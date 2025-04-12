«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют 12 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «Манчестер Сити» на один пункт отстает от топ-5. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 31 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожане» не смогли переиграть «Манчестер Юнайтед» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Лестеру» (2:0). При этом чуть ранее она с трудом переиграла «Борнмут» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Манчестер Сити» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Мануэль Аканжи, Эрлинг Холанн, Родри — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Горожане» крайне нестабильны. А вот настреляла команда 57 мячей в 31 поединке.

Матчи с «орлами» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Манчестер Сити» победил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только команде Хосепа Гвардиолы будет очень не хватать Холанна.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» ходят в середняках АПЛ. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Кристал Пэлас» на 8 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Орлы» переиграли «Брайтон» (2:1).

До того команда не сумела одолеть слабый «Саутгемптон» (1:1). А вот поединок с «Фулхэмом» завершился уверенной победой (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Марк Геи, Эдди Нкетиа — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Орлы» нынче находятся на заметном подъеме. Команда постарается подняться как можно ближе к топ-7.

При этом «Кристал Пэлас» не преуспевает в плане реализации. «Орлы» настреляли 39 мячей в 31 матче чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Отчетную встречу пропустят защитник Геи и форвард Нкетиа.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Орлы» не собираются сбавлять обороты, да и «горожан» в их нынешнем состоянии уж точно не боятся.

Статистика для ставок

«Орлы» уже 3 с половиной года не могут обыграть «горожан»

«Манчестер Сити» не пропускал в 2 своих последних матчах

Лондонцы не проигрывают без малого 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Орлы» нынче находятся на подъеме, так что явно не собираются лишь отсиживаться в обороне.

«Манчестер Сити» весьма нестабилен, да и без Холанна атака команды явно будет выглядеть не столь грозно.

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38