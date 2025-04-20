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    Остановит ли «Аугсбург» «Айнтрахт»?

    Аугсбург — Айнтрахт: ставка и прогноз с коэффициентом 1.95 на матч 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Айнтрахт»
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    Юго Экитике
    В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле примет «Айнтрахт». Встреча пройдет 20 апреля и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Апреля 2025 года

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •  Аугсбург 16:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам 29-ти туров чемпионата Германии набрал 42 очка и борется за попадание в континентальные турниры.

    Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков (топ-6), а также — в шесть баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Аугсбург — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 29-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Бохумом» (2:1).

    Перед этим коллектив остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 1:3 оказался слабее лидера — «Баварии».

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмирован — Кабадайи, дисквалифицирован — Майер.

    Состояние команды: в девяти предыдущих матчах, которые пришлись на чемпионат Германии, «Аугсбург» проиграл лишь раз при четырех победах и четырех ничьих.

    Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, особенно если учесть фактор своего поля, а также не лучшую форму соперника.

    Алексис Клод-Морис — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам 29-ти туров чемпионата Германии набрал 51 балл и борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Команда занимает третью позицию в зоне главного еврокубка (топ-4) с отрывом в пять очков от пятой позиции, а также в семь пунктов от седьмого места, которое уже не выводит в континентальные турниры.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги Европы, коллектив на своем поле проиграл «Тоттенхэму» (0:1) и вылетел из турнира.

    Перед этим в поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги коллектив из Франкфурта набрал максимум очков, разгромив в домашних стенах «Хайденхайм» (3:0).

    Не сыграют: травмированы — Дина Эбимбе, Иш и Листеш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно если учесть фактор чужого поля, а также возможную усталость после непростого поединка в Лиге Европы, который состоялся в четверг.

    Юго Экитике — лучший действующий бомбардир команды в Бундеслиге с 14-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Аугсбург» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Айнтрахта» забивала только одна команда

    • в пяти из шести последних матчей «Айнтрахта» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.40, победа «Айнтрахта» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    Данный сценарий был реализован и в восьми из 11-ти последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Айнтрахта».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аугсбург — Айнтрахт?

    Матч Аугсбург — Айнтрахт состоится 20 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аугсбург — Айнтрахт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аугсбург — Айнтрахт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аугсбург — Айнтрахт?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аугсбург — Айнтрахт?

    Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.40, победа «Айнтрахта» — в 2.75.

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