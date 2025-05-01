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    А давайте-ка поставим на ничью?!

    Юргорден — Челси: Дерзкая ставка за 5.25 на Лигу конференций

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    Прогноз и ставки на «Юргорден» — «Челси»
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    Джейдон Санчо
    1 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Юргорден» и «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Юргорден»

    Турнирное положение: Шведы весьма преуспевают в Лиге конференций. В четвертьфинале они прошли венский «Рапид» (0:1, 4:1).

    При этом «Юргорден» в своем чемпионате находится на скромной 11 позиции. Причем команда забила всего 2 мяча в 5 стартовых турах.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Минимально был обыгран «Эстер».

    До того команда не смогла переиграть ГАИС (0:0). А вот встреча с «Рапидом» завершилась яркой викторией в овертайме (4:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Юргорден» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Олбин Экдаль, Оскар Фаллениус, Филип Манойлович — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Шведы нынче пребывают в неплохом функциональном состоянии. Команда не пропускала в 2 матчах кряду.

    Нет сомнений, что «Юргорден» в этой встрече будет рисковать. Сам выход в полуфинал еврокубка для шведов сродни сказке, которую так нем хочется заканчивать.

    И уж совсем очевидно, что номинальные хозяева не боятся нестабильных лондонцев. Шведы постараются воспользоваться проблемами соперника.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» проводят крайне противоречивый сезон. В полуфинал Лиги конференций команда пробилась, одолев «Легию» (3:0, 1:2).

    Причем «Челси» в своем чемпионате находится на 5 позиции. А вот забили игроки команды 59 мячей в 34 матчах АПЛ.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда запишет себе в актив. «Аристократы» сумели обыграть «Эвертон» (1:0).

    А вот до того команда с трудом одолела «Фулхэм» (2:1). Зато чуть раньше она потерпела поражение от «Легии» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Марк Гиу, Мало Густо — травмированы.

    Состояние команды: «Аристократы» на данном этапе смотрятся довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Челси» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 40 мячей в 34 поединках английского чемпионата.

    Шикарный сезон проводит Коул Палмер, настрелявший 14 мячей в чемпионате Англии. А вот в Лиге конференций феерит Марк Гиу, на счету которого 6 мячей в турнире. Между тем, испанец нынче пребывает в лазарете.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Аристократы» вполне способны поднатореть в плане реализации, да и превосходство в классе не может не сказаться.

    Статистика для ставок

    • Лондонцы победили в 2 своих последних матчах

    • Шведы не проигрывали в 3 последних поединках

    • «Аристократы» в среднем пропускают чаще гола за матч

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 8.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.39.

    Прогноз: Шведы уже прыгнули выше головы, и явно постараются дать бой нестабильному сопернику.

    «Аристократы» не столь надежны в обороне, к тому же слишком зависимы от кондиций своих лидеров

    Ставка: Ничья за 5.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 7.40

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    Базовый прогноз на матч Лиги конференций «Юргорден» — «Челси» за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Юргорден — Челси?

    Матч Юргорден — Челси состоится 01 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Юргорден — Челси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Юргорден — Челси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 5.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Юргорден — Челси?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Юргорден — Челси?

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 8.85.

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