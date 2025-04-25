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    Удержится ли «Брага» в зоне Лиги чемпионов?

    Фамаликан — Брага: прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Португалии, 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Брага»
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    Рикардо Орта
    В пятницу, 25 апреля, в 31-м туре португальской Примейры «Фамаликан» дома примет «Брагу». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фамаликан» — «Брага», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 25 Апреля 2025 года

    Фамаликан

  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •  Фамаликан 22:30 Брага

    Брага

  • Брага
    •

    «Фамаликан»

    Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам 30-ти туров португальского первенства набрал 43 балла и уже лишился шансов на выход в еврокубки.

    Команда занимает седьмую строчку и на 19 пунктов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4) за четыре тура до завершения первенства.

    Фамаликан — Брага: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура Примейры клуб на чужом поле потерпел поражение от «Порту» (1:2).

    Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив набрал три очка, с разгромным счетом в домашних стенах обыграв «Эшторил» (3:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Фамаликан» выиграл три раза при одном поражении.

    Такие результаты позволяют хозяевам рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, хотя класс и мощный ход соперника вполне может им в этом помешать.

    Оскар Аранда — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» по итогам 30-ти туров португальского первенства набрала 63 балла и борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Команда занимает третью строчку, уже обеспечив себе выход в континентальные турниры, и лишь на один пункт опережает четвертую позицию, которая не выводит в главный еврокубок.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура чемпионата страны клуб с результатом 2:0 обыграл «Эшторил».

    Перед этим коллектив в 29-м туре того же внутреннего турнира одержал разгромную победу над АВС со счетом 4:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Брага» выиграл пять раз при одной ничьей.

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    Такие результаты позволяют гостям рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Рикардо Орта — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Фамаликана» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Браги» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Брага» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.40, победа «Фамаликана» — также в 3.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

    Вместе с тем, в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Фамаликана».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фамаликан — Брага?

    Матч Фамаликан — Брага состоится 25 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Фамаликан — Брага?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фамаликан — Брага?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фамаликан — Брага?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фамаликан — Брага?

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.40, победа «Фамаликана» — также в 3.40.

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    Фамаликан — Брага: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 25.04.202522:30. Удержится ли «Брага» в зоне Лиги чемпионов?
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