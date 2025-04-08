8 апреля в 41-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Блэкберн» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Шеффилд Уэнсдей», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Бродяги» еще сражаются за выход в стыки. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

При этом «Блэкберн» уже на 8 очков отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 40 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бродяги» уступили «Мидлсбро» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Портсмута» (0:1). При этом чуть ранее уступила еще и «Кардифф Сити» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Блэкберн» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Каллам Бриттен, Андреас Вайман — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бродяги» уступили в пяти своих последних матчах. Да и настреляла команда всего 42 мяча в 40 поединках.

Матчи с «совами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Блэкберн» победил 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Бродяги» намерены прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Совы» ходят в середняках Чемпионшипа. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Шеффилд Уэнсдей» отстает от стыковой 6 позиции на 8 зачетных баллов. При этом в собственные ворота команда пропустила 61 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Совы» уступили «Халл Сити» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Кардифф Сити» (1:1). А вот дерби с «клинками» завершилось минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Уэнсдей» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Ди` Шон Бернард, Макс Лоу — травмированы.

Состояние команды: «Совы» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Шеффилд Уэнсдей» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Совы» настреляли 54 мяча в 40 матчах чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Да и Джош Уиндасс настрелял уже 11 мячей.

Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Совы» вполне способны подловить «бродяг» на контратаках.

Статистика для ставок

«Бродяги» уступили в 5 своих последних поединках

«Блэкберн» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

«Шеффилд Уэнсдей» не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Бродяги» максимально мотивированы подняться в зону стыков, так что явно будут активны в атаке.

Обе команды нынче находятся в кризисе, тогда как «Блэкберн» потенциально способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Блэкберна» за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20