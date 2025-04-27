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    Ланс — Осер. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Осер»
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    «Осер»
    27 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Осер». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Осер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Апреля 2025 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 18:15 Осер

    Осер

  • Осер
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    «Ланс»

    Турнирное положение: «Кроваво-золотые» бьются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Ланс» на 6 пунктов отстает от искомой 6 позиции. А вот забила команда 35 мячей в 30 поединках французского чемпионата.

    Ланс — Осер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» одолели «Брест» (3:1).

    До того команда была бита «Реймсом» (0:2). При этом чуть ранее она минимально обыграла слабенький «Сент-Этьен» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Факундо Медина — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче не блещут стабильностью. А вот оборона команды результативно ошиблась 33 раза.

    Матчи с «Осером» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ланс» победил 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кроваво-золотые» не имеют право на осечку в плане борьбы за попадание в топ-6.

    «Осер»

    Турнирное положение: Бургундцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Осер» на 11 очков оторвался от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Бургундцы уступили «Лиллем» (1:3).

    До того команда была бита «Лионом» (1:3). А вот поединок с ершистым «Ренном» принес непростую викторию (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Кевин Дануа, Элиша Овусу, Хамед Таоре — травмированы.

    Состояние команды: Бургундцы нынче несколько забуксовали. Команда проиграла в 2 последних поединках.

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    При этом «Осер» не особо преуспевает в плане реализации. Бургундцы настреляли 41 мяч в 30 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче сложная позитивная ситуация. Сразу несколько ведущих игроков угодили в лазарет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бургундцы еще и многовато пропускают в свои ворота.

    Статистика для ставок

    • Бургундцы уступили в 2 последних матчах

    • «Ланс» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

    • «Кроваво-золотые» в среднем забивают чуть больше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Номинальные хозяева борются за выход в еврокубки, так что наверняка сразу будут активны в атаке.

    «Осер» в последних матчах заметно забуксовал, да и пропускают бургундцы весьма часто

    Ставка: Победа «Ланса» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ланс — Осер?

    Матч Ланс — Осер состоится 27 апреля 2025 года в 18:15 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ланс — Осер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ланс — Осер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ланс — Осер?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ланс — Осер?

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.75.

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    Ланс — Осер: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 27.04.202518:15. «Осеру» сразу несдобровать?
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