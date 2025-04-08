Блэкберн Роверс
Шеффилд Уэнсдей
«Блэкберн»
Турнирное положение: «Бродяги» еще сражаются за выход в стыки. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.
При этом «Блэкберн» уже на 8 очков отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 40 матчах.
Блэкберн Роверс — Шеффилд Уэнсдей: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бродяги» уступили «Мидлсбро» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Портсмута» (0:1). При этом чуть ранее уступила еще и «Кардифф Сити» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Блэкберн» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Каллам Бриттен, Андреас Вайман — травмированы.
Состояние команды: «Бродяги» уступили в пяти своих последних матчах. Да и настреляла команда всего 42 мяча в 40 поединках.
Матчи с «совами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Блэкберн» победил 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Бродяги» намерены прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.
«Шеффилд Уэнсдей»
Турнирное положение: «Совы» ходят в середняках Чемпионшипа. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Шеффилд Уэнсдей» отстает от стыковой 6 позиции на 8 зачетных баллов. При этом в собственные ворота команда пропустила 61 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Совы» уступили «Халл Сити» (0:1).
До того команда подписала мировую с «Кардифф Сити» (1:1). А вот дерби с «клинками» завершилось минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Уэнсдей» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Ди` Шон Бернард, Макс Лоу — травмированы.
Состояние команды: «Совы» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
При этом «Шеффилд Уэнсдей» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Совы» настреляли 54 мяча в 40 матчах чемпионата.
В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Да и Джош Уиндасс настрелял уже 11 мячей.
Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Совы» вполне способны подловить «бродяг» на контратаках.
Статистика для ставок
- «Бродяги» уступили в 5 своих последних поединках
- «Блэкберн» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч
- «Шеффилд Уэнсдей» не побеждает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.67.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: «Бродяги» максимально мотивированы подняться в зону стыков, так что явно будут активны в атаке.
Обе команды нынче находятся в кризисе, тогда как «Блэкберн» потенциально способен прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Блэкберна» за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20