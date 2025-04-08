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    Три очка для «шершней»?

    Уотфорд — Халл Сити. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Халл Сити»
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    Георгий Чакветадзе
    8 апреля в 41-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Уотфорд» и «Халл Сити». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Уотфорд» — «Халл Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Апреля 2025 года

    Уотфорд

  • Уотфорд
    •  Уотфорд 21:45 Халл Сити

    Халл Сити

  • Кингстон-апон-Халл
    •

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: «Шершни» сражаются за выход в стыки. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Уотфорд» на 7 очков отстает от топ-6. А вот отличилась команда лишь 48 забитыми мячами в 40 матчах чемпионата.

    Уотфорд — Халл Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шершни» проиграли «Бристоль Сити» (1:2).

    До того команда не смогла переиграть «Плимут» (0:0). При этом чуть ранее она была бита «Оксфорд Юнайтед» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Уотфорд» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шершни» нынче переживают непростой период. Команда не побеждает уже 3 матча подряд.

    Матчи с «Халл Сити» для команды традиционно складываются cложно. В 5 последних очных поединках «Уотфорд» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Шершни» способны поднатореть в плане реализации.

    «Халл Сити»

    Турнирное положение: «Тигры» всеми силами сражаются за выживание. Ныне команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    Причем «Халл Сити» лишь на 3 очка опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 48 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Тигры» переиграли «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Лутон Тауну». А вот поединок с «Вест Бромвичем» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Халл Сити» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Луи Барри — травмирован.

    Состояние команды: «Тигры» нынче находятся на подъеме. Команда проиграла лишь однажды в 5 последних матчах.

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    При этом «Халл Сити» не преуспевает в плане реализации. «Тигры» настреляли всего 40 мячей в 40 матчах чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. При этом «Халл Сити» способен дат бой кому угодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Тигры» намерены оторваться от опасной зоны на комфортное расстояние.

    Статистика для ставок

    • «Уотфорд» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Халл Сити» в среднем забивает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Уотфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Шершни» максимально мотивированы подняться в зону стыков, так что явно будут активны в атаке.

    «Халл Сити» имеет заметные проблемы с реализацией, да и «Уотфорд» намерен прервать свой безвыигрышный сериал.

    Ставка: Победа «Уотфорда» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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