ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Рубин»22-й тур РПЛ. Булыкин верит в успех «Спартака» в Грозном, Горшков уверен в победе «Зенита» над «Рубином» Джон ДжонсТяжелый вес UFC на грани краха. Середняки и ветераны в топ-15, но нет новых звезд Коул Палмер«Челси» легко справится с «Легией», «Бетис» пройдет «Ягеллонию». Прогнозы на четвертьфиналы Лиги конференций-2024/25
  • 19:34
    • «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в серии
    Все новости спорта

    «Рома» совершит блицкриг

    Лечче — Рома: прогноз на Серию A 29 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Лечче Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Довбик
    29 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 29 Марта 2025 года

    Лечче

  • Лечче
    •  Лечче 22:45 Рома

    Рома

  • Рим
    •

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Жёлто-красные» сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице Серии A.

    При этом «Лечче» на 3 пункта опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 29 матчах.

    Лечче — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жёлто-красные» уступили «Дженоа» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Милана» (2:3). При этом чуть ранее она минимально уступила «Фиорентине» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках «Лечче» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Жёлто-красные» проиграли 4 матча кряду. Да и забила команда всего 21 мяч в 29 поединках чемпионата.

    Матчи с «Ромой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лечче» уступил трижды при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Жёлто-красные» не побеждают «Рому» уже почти 13 лет.

    «Рома»

    Турнирное положение: Римляне сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Рома» на два пункта отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

  • Кану, Хески, Крауч и еще шесть культовых нападающих, которые мало забивали, но были незаменимыми
  • Они не могли похвастаться большим количеством голов, но при этом всегда приносили своим командам максимальную пользу
  • 26/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Римляне переиграли «Кальяри» (1:0).

    До того команда вчистую уступила «Атлетику» (1:3). А вот поединок с «Эмполи» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Пауло Дибала, Девайн Ренч — травмированы.

    Состояние команды: Римляне нынче не блещут стабильностью результатов. Плюс команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Рома» потенциально обязана биться за выход в Лигу чемпионов. Состав римлян по именам выглядит весьма выгодно.

    В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Да и Артем Довбик настрелял всего 10 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Римляне постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Лечче» проиграл в 4 своих последних поединках

    • «Рома» в среднем пропускает примерно гол за матч

    • «Лечче» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: Римляне, несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, и наверняка быстро найдут бреши в его оборонительных редутах.

    Номинальные гости борются за попадание в еврокубки, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

    Ставка: Победа «Ромы» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бодрумспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.66
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Страсбург — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Меньшик — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  4.56
  • Прогноз на матч Каролина — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Флорида — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бруклин — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лечче — Рома: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 29.03.202522:45. «Рома» совершит блицкриг
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры