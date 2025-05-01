Юргорден — Челси: прогноз ставки на Лигу конференций за 1.92

«Юргорден»
Путь в плей-офф: В матчах навылет «Юргорден» добился победы в противостоянии против кипрского «Пафоса» (3:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).
Последние матчи: За выход в полуфинал шведы переиграли в двух матчах австрийский «Рапид» (0:1 — поражение дома, 4:1 — победа в гостях)
Не сыграют: В лазарете команды находятся травмированные игроки Осланд, Фаллениус, Нилссон, Шуллер и Жугель.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал две победы, одну встречу завершил вничью и в двух играх потерпел поражение.
«Челси»
Путь в плей-офф: «Челси» продолжает побеждать в Лиге конференций, сначала 6 побед в основной сетке еврокубка, теперь ещё две победы в плей-офф. В 1/8 финала лондонцы нанесли поражение датскому «Копенгагену» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).
Последние матчи: В четвертьфинале еврокубка «аристократы» переиграли (1:2 — поражение дома и 3:0 — победа в гостях).
Не сыграют: Лазарет лондонского клуба также пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Давид Фофана, Уэсли Фофана, Марк Гиу, Омари Келлиман, дисквалифицирован Михаил Мудрик.
Состояние команды: В последних матчах «Челси» одержал три победы, сыграл вничью одну встречу и один поединок проиграл.
Статистика для ставок
- «Юргорден» не проигрывает на протяжении трёх матчей: 2 победы и 1 ничья
- Победная серия «Челси» составляет два матча
- «Юргорден» и «Челси» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Юргордена» — в 9.50.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82.
- 2.60Барселона — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Челси» не должно составить труда, чтобы обыграть шведов на их территории.
Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.98.