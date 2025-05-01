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    «Челси» подтвердит статус фаворита?

    Юргорден — Челси: прогноз ставки на Лигу конференций за 1.92

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    Прогноз и ставки на «Юргорден» — «Челси»
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    «Челси» — «Эвертон»
    «Юргорден» дома сыграет против «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 1 мая, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Юргорден»

    Путь в плей-офф: В матчах навылет «Юргорден» добился победы в противостоянии против кипрского «Пафоса» (3:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

    Последние матчи: За выход в полуфинал шведы переиграли в двух матчах австрийский «Рапид» (0:1 — поражение дома, 4:1 — победа в гостях)

    Не сыграют: В лазарете команды находятся травмированные игроки Осланд, Фаллениус, Нилссон, Шуллер и Жугель.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал две победы, одну встречу завершил вничью и в двух играх потерпел поражение.

    «Челси»

    Путь в плей-офф: «Челси» продолжает побеждать в Лиге конференций, сначала 6 побед в основной сетке еврокубка, теперь ещё две победы в плей-офф. В 1/8 финала лондонцы нанесли поражение датскому «Копенгагену» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

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    • Последние матчи: В четвертьфинале еврокубка «аристократы» переиграли (1:2 — поражение дома и 3:0 — победа в гостях).

    Не сыграют: Лазарет лондонского клуба также пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Давид Фофана, Уэсли Фофана, Марк Гиу, Омари Келлиман, дисквалифицирован Михаил Мудрик.

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    Состояние команды: В последних матчах «Челси» одержал три победы, сыграл вничью одну встречу и один поединок проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Юргорден» не проигрывает на протяжении трёх матчей: 2 победы и 1 ничья

    • Победная серия «Челси» составляет два матча

    • «Юргорден» и «Челси» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Юргордена» — в 9.50.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: «Челси» не должно составить труда, чтобы обыграть шведов на их территории.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Юргорден — Челси?

    Матч Юргорден — Челси состоится 01 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Юргорден — Челси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-1.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Юргорден — Челси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-1.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Юргорден — Челси?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Юргорден — Челси?

    Коэффициенты букмекеров: : «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Юргордена» — в 9.50.

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