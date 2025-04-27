Ланс — Осер. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 27 апреля 2025 года

27 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Осер». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Осер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» бьются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице.

При этом «Ланс» на 6 пунктов отстает от искомой 6 позиции. А вот забила команда 35 мячей в 30 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» одолели «Брест» (3:1).

До того команда была бита «Реймсом» (0:2). При этом чуть ранее она минимально обыграла слабенький «Сент-Этьен» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Факундо Медина — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче не блещут стабильностью. А вот оборона команды результативно ошиблась 33 раза.

Матчи с «Осером» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ланс» победил 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кроваво-золотые» не имеют право на осечку в плане борьбы за попадание в топ-6.

«Осер»

Турнирное положение: Бургундцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Осер» на 11 очков оторвался от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Бургундцы уступили «Лиллем» (1:3).

До того команда была бита «Лионом» (1:3). А вот поединок с ершистым «Ренном» принес непростую викторию (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Кевин Дануа, Элиша Овусу, Хамед Таоре — травмированы.

Состояние команды: Бургундцы нынче несколько забуксовали. Команда проиграла в 2 последних поединках.

При этом «Осер» не особо преуспевает в плане реализации. Бургундцы настреляли 41 мяч в 30 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче сложная позитивная ситуация. Сразу несколько ведущих игроков угодили в лазарет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бургундцы еще и многовато пропускают в свои ворота.

Статистика для ставок

Бургундцы уступили в 2 последних матчах

«Ланс» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

«Кроваво-золотые» в среднем забивают чуть больше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Номинальные хозяева борются за выход в еврокубки, так что наверняка сразу будут активны в атаке.

«Осер» в последних матчах заметно забуксовал, да и пропускают бургундцы весьма часто

Ставка: Победа «Ланса» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20