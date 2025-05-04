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    «Ткачи» оперативно расправятся с «Лансом»

    Лион — Ланс. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ланс»
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    Жорж Микаутадзе
    4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Ланс». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Ланс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Мая 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 18:15 Ланс

    Ланс

  • Ланс
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    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Лион» на 2 очка отстает от искомой 4 позиции. А вот забила команда 62 мяча в 31 поединке чемпионата Франции.

    Лион — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ткачи» разгромили «Ренн» (4:1).

    До того команда потерпела поражение от «Сент-Этьена» (1:2). При этом чуть ранее она в овертайме уступила «Манчестер Юнайтед» (4:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лион» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: Эрнест Нуама — травмирован. Александр Ляказетт — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Ткачи» крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

    Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил 1 раз при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Даже в отсутствие опытного Ляказетта лионцы постараются запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Кроваво-золотые» уже вряд ли запрыгнут в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ланс» набрал всего 45 очков в 31 поединке. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Ланс» дома был разгромлен «Осером» (0:4).

    До того команда нанесла поражение «Бресту» (3:1). А вот поединок с «Реймсом» принес форменное разочарование (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Рубен Агилар — травмирован. Флориан Сотока — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Ланс» на 9 очков отстает от зоны еврокубков. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

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    При этом «Ланс» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 35 мячей в 31 матче чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Особенно болезненным может стать отсутствие дисквалифицированного Сотоки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за очки на выезде.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Ткачи» уже больше двух лет не обыгрывают «Ланс»

    • «Лион» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: Номинальные хозяева бьются за выход в Лигу чемпионов, и уж точно сразу будут активны в атаке.

    «Лион» выглядит монолитнее соперника, да и «кроваво-золотые» явно не преуспевают в плане реализации.

    Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лион — Ланс?

    Матч Лион — Ланс состоится 04 мая 2025 года в 18:15 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лион — Ланс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лион — Ланс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лион — Ланс?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лион — Ланс?

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

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    Лион — Ланс: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 04.05.202518:15. «Ткачи» оперативно расправятся с «Лансом»
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