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    Сможет ли «Спартак» завершить сезон победой?

    Спартак — Химки: ставка за 2.15 и прогноз на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Химки»
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    «Спартак»
    24 мая в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» и «Химки». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Химки», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Мая 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 16:30 Химки

    Химки

  • Московская область
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: команда из столицы России уже вряд ли сможет залезть в тройку сильнейших.

    В настоящий момент москвичи имеют в своем активе 54 очка и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Спартак — Химки: коэффициенты букмекеров

    «Красно-белые» смогли 51 раз поразить ворота соперника и 25 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлой игре столичный коллектив на выезде переиграл «Крылья Советов» (2:0).

    До этого же команда из Москвы покинула Кубок России, уступив «Ростову» (1:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим же «народная команда» проиграла «Динамо» (0:2) и сыграла вничью с «Факелом» (0:0) в РПЛ.

    Не сыграют: травмирован в московской команде Руслан Литвинов.

    Состояние команды: только чудо может помочь подопечным Деяна Станковича стать третьими. Для этого «Спартаку» нужно побеждать самому и ждать осечек «Динамо» и ЦСКА.

    В любом случае, сезон для «Спартака» можно называть провальным. Команда не смогла выиграть Кубок страны и побороться за чемпионский титул.

    «Химки»

    Турнирное положение: подмосковный коллектив находится в опасной зоне и борется за сохранение прописки в РПЛ.

    Команда из одноименного города набрала 29 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

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    • По итогам 29 матчей химчане имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 35:51.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Химок смогла победить «Рубин» (3:2).

    До этого же химкинский коллектив сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), «Ростовом» (1:1) и «Акроном» (2:2).

    Перед этим «красно-черные» уступили «Зениту» (0:1), «Крыльям Советов» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (1:4).

    Не сыграют: травмирован Диего Луна, а дисквалифицирован Эдгардо Фарина.

    Состояние команды: подопечные Магомеда Адиева сейчас на два очка опережают зону стыковых встреча. Чтобы напрямую остаться в РПЛ «Химкам» нужно или побеждать самим или ждать, что не смогут победить «Пари НН» или «Динамо» Мх.

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    Команда может покинуть РПЛ даже если по спортивному принципу остаться в лиге. «Химки» испытывают серьезные проблемы с финансированием и рискуют не получить лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» выиграл только 1 из последних 4 матчей во всех турнирах

    • «Химки» выиграли только 1 из последних 7 матчей

    • в последней очной игре «Спартак» выиграл у «Химок» со счетом 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.70, а победа «Химок» — в 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.65.

    Прогноз: команды могут выдать результативную встречу и забить по меньшей мере четыре забитых мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.

    Прогноз: спартаковцы хоть и сильнее, но химчане вполне могут сильно не проиграть в этом матче.

    Ставка: победа «Химок» с форой+1,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спартак — Химки?

    Матч Спартак — Химки состоится 24 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Спартак — Химки?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спартак — Химки?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак — Химки?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак — Химки?

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.70, а победа «Химок» — в 8.50.

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