«Ренн» примет «Нант» в рамках 30-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 18 апреля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Нант», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: Команда занимает 11-е место в таблице Лиги 1 с 35-ю очками в активе после 29-и туров. «Ренн» опережает зону стыковых матчей на 8 пунктов.

По результатам домашних встреч команда занимает 10-е место в лиге, набрав 22 очка из 45-и возможных. За 15 матчей дома «Ренн» забил 21 гол при 16-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда разгромила «Гавр» со счетом 5:1, а до этого «Ренн» проиграл «Осеру» (0:1), пропустив единственный гол на 89-й минуте.

В последних 5-и встречах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Ренн» обыграл «Анже» (3:0), а также уступил «Лансу» (0:1) и ПСЖ (1:4).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Микаил Файе и Алиду Сейду (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Ренн» уже давно является крепким середняком в Лиге 1 и сейчас команда занимает место в середине турнирной таблицы. Несмотря на это, в последнее время «Ренн» стал частенько терять очки.

Команда находится в относительно комфортном расстоянии от зоны вылета, но необходимо возвращать свою игру. Если «Ренн» будет продолжать терять очки, то конкуренты будут гораздо ближе.

«Нант»

Турнирное положение: Команда располагается на 13-й позиции в чемпионате Франции, набрав 30 очков за 28 туров. «Нант» отстает от зоны стыков лишь на 3 балла.

Команда далеко не лучшим образом выступает на чужом поле, занимая по этому показателю лишь 14-е место в лиге. «Нант» набрал 14 очков из 45-и возможных в гостях.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Ниццу» (2:1), забив все голы во 2-м тайме. До этого «Нант» уступил «Гавру» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 88-й минуте.

В последних 5-и поединках команда дважды победила и трижды проиграла. За этот отрезок «Нант» уступил «Страсбургу» (0:1) и «Марселю» (0:2), а также обыграл «Лилль» (1:0).

Не сыграют: Фабьен Сантонз, Педро Чиривелла, Фрасис Коклен, Адель Махамуд (у всех — травмы).

Состояние команды: «Нант» на протяжении долгого времени не может найти свою игру, команда частенько теряет очки, рискнуя попасть в зону стыковых матчей или в зону вылета.

К тому же, у «Нанта» нет яркого форварда, который стабильно забивает. Лучший бомбардир Маттис Аблин забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи за 28 встреч.

Статистика для ставок

«Ренн» проиграл 2 последних матча на своем поле

«Нант» проиграл 3 матча из последних пяти

В последних 5-и очных встречах «Ренн» 4 раза обыгрывал «Нант»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ренна» — 1.80, победа «Нанта» — 4.50, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.88 соответственно.

Прогноз: «Ренн» будет доминировать в предстоящем матче. Родные трибуны должны помочь команде.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ренна» 1.5 больше за 1.90.

Прогноз: «Ренн» частенько обыгрывает «Нант» в очных противостояниях.

Ставка: Победа «Ренна» за 1.80.