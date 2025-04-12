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    «Горожанам» без Холанна победы не видать!

    Манчестер Сити — Кристал Пэлас: прогноз и ставка на футбол, АПЛ, 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
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    Джек Грилиш
    «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют 12 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Апреля 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 14:30 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
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    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Горожане» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Манчестер Сити» на один пункт отстает от топ-5. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 31 матче.

    Манчестер Сити — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожане» не смогли переиграть «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Лестеру» (2:0). При этом чуть ранее она с трудом переиграла «Борнмут» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Манчестер Сити» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Мануэль Аканжи, Эрлинг Холанн, Родри — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Горожане» крайне нестабильны. А вот настреляла команда 57 мячей в 31 поединке.

    Матчи с «орлами» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Манчестер Сити» победил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только команде Хосепа Гвардиолы будет очень не хватать Холанна.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Орлы» ходят в середняках АПЛ. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кристал Пэлас» на 8 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Орлы» переиграли «Брайтон» (2:1).

    До того команда не сумела одолеть слабый «Саутгемптон» (1:1). А вот поединок с «Фулхэмом» завершился уверенной победой (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Марк Геи, Эдди Нкетиа — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Орлы» нынче находятся на заметном подъеме. Команда постарается подняться как можно ближе к топ-7.

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    При этом «Кристал Пэлас» не преуспевает в плане реализации. «Орлы» настреляли 39 мячей в 31 матче чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Отчетную встречу пропустят защитник Геи и форвард Нкетиа.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Орлы» не собираются сбавлять обороты, да и «горожан» в их нынешнем состоянии уж точно не боятся.

    Статистика для ставок

    • «Орлы» уже 3 с половиной года не могут обыграть «горожан»

    • «Манчестер Сити» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • Лондонцы не проигрывают без малого 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: «Орлы» нынче находятся на подъеме, так что явно не собираются лишь отсиживаться в обороне.

    «Манчестер Сити» весьма нестабилен, да и без Холанна атака команды явно будет выглядеть не столь грозно.

    Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас?

    Матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас состоится 12 апреля 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Какой прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Кристал Пэлас» не проиграет.

    Какую сделать ставку на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Кристал Пэлас» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Кристал Пэлас?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Манчестер Сити — Кристал Пэлас?

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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    Манчестер Сити — Кристал Пэлас: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 12.04.202514:30. «Горожанам» без Холанна победы не видать!
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