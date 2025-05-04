Аугсбург — Хольштайн. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 4 мая 2025 года

4 мая в 32-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Хольштайн». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Хольштайн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» сражаются за попадание в зону еврокубков. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице.

При этом «Аугсбург» на 5 очков отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 31 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» были биты «Байером» (0:2).

До того команда не сумела переиграть «Айнтрахт» (0:0). При этом чуть ранее она с натугой переиграла «Бохум» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Аугсбург» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фуггеры» имеют проблемы с реализацией. Команда не забивала в двух своих последних матчах.

Матчи с «Хольштайном» для команды традиционно складываются непросто. В двух очных поединках «Аугсбург» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда до последнего будет биться за выход в еврокубки.

«Хольштайн»

Турнирное положение: «Аисты» отчаянно сражаются за выживание. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Хольштайн» на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом забила команда 45 мячей в 31 поединке чемпионата Германии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Аисты» переиграли «Боруссию» М (4:3).

До того команда подписала мировую с «РБ Лейпцигом» (1:1). А вот поединок с «Санкт-Паули» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Марко Коменда — травмирован. Марко Ивезич — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Аисты» мечтают зацепиться хотя бы за стыки. Да и не проигрывает команда уже 2 матча кряду.

При этом «Хольштайн» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов. Пропустила команда 74 мяча в 31 матче Бундеслиге.

В кадровом плане у «аистов» отнюдь не все гладко. Зато в матче первого круга команда учинила разгром «Аугсбургу» (5:1).

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Аистам» отступать уже некуда, так что наверняка придется рисковать.

Статистика для ставок

«Аисты» не проигрывали в 2 своих последних матчах

«Хольштайн» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

«Аугсбург» не забивал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.

Прогноз: «Аугсбург» еще бьется за выход в еврокубки, и наверняка проведет встречу максимально активно.

«Хольштайн» слишком часто пропускает, притом, что атака команды действует вполне результативно.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.00