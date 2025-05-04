Лион — Ланс. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 мая 2025 года

Лион
Ланс
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.
При этом «Лион» на 2 очка отстает от искомой 4 позиции. А вот забила команда 62 мяча в 31 поединке чемпионата Франции.
Лион — Ланс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ткачи» разгромили «Ренн» (4:1).
До того команда потерпела поражение от «Сент-Этьена» (1:2). При этом чуть ранее она в овертайме уступила «Манчестер Юнайтед» (4:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лион» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: Эрнест Нуама — травмирован. Александр Ляказетт — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Ткачи» крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.
Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил 1 раз при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Даже в отсутствие опытного Ляказетта лионцы постараются запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» уже вряд ли запрыгнут в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Ланс» набрал всего 45 очков в 31 поединке. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Ланс» дома был разгромлен «Осером» (0:4).
До того команда нанесла поражение «Бресту» (3:1). А вот поединок с «Реймсом» принес форменное разочарование (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Рубен Агилар — травмирован. Флориан Сотока — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Ланс» на 9 очков отстает от зоны еврокубков. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
При этом «Ланс» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 35 мячей в 31 матче чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Особенно болезненным может стать отсутствие дисквалифицированного Сотоки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за очки на выезде.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Ткачи» уже больше двух лет не обыгрывают «Ланс»
- «Лион» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
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Прогноз: Номинальные хозяева бьются за выход в Лигу чемпионов, и уж точно сразу будут активны в атаке.
«Лион» выглядит монолитнее соперника, да и «кроваво-золотые» явно не преуспевают в плане реализации.
Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.63