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    Команда Месси успешно слетает в Ванкувер

    Ванкувер Уайткэпс — Интер Майами. Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 25 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Интер Майами
    Прогноз и ставки на «Ванкувер Уайткэпс» — «Интер» Майами
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    Лионель Месси
    25 апреля в 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Ванкувер Уайткэпс» и «Интер» Майами. Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Интер» Майами, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Ванкувер Уайткэпс»

    Турнирное положение: «Уайткэпс» прекрасно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице Западной конференции.

    При этом «Ванкувер Уайткэпс» на 4 зачетных пункта опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей в 9 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Уайткэпс» не смогли одолеть «Сент-Луис Сити» (0:0).

    До того команда разгромила «Остин» (5:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Пумас» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ванкувер Уайткэпс» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» не проигрывает 6 матчей кряду. А вот настреляла команда 17 мячей в 9 поединках американского чемпионата.

    С «цаплями» команда пересекалась лишь однажды. Гол назад «Ванкувер Уайткэпс» уступил сопернику со счетом 1:2.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Уайткэпс» намерены соорудить голевой задел перед ответной встречей.

    «Интер» Майами

    Турнирное положение: «Цапли» в чемпионате США бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

    Причем «Интер» Майами в 8 матчах чемпионата набрал 18 зачетных пункта. При этом забила команда 13 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Интер» Майами одолел «Коламбус Крю» (1:0).

    До того команда не смогла переиграть «Чикаго Файр» (0:0). А вот поединок с «Лос-Анджелесом» принес три очка (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» Майами добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Интер» Майами в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Плюс команда не проигрывает 4 матча кряду.

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    При этом «Интер» Майами вполне-себе преуспевает в плане реализации. Неувядающий Лионель Месси настрелял 3 мяча в 6 матчах МЛС.

    Очевидно, что «Интер» Майами будет активно атаковать. Месси и компания способны прибавить в плане реализации.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Цапли» имеют в своем составе качественных исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Интер» Майами не проигрывает 4 матча кряду

    • «Уайткэпс» не проиграли в 6 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Цапли» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка активно понесутся к воротам соперника.

    Номинальные гости потенциально способны прибавить в плане реализации, так что ждем от них высокой атакующей активности.

    Ставка: Победа «Интера» Майами за 3.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ванкувер Уайткэпс — Интер Майами?

    Матч Ванкувер Уайткэпс — Интер Майами состоится 25 апреля 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Интер Майами?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ванкувер Уайткэпс — Интер Майами?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ванкувер Уайткэпс — Интер Майами?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ванкувер Уайткэпс — Интер Майами?

    Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.25.

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