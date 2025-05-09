Хосилот — Худжанд. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 9 мая 2025 года

Хосилот
Худжанд
«Хосилот»
Турнирное положение: «Хосилот» стартовал в чемпионате неудачно. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Хосилот» в 8 стартовых матчах добыл лишь 6 зачетных баллов. А вот забила команда 8 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хосилот» уступил «Эсхате» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (2:1). А вот поединок с «Истаравшаном» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках «Хосилот» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хосилот» все никак не поймает свою игру. Команда в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч.
Матчи с «Худжандом» для команды складываются исторически неудачно. В двух очных поединках «Хосилот» победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Команда постарается выбраться из опасной зоны.
«Худжанд»
Турнирное положение: «Худжанд» сражается за высокие места. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Худжанд» в 8 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Худжанд» нанес поражение «Регар-ТадАЗу» (1:0).
До того команда не смогла переиграть «Баркчи» (1:1). А вот чуть ранее она сумела расправиться с «Хулбуком» (2:1).
При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Худжанд» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 9 мячей в 8 поединках таджикского чемпионата.
При этом «Худжанд» на 5 очков отстает от второй позиции. Вот только разница забитых и пропущенных мячей у команды негативная.
Команда не проигрывает уже пять матчей кряду. Да и в нынешней диспозиции она явно намерена добыть три зачетных балла.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Худжанд» постарается подтянуться к дуэту лидеров.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч
- «Худжанд» не проигрывал в 5 своих последних матчах
- «Хосилот» пропускает в среднем почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.
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Прогноз: «Худжанд» намерен подтянуться к группе лидеров, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.
Номинальные хозяева нынче окопались в группе аутсайдеров, тогда как «Худжанд» способен поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Худжанда» в 1 тайме за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40