Хосилот — Худжанд. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 9 мая 2025 года

9 мая в 8-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хосилот» и «Худжанд». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хосилот» — «Худжанд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хосилот»

Турнирное положение: «Хосилот» стартовал в чемпионате неудачно. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Хосилот» в 8 стартовых матчах добыл лишь 6 зачетных баллов. А вот забила команда 8 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хосилот» уступил «Эсхате» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (2:1). А вот поединок с «Истаравшаном» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках «Хосилот» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хосилот» все никак не поймает свою игру. Команда в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч.

Матчи с «Худжандом» для команды складываются исторически неудачно. В двух очных поединках «Хосилот» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Команда постарается выбраться из опасной зоны.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» сражается за высокие места. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Худжанд» в 8 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Худжанд» нанес поражение «Регар-ТадАЗу» (1:0).

До того команда не смогла переиграть «Баркчи» (1:1). А вот чуть ранее она сумела расправиться с «Хулбуком» (2:1).

При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Худжанд» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 9 мячей в 8 поединках таджикского чемпионата.

При этом «Худжанд» на 5 очков отстает от второй позиции. Вот только разница забитых и пропущенных мячей у команды негативная.

Команда не проигрывает уже пять матчей кряду. Да и в нынешней диспозиции она явно намерена добыть три зачетных балла.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Худжанд» постарается подтянуться к дуэту лидеров.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

«Худжанд» не проигрывал в 5 своих последних матчах

«Хосилот» пропускает в среднем почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.

Прогноз: «Худжанд» намерен подтянуться к группе лидеров, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.

Номинальные хозяева нынче окопались в группе аутсайдеров, тогда как «Худжанд» способен поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Худжанда» в 1 тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40