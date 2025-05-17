Дженоа — Аталанта: ставка (к. 1.93) и прогноз на чемпионат Италии 17 мая 2025 года

17 мая в 37-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Дженоа» и «Аталанта». Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Аталанта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: сейчас «Дженоа» утвердилась на 13-м месте в таблице Серии А с 40 очками.

Последние матчи: в 36-м туре команда Патрика Вийера неожиданно дала серьезный бой главному претенденту на скудетто «Наполи» и смогла отобрать у него очки, сыграв вничью со счетом 2:2. Оба раза «Дженоа» отыгрывался в матче, сначала после автогола Мерета в первом тайме, а затем на 84-й минуте после удара защитника Васкеса.

Ранее было домашнее поражение от «Милана» (1:2) и гостевая неудача с «Комо» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Малиновский (п), Миретти (п), Балотелли (н).

Состояние команды: после прихода Вийера в «Дженоа» команда совершила мощный спурт в середину таблицы Серии А и уверенно закрепилась там, не опасаясь угрозы вылета. Сам французский наставник из довольно ограниченной обоймы игроков смог создать крепкий и боеспособный коллектив, который доставил немало проблем всем грандам Серии А.

«Аталанта»

Турнирное положение: после 36 туров «Аталанта» идет на третьем месте в таблице Серии А с 71 очками.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: в матче против прямого конкурента «Ромы» (2:1) команда Джан Пьеро Гасперини одержала тяжелейшую победу и гарантировала себе третье место по итогам чемпионата Италии, а вместе с ним и снова участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. На протяжении всего матча бергамаски играли намного лучше и заслуженно взяли три очка, а голами отметились Лукман и Сулемана.

До этого был разгром «Монцы» (4:0) в гостях и ничья дома с «Лечче» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Куадрадо (п), Колашинац (з), дисквалифицированы — Рафаэль Толой (з), Джимсити (з).

Состояние команды: пока неизвестно будущее Гасперини в «Аталанте» и сейчас идут активные переговоры о его будущем во главе клуба. Но очередной сезон бергамаски могут записать себе актив, команда прочно утвердилась в числе одного из лидеров итальянского футбола, не имея мощный финансовых возможностей и постоянно теряя лидеров в межсезонье.

Статистика для ставок

В первом круге «Аталанта» разгромила своего соперника (5:1)

В прошлом сезоне также обе встречи остались за бергамасками (2:0, 4:1)

В сезоне 2021/22 соперники сыграли между собой вничью оба раза с одинаковым счетом 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Дженоа» дают 5,30, а на «Аталанту» — 1,72, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,93, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,93.

Прогноз: матч не имеет никакого турнирного значения, поэтому оба наставника получат возможность играть в свое удовольствие и экспериментировать с составом. К тому же у «Аталанты» большие проблемы с центром обороны.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,93.

Прогноз: для «Дженоа» это заключительный матч сезона, поэтому команда постарается доставить удовольствие своим болельщикам в нем. Гостям уже ничего не надо, поэтому можно попробовать рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа «Дженоа» с форой 0 за 3,90.