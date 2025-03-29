29 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Жёлто-красные» сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице Серии A.

При этом «Лечче» на 3 пункта опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жёлто-красные» уступили «Дженоа» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Милана» (2:3). При этом чуть ранее она минимально уступила «Фиорентине» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках «Лечче» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Жёлто-красные» проиграли 4 матча кряду. Да и забила команда всего 21 мяч в 29 поединках чемпионата.

Матчи с «Ромой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лечче» уступил трижды при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Жёлто-красные» не побеждают «Рому» уже почти 13 лет.

«Рома»

Турнирное положение: Римляне сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Рома» на два пункта отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Римляне переиграли «Кальяри» (1:0).

До того команда вчистую уступила «Атлетику» (1:3). А вот поединок с «Эмполи» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Пауло Дибала, Девайн Ренч — травмированы.

Состояние команды: Римляне нынче не блещут стабильностью результатов. Плюс команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

При этом «Рома» потенциально обязана биться за выход в Лигу чемпионов. Состав римлян по именам выглядит весьма выгодно.

В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Да и Артем Довбик настрелял всего 10 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Римляне постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Лечче» проиграл в 4 своих последних поединках

«Рома» в среднем пропускает примерно гол за матч

«Лечче» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Римляне, несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, и наверняка быстро найдут бреши в его оборонительных редутах.

Номинальные гости борются за попадание в еврокубки, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

Ставка: Победа «Ромы» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20