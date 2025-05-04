Аугсбург — Хольштайн. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 4 мая 2025 года

Аугсбург
Хольштайн
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Фуггеры» сражаются за попадание в зону еврокубков. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице.
При этом «Аугсбург» на 5 очков отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 31 матче.
Аугсбург — Хольштайн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» были биты «Байером» (0:2).
До того команда не сумела переиграть «Айнтрахт» (0:0). При этом чуть ранее она с натугой переиграла «Бохум» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Аугсбург» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Фуггеры» имеют проблемы с реализацией. Команда не забивала в двух своих последних матчах.
Матчи с «Хольштайном» для команды традиционно складываются непросто. В двух очных поединках «Аугсбург» по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда до последнего будет биться за выход в еврокубки.
«Хольштайн»
Турнирное положение: «Аисты» отчаянно сражаются за выживание. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Хольштайн» на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом забила команда 45 мячей в 31 поединке чемпионата Германии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Аисты» переиграли «Боруссию» М (4:3).
До того команда подписала мировую с «РБ Лейпцигом» (1:1). А вот поединок с «Санкт-Паули» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Марко Коменда — травмирован. Марко Ивезич — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Аисты» мечтают зацепиться хотя бы за стыки. Да и не проигрывает команда уже 2 матча кряду.
При этом «Хольштайн» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов. Пропустила команда 74 мяча в 31 матче Бундеслиге.
В кадровом плане у «аистов» отнюдь не все гладко. Зато в матче первого круга команда учинила разгром «Аугсбургу» (5:1).
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Аистам» отступать уже некуда, так что наверняка придется рисковать.
Статистика для ставок
- «Аисты» не проигрывали в 2 своих последних матчах
- «Хольштайн» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч
- «Аугсбург» не забивал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.
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Прогноз: «Аугсбург» еще бьется за выход в еврокубки, и наверняка проведет встречу максимально активно.
«Хольштайн» слишком часто пропускает, притом, что атака команды действует вполне результативно.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.00