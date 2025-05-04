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    Аугсбург — Хольштайн. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Хольштайн»
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    Алексис Клод-Морис
    4 мая в 32-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Хольштайн». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Хольштайн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Мая 2025 года

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •  Аугсбург 16:30 Хольштайн

    Хольштайн

  • Киль
    •

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Фуггеры» сражаются за попадание в зону еврокубков. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Аугсбург» на 5 очков отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 31 матче.

    Аугсбург — Хольштайн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» были биты «Байером» (0:2).

    До того команда не сумела переиграть «Айнтрахт» (0:0). При этом чуть ранее она с натугой переиграла «Бохум» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Аугсбург» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Фуггеры» имеют проблемы с реализацией. Команда не забивала в двух своих последних матчах.

    Матчи с «Хольштайном» для команды традиционно складываются непросто. В двух очных поединках «Аугсбург» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда до последнего будет биться за выход в еврокубки.

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: «Аисты» отчаянно сражаются за выживание. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хольштайн» на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом забила команда 45 мячей в 31 поединке чемпионата Германии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Аисты» переиграли «Боруссию» М (4:3).

    До того команда подписала мировую с «РБ Лейпцигом» (1:1). А вот поединок с «Санкт-Паули» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Марко Коменда — травмирован. Марко Ивезич — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Аисты» мечтают зацепиться хотя бы за стыки. Да и не проигрывает команда уже 2 матча кряду.

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    При этом «Хольштайн» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов. Пропустила команда 74 мяча в 31 матче Бундеслиге.

    В кадровом плане у «аистов» отнюдь не все гладко. Зато в матче первого круга команда учинила разгром «Аугсбургу» (5:1).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Аистам» отступать уже некуда, так что наверняка придется рисковать.

    Статистика для ставок

    • «Аисты» не проигрывали в 2 своих последних матчах

    • «Хольштайн» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

    • «Аугсбург» не забивал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.

    Прогноз: «Аугсбург» еще бьется за выход в еврокубки, и наверняка проведет встречу максимально активно.

    «Хольштайн» слишком часто пропускает, притом, что атака команды действует вполне результативно.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аугсбург — Хольштайн?

    Матч Аугсбург — Хольштайн состоится 04 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аугсбург — Хольштайн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аугсбург — Хольштайн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 3.5» с коэффициентом у букмекеров 3.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аугсбург — Хольштайн?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аугсбург — Хольштайн?

    Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

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    Аугсбург — Хольштайн: прогноз и ставка за 3.00, статистика, коэффициенты матча 04.05.202516:30. Голов будет в достатке
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