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    Команда Месси сразу понесется в атаку

    Интер Майами — Орландо Сити. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, МЛС, 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Орландо Сити»
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    Лионель Месси
    19 мая в 14-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Орландо Сити». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Орландо Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 19 Мая 2025 года

    Интер Майами

  • Майами
    •  Интер Майами 02:00 Орландо Сити

    Орландо Сити

  • Орландо
    •

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Цапли» пока неудачно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице своей конференции.

    При этом «Интер Майами» в 12 матчах набрал 22 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

    Интер Майами — Орландо Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Цапли» не смогли одолеть «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:3).

    До того команда была бита «Миннесотой» (1:4). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Нью-Йорк Ред Буллс» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победил один раз. В этих поединках «Интер Майами» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 15.

    Не сыграют: Дрейк Каллендер — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Интер Майами» довольно неплохо атакует. Забила команда 24 мяча в 12 поединках американского чемпионата.

    Матчи со «львами» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков «Интер Майами» победил 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Цапли» твердо намерены подтянуться к лидерам.

    «Орландо Сити»

    Турнирное положение: «Львы» пока не блещут успехами. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

    Причем «Орландо Сити» в 13 матчах чемпионата набрал 21 зачетный пункт. При этом забила команда 24 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Львы» переиграли «Шарлотт» (3:1).

    До того команда подписала мировую с «Нью-Инглэнд Революшн» (3:3). А вот поединок с «Тампа Бэй» завершился яркой викторией (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Орландо Сити» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Эдуард Атуэста, Николас Родригес — травмированы.

    Состояние команды: «Орландо Сити» в среднем пропускает больше одного гола за матч. Зато не проигрывает команда уже больше 2 месяцев.

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    При этом «Орландо Сити» вполне преуспевает в плане реализации. Да и аргентинец Мартин Ойеда отличился уже 8 забитыми мячами.

    Нынче команда выглядит весьма монолитно. Между тем, отставание от лидера составляет шесть зачетных пунктов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Львы» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Орландо Сити» не проигрывает больше 2 месяцев

    • Обе команды в среднем забивают фактически 2 гола за матч

    • «Цапли» не побеждали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка сразу активно понесутся к воротам соперника.

    Номинальные хозяева постараются подтянуться к лидерам, да и Лионель Месси скажет свое веское слово.

    Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.90

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер Майами — Орландо Сити?

    Матч Интер Майами — Орландо Сити состоится 19 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер Майами — Орландо Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер Майами — Орландо Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер Майами — Орландо Сити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер Майами — Орландо Сити?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.90.

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    Интер Майами — Орландо Сити: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 19.05.202502:00. Команда Месси сразу понесется в атаку
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