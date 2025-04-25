Ванкувер Уайткэпс — Интер Майами. Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 25 апреля 2025 года

25 апреля в 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Ванкувер Уайткэпс» и «Интер» Майами. Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Интер» Майами, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: «Уайткэпс» прекрасно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице Западной конференции.

При этом «Ванкувер Уайткэпс» на 4 зачетных пункта опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей в 9 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Уайткэпс» не смогли одолеть «Сент-Луис Сити» (0:0).

До того команда разгромила «Остин» (5:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Пумас» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ванкувер Уайткэпс» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» не проигрывает 6 матчей кряду. А вот настреляла команда 17 мячей в 9 поединках американского чемпионата.

С «цаплями» команда пересекалась лишь однажды. Гол назад «Ванкувер Уайткэпс» уступил сопернику со счетом 1:2.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Уайткэпс» намерены соорудить голевой задел перед ответной встречей.

«Интер» Майами

Турнирное положение: «Цапли» в чемпионате США бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Причем «Интер» Майами в 8 матчах чемпионата набрал 18 зачетных пункта. При этом забила команда 13 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Интер» Майами одолел «Коламбус Крю» (1:0).

До того команда не смогла переиграть «Чикаго Файр» (0:0). А вот поединок с «Лос-Анджелесом» принес три очка (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» Майами добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Интер» Майами в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Плюс команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Интер» Майами вполне-себе преуспевает в плане реализации. Неувядающий Лионель Месси настрелял 3 мяча в 6 матчах МЛС.

Очевидно, что «Интер» Майами будет активно атаковать. Месси и компания способны прибавить в плане реализации.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Цапли» имеют в своем составе качественных исполнителей.

Статистика для ставок

«Интер» Майами не проигрывает 4 матча кряду

«Уайткэпс» не проиграли в 6 своих последних поединках

И те, и другие в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Цапли» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости потенциально способны прибавить в плане реализации, так что ждем от них высокой атакующей активности.

Ставка: Победа «Интера» Майами за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63