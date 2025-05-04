Лион — Ланс. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 мая 2025 года

4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Ланс». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Ланс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «Лион» на 2 очка отстает от искомой 4 позиции. А вот забила команда 62 мяча в 31 поединке чемпионата Франции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ткачи» разгромили «Ренн» (4:1).

До того команда потерпела поражение от «Сент-Этьена» (1:2). При этом чуть ранее она в овертайме уступила «Манчестер Юнайтед» (4:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лион» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Эрнест Нуама — травмирован. Александр Ляказетт — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Ткачи» крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Даже в отсутствие опытного Ляказетта лионцы постараются запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» уже вряд ли запрыгнут в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Ланс» набрал всего 45 очков в 31 поединке. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Ланс» дома был разгромлен «Осером» (0:4).

До того команда нанесла поражение «Бресту» (3:1). А вот поединок с «Реймсом» принес форменное разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Рубен Агилар — травмирован. Флориан Сотока — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Ланс» на 9 очков отстает от зоны еврокубков. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Ланс» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 35 мячей в 31 матче чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Особенно болезненным может стать отсутствие дисквалифицированного Сотоки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за очки на выезде.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Ткачи» уже больше двух лет не обыгрывают «Ланс»

«Лион» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Номинальные хозяева бьются за выход в Лигу чемпионов, и уж точно сразу будут активны в атаке.

«Лион» выглядит монолитнее соперника, да и «кроваво-золотые» явно не преуспевают в плане реализации.

Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.63