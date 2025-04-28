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    Интер Майами — Даллас. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, МЛС, 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» Майами — «Даллас»
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    Лионель Месси
    28 апреля в 10-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер» Майами и «Даллас». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» Майами — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 28 Апреля 2025 года

    Интер Майами

  • Майами
    •  Интер Майами 00:00 Даллас

    Даллас

  • Даллас
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    «Интер» Майами

    Турнирное положение: «Цапли» неплохо выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице своей конференции.

    При этом «Интер» Майами на один пункт отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей в 8 матчах.

    Интер Майами — Даллас: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Цапли» уступили «Ванкувер Уайткэпс» (0:2).

    До того команда переиграла «Коламбус Крю» (1:0). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Чикаго Файр» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Интер» Майами забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Интер» Майами не столь ярко атакует. Забила команда 13 мячей в 8 поединках американского чемпионата.

    Матчи с «быками» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Интер» Майами уступил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Цапли» твердо намерены подтянуться к лидеру.

    «Даллас»

    Турнирное положение: «Быки» в чемпионате США не преуспевают. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Западной конференции.

    Причем «Даллас» в 9 матчах чемпионата набрал 12 зачетных пунктов. При этом забила команда 10 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Даллас» подписал мировую с «Миннесотой» (0:0).

    До того команда уступила «Сиэтл Саундерс» (0:1). А вот поединок с «Атлантой» принес один зачетный балл (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Даллас» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Даллас» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Правда, команда не побеждает 3 матча кряду.

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    При этом «Даллас» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Хорват Петар Муса настрелял 3 мяча в 8 матчах МЛС.

    Очевидно, что «Даллас» будет максимально активно атаковать. «Быки» лишь на три пункта отстают от четвертой позиции.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном ритме. «Быки» имеют в своем составе качественных исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» не побеждает 3 матча кряду

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Цапли» в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: «Цапли» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка сразу активно понесутся к воротам соперника.

    Номинальные хозяева потенциально способны прибавить в плане реализации, так что ждем от них высокой атакующей активности.

    Ставка: Победа «Интера» Майами в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер Майами — Даллас?

    Матч Интер Майами — Даллас состоится 28 апреля 2025 года в 00:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер Майами — Даллас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер Майами — Даллас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер Майами — Даллас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер Майами — Даллас?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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