4 апреля в 28-м туре французской Лиги 1 по футболу сыграют «Ницца» и «Нант». Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Нант», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: после 28 матчей «Ницца» располагается на четвертой позиции в таблице Лиги 1 с 47 очками.

Последние матчи: дерби Лазурного берега против «Монако» не очень удалось «Ницце», команда Франка Эса потерпела в нем поражение со счетом 1:2. Первый тайм остался за «Ниццей», на 43-й минуте мяч забил Бога, монегаски могли открыть счет в начале игры, но не реализовали пенальти.

Но после перерыва им удалось перевернуть игру и поразить ворота «Монако» дважды.

«Ницца» же очень слабо отыграла второй тайм и заслуженно потерпела поражение.

Ранее была ничья дома с «Осером» (1:1) и поражение от «Лиона» (0:2).

Не сыграют: потерь в составе «Ниццы» нет.

Состояние команды: в последнее время «Ницца» угодила в небольшой спад и набрала всего одно очко в трех матчах. Против «Лиона» команда играла не хуже, но проиграла, с «Осером» пропустила на последних минутах, играя в меньшинстве.

В целом, игра в этом сезоне «Ниццы» оставляет приятное впечатление. Эс в первый же год работы создал крепкий коллектив, на новый уровень вышли Гессан, Али Шо, Будаи, по-прежнем в порядке Данте, Росарио и Клос.

«Нант»

Турнирное положение: сейчас «Нант» занимает 13-ю строчку в таблице Лиги 1 с 27 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Последние матчи: в прошлом туре «канарейки» потерпели поражение от одного из главных аутсайдеров «Гавра» со счетом 2:3. Игра получилась очень интересной и равной, но чаша весов все-таки склонилась в пользу противника.

«Нант» дважды отыгрывался по ходу встречи усилиями Соу и Саймона, но все-таки пропустил решающий мяч за две минуты до конца основного времени.

До этого была домашняя победа над «Лиллем» (1:0) и поражение от «Страсбурга» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Кастеллетто (з), Зезе (з), Снтонц (з), Кадевере (н).

Состояние команды: команда Антуана Комбуаре в этом сезоне выглядит очень неровно, чередуя яркие и неудачные отрезки. Сейчас ее от зоны стыков отделяет всего три очка, там идет как раз «Гавр», которому команда проиграла в прошлом туре.

В защите у «Нанта» сейчас есть проблемы, тренерский штаб меняет схемы, играя то с двумя, то с тремя центральными защитниками, но это не особо помогает. В 27 матчах команда пропустила 46 мячей. Есть проблема с вратарями по ходу сезона, он уже третий основной в этом чемпионате.

Статистика для ставок

В первом круге их встреча завершилась вничью (1:1)

В прошлом сезоне оба матча остались за «Нантом» (1:0, 2:1)

В позапрошлом сезоне обе встречи не выявили победителя (1:1, 2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ниццы» дают 1,55, а на «Нант» — 6,5, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,08, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.

Прогноз: «Ницца» гораздо сильнее своего соперника даже не в лучшей своей форме. На своем поле команда играет гораздо лучше, атака в лице Лаборда, Гессана, Али Шо при поддержке крепкой средней линии является одной из сильнейших в Лиге 1.

Основная ставка: победа «Ниццы» с форой -1 за 1,80.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с победой через верх.

Дополнительная ставка: победа «Ниццы» плюс тотал больше 2,5 за 2,33.