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    «Худжанд» начинает и выигрывает

    Хосилот — Худжанд. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 9 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Хосилот» — «Худжанд»
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    Футбольный мяч
    9 мая в 8-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хосилот» и «Худжанд». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хосилот» — «Худжанд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 09 Мая 2025 года

    Хосилот

  • Пархар
    •  Хосилот 15:00 Худжанд

    Худжанд

  • Худжанд
    •

    «Хосилот»

    Турнирное положение: «Хосилот» стартовал в чемпионате неудачно. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хосилот» в 8 стартовых матчах добыл лишь 6 зачетных баллов. А вот забила команда 8 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хосилот» уступил «Эсхате» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (2:1). А вот поединок с «Истаравшаном» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках «Хосилот» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хосилот» все никак не поймает свою игру. Команда в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч.

    Матчи с «Худжандом» для команды складываются исторически неудачно. В двух очных поединках «Хосилот» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Команда постарается выбраться из опасной зоны.

    «Худжанд»

    Турнирное положение: «Худжанд» сражается за высокие места. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Худжанд» в 8 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Худжанд» нанес поражение «Регар-ТадАЗу» (1:0).

    До того команда не смогла переиграть «Баркчи» (1:1). А вот чуть ранее она сумела расправиться с «Хулбуком» (2:1).

    При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Худжанд» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 9 мячей в 8 поединках таджикского чемпионата.

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    При этом «Худжанд» на 5 очков отстает от второй позиции. Вот только разница забитых и пропущенных мячей у команды негативная.

    Команда не проигрывает уже пять матчей кряду. Да и в нынешней диспозиции она явно намерена добыть три зачетных балла.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Худжанд» постарается подтянуться к дуэту лидеров.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • «Худжанд» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • «Хосилот» пропускает в среднем почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.

    Прогноз: «Худжанд» намерен подтянуться к группе лидеров, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Номинальные хозяева нынче окопались в группе аутсайдеров, тогда как «Худжанд» способен поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Худжанда» в 1 тайме за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хосилот — Худжанд?

    Матч Хосилот — Худжанд состоится 09 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хосилот — Худжанд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хосилот — Худжанд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хосилот — Худжанд?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хосилот — Худжанд?

    Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.30.

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