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    «Блэкберн» расправится с «совами»

    Блэкберн — Шеффилд Уэнсдей. Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Шеффилд Уэнсдей»
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    «Шеффилд Уэнсдей»
    8 апреля в 41-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Блэкберн» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Шеффилд Уэнсдей», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Апреля 2025 года

    Блэкберн Роверс

  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 21:45 Шеффилд Уэнсдей

    Шеффилд Уэнсдей

  • Англия. Чемпионшип
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    «Блэкберн»

    Турнирное положение: «Бродяги» еще сражаются за выход в стыки. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Блэкберн» уже на 8 очков отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 40 матчах.

    Блэкберн Роверс — Шеффилд Уэнсдей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бродяги» уступили «Мидлсбро» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Портсмута» (0:1). При этом чуть ранее уступила еще и «Кардифф Сити» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Блэкберн» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Каллам Бриттен, Андреас Вайман — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бродяги» уступили в пяти своих последних матчах. Да и настреляла команда всего 42 мяча в 40 поединках.

    Матчи с «совами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Блэкберн» победил 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Бродяги» намерены прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: «Совы» ходят в середняках Чемпионшипа. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шеффилд Уэнсдей» отстает от стыковой 6 позиции на 8 зачетных баллов. При этом в собственные ворота команда пропустила 61 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Совы» уступили «Халл Сити» (0:1).

    До того команда подписала мировую с «Кардифф Сити» (1:1). А вот дерби с «клинками» завершилось минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Уэнсдей» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Ди` Шон Бернард, Макс Лоу — травмированы.

    Состояние команды: «Совы» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

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    При этом «Шеффилд Уэнсдей» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Совы» настреляли 54 мяча в 40 матчах чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Да и Джош Уиндасс настрелял уже 11 мячей.

    Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Совы» вполне способны подловить «бродяг» на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Бродяги» уступили в 5 своих последних поединках

    • «Блэкберн» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

    • «Шеффилд Уэнсдей» не побеждает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Бродяги» максимально мотивированы подняться в зону стыков, так что явно будут активны в атаке.

    Обе команды нынче находятся в кризисе, тогда как «Блэкберн» потенциально способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Блэкберна» за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    Блэкберн — Шеффилд Уэнсдей: прогноз и ставка за 2.65, статистика, коэффициенты матча 08.04.202521:45. «Блэкберн» расправится с «совами»
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