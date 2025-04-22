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    Команда Роналду уничтожит «Дамак»

    Дамак — Аль-Наср: ставка на матч Криштиану Роналду

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    Прогноз и ставки на «Дамак» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    22 апреля в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Дамак» и «Аль-Наср». Начало игры — в 19:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Дамак» — «Аль-Наср», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 22 Апреля 2025 года

    Дамак

  • Хамис-Мушайт
    •  Дамак 19:05 Аль-Наср

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •

    «Дамак»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элите. На данный момент она занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Дамак» на 5 зачетных баллов опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Встреча с «Аль-Холудом» завершилась викторией (3:1).

    До того команда минимально уступила «Аль-Вехде». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Аль-Риядом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Дамак» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дамак» не столь результативно атакует. Команда настреляла 33 мяча в 28 поединках аравийского чемпионата.

    Матчи с «Аль-Насром» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Дамак» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и «Аль-Наср» команда не может победить уже 4 года.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» пытается вклиниться в чемпионскую гонку. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Наср» на 8 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

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  • 19/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Со счетом 1:2 она уступила «Аль-Кадисии».

    До того команда сумела обыграть «Аль-Рияд» (2:1). Плюс поединок с «Аль-Хилялем» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Наср» весьма результативно атакует. Команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

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    При этом «Аль-Наср» до последней коллизии победил в 4 матчах кряду. Да и опытнейший Криштиану Роналду наколотил уже 23 мяча в чемпионате.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Продуктивный сезон выдает Садио Мане, на счету которого 8 результативных выстрелов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Роналду и компания просто обязаны обыгрывать столь скромного соперника.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Наср» до последнего поражения победил 4 раза кряду

    • «Дамак» не может обыграть «Аль-Наср» уже 4 года

    • «Аль-Наср» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.90, а победа оппонента — в скромные 7.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.38.

    Прогноз: Номинальные гости в разы сильнее оппонента, и явно намерены вернуться на победный путь.

    «Аль-Наср» имеет в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня, да и оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 3.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.22

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дамак — Аль-Наср?

    Матч Дамак — Аль-Наср состоится 22 апреля 2025 года в 19:05 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Дамак — Аль-Наср?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Аль-Насра» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дамак — Аль-Наср?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Аль-Насра» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.14.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дамак — Аль-Наср?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дамак — Аль-Наср?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.90, а победа оппонента — в скромные 7.29.

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    Дамак — Аль-Наср: прогноз и ставка за 3.14, статистика, коэффициенты матча 22.04.202519:05. Команда Роналду уничтожит «Дамак»
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