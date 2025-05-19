Интер Майами — Орландо Сити. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, МЛС, 19 мая 2025 года

19 мая в 14-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Орландо Сити». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Орландо Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Цапли» пока неудачно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице своей конференции.

При этом «Интер Майами» в 12 матчах набрал 22 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Цапли» не смогли одолеть «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:3).

До того команда была бита «Миннесотой» (1:4). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Нью-Йорк Ред Буллс» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победил один раз. В этих поединках «Интер Майами» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Не сыграют: Дрейк Каллендер — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Интер Майами» довольно неплохо атакует. Забила команда 24 мяча в 12 поединках американского чемпионата.

Матчи со «львами» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков «Интер Майами» победил 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Цапли» твердо намерены подтянуться к лидерам.

«Орландо Сити»

Турнирное положение: «Львы» пока не блещут успехами. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Причем «Орландо Сити» в 13 матчах чемпионата набрал 21 зачетный пункт. При этом забила команда 24 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Львы» переиграли «Шарлотт» (3:1).

До того команда подписала мировую с «Нью-Инглэнд Революшн» (3:3). А вот поединок с «Тампа Бэй» завершился яркой викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Орландо Сити» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Эдуард Атуэста, Николас Родригес — травмированы.

Состояние команды: «Орландо Сити» в среднем пропускает больше одного гола за матч. Зато не проигрывает команда уже больше 2 месяцев.

При этом «Орландо Сити» вполне преуспевает в плане реализации. Да и аргентинец Мартин Ойеда отличился уже 8 забитыми мячами.

Нынче команда выглядит весьма монолитно. Между тем, отставание от лидера составляет шесть зачетных пунктов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Львы» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Орландо Сити» не проигрывает больше 2 месяцев

Обе команды в среднем забивают фактически 2 гола за матч

«Цапли» не побеждали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка сразу активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные хозяева постараются подтянуться к лидерам, да и Лионель Месси скажет свое веское слово.

Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.90