) и сыграла вничью с «Факелом» (0:0) в РПЛ.

Не сыграют: травмирован в московской команде Руслан Литвинов.

Состояние команды: только чудо может помочь подопечным Деяна Станковича стать третьими. Для этого «Спартаку» нужно побеждать самому и ждать осечек «Динамо» и ЦСКА.

В любом случае, сезон для «Спартака» можно называть провальным. Команда не смогла выиграть Кубок страны и побороться за чемпионский титул.

«Химки»

Турнирное положение: подмосковный коллектив находится в опасной зоне и борется за сохранение прописки в РПЛ.

Команда из одноименного города набрала 29 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

По итогам 29 матчей химчане имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 35:51.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Химок смогла победить «Рубин» (3:2).

До этого же химкинский коллектив сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), «Ростовом» (1:1) и «Акроном» (2:2).

Перед этим «красно-черные» уступили «Зениту» (0:1), «Крыльям Советов» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (1:4).

Не сыграют: травмирован Диего Луна, а дисквалифицирован Эдгардо Фарина.

Состояние команды: подопечные Магомеда Адиева сейчас на два очка опережают зону стыковых встреча. Чтобы напрямую остаться в РПЛ «Химкам» нужно или побеждать самим или ждать, что не смогут победить «Пари НН» или «Динамо» Мх.

Команда может покинуть РПЛ даже если по спортивному принципу остаться в лиге. «Химки» испытывают серьезные проблемы с финансированием и рискуют не получить лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.

Статистика для ставок

«Спартак» выиграл только 1 из последних 4 матчей во всех турнирах

«Химки» выиграли только 1 из последних 7 матчей

в последней очной игре «Спартак» выиграл у «Химок» со счетом 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.70, а победа «Химок» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.65.

Прогноз: команды могут выдать результативную встречу и забить по меньшей мере четыре забитых мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.

Прогноз: спартаковцы хоть и сильнее, но химчане вполне могут сильно не проиграть в этом матче.

Ставка: победа «Химок» с форой+1,5 за 1.95.