ПСЖ примет «Гавр» в рамках 30-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 19 апреля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Гавр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане уже обеспечили себе чемпионство в Лиге 1. ПСЖ занимает 1-е место в таблице с 74 очками в активе после 28-и туров, опережая «Монако» на 21 балл.

Очевидно, что парижане также располагаются на 1-й позиции в лиге по результатам домашних встреч. ПСЖ набрав 38 очков из 42-х возможных на своем поле.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда обыграла «Анже» со счетом 1:0, забив единственный гол на 55-й минуте. До этого ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» (6:1).

Парижане выиграли 9 последних матчей в Лиге 1. Стоит отметить, что за этот отрезок ПСЖ пропустил 9 голов.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

У парижан пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: ПСЖ проводит феноменальный чемпионат в нынешнем сезоне, не оставив ни единого шанса ближайшим конкурентам в лиге на борьбу за чемпионство.

У парижан продолжает феерить нападающий Усман Дембеле, который забил уже 21 гол и сделал 5 голевых передач за 26 встреч в Лиге 1. Этот форвард занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

«Гавр»

Турнирное положение: Команда располагается на 16-й позиции в Лиге 1 с 27-ю очками в активе после 29-и туров. «Гавр» находится в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в чемпионате.

В нынешнем сезоне команда очень много пропустила — 62 гола за 29 встреч. При этом, «Гавр» не супер-результативен (32 забитых гола).

Последние матчи: В прошедшей встрече Лиги 1 команда крупно проиграла «Ренну» (1:5), пропустив 3 гола уже в первом тайме. Матчем ранее «Гавр» всухую обыграл «Монпелье» (2:0).

В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Сент-Этьеном» (1:1). За этот отрезок «Гавр» смог одолеть «Нант» (3:2) и проиграть «Лиону» (2:4).

Не сыграют: Янн Китала, Энди Логбо и Дарен Мосенго (у всех — травмы).

Состояние команды: «Гавр» продолжает борьбу за выживание в Лиге 1, от спасительной 15-й позиции команду отделяет всего 2 балла — решающие битвы еще впереди.

Естественно, «Гавру» будет очень тяжело в предстоящем матче против ПСЖ. В последних 5-и очных встречах команда цеплялась за очки только в 1-м матче, сыграв вничью со счетом 3:3.

Статистика для ставок

ПСЖ выиграл 9 последних матчей в Лиге 1

В последних 3-х встречах «Гавр» дважды победила

В последних 5-и очных встречах ПСЖ обыгрывал «Гавр» 4 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 1.13, победа «Гавра» — 15.00, ничья — за 10.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.27 и 3.80 соответственно.

Прогноз: В 1-м тайме ПСЖ сможет сломить сопротивление «Гавра».

Ставка: Тотал 2 больше в 1-м тайме за 2.35.

Прогноз: ПСЖ забьет много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал ПСЖ 3 больше за 1.80.