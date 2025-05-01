Юргорден — Челси: прогноз ставки на Лигу конференций за 1.92

«Юргорден» дома сыграет против «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 1 мая, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Юргорден»

Путь в плей-офф: В матчах навылет «Юргорден» добился победы в противостоянии против кипрского «Пафоса» (3:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

Последние матчи: За выход в полуфинал шведы переиграли в двух матчах австрийский «Рапид» (0:1 — поражение дома, 4:1 — победа в гостях)

Не сыграют: В лазарете команды находятся травмированные игроки Осланд, Фаллениус, Нилссон, Шуллер и Жугель.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал две победы, одну встречу завершил вничью и в двух играх потерпел поражение.

«Челси»

Путь в плей-офф: «Челси» продолжает побеждать в Лиге конференций, сначала 6 побед в основной сетке еврокубка, теперь ещё две победы в плей-офф. В 1/8 финала лондонцы нанесли поражение датскому «Копенгагену» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

Последние матчи: В четвертьфинале еврокубка «аристократы» переиграли (1:2 — поражение дома и 3:0 — победа в гостях).

Не сыграют: Лазарет лондонского клуба также пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Давид Фофана, Уэсли Фофана, Марк Гиу, Омари Келлиман, дисквалифицирован Михаил Мудрик.

Состояние команды: В последних матчах «Челси» одержал три победы, сыграл вничью одну встречу и один поединок проиграл.

Статистика для ставок

«Юргорден» не проигрывает на протяжении трёх матчей: 2 победы и 1 ничья

Победная серия «Челси» составляет два матча

«Юргорден» и «Челси» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Юргордена» — в 9.50.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82.

Прогноз: «Челси» не должно составить труда, чтобы обыграть шведов на их территории.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.98.