ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Черных«Очень хотел бы, чтобы Панарин взял Кубок Стэнли». Агент Александр Черных — о карьере своих хоккеистов в НХЛ и КХЛ Питер КраучКану, Хески, Крауч и еще шесть культовых нападающих, которые мало забивали, но были незаменимыми Мартин Якубко«Матч с Гренадой — это вообще не про футбол». Мартин Якубко — о матчах Лиги Наций и впечатлениях от сборной России
    Все новости спорта

    Очередная виктория «Мурас Юнайтед»?

    Талант — Мурас Юнайтед: прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 28 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Талант» — «Мурас Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Мурас Юнайтед»
    28 марта в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Талант» — «Мурас Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 28 Марта 2025 года

    Талант

  • Беш-Кюнгёй
    •  Талант 13:00 Мурас Юнайтед

    Мурас Юнайтед

  • Джалал-Абад
    •

    «Талант»

    Турнирное положение: «Талант» новый сезон начал продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Талант» в 2 стартовых турах набрал 4 зачетных балла. А вот забила команда 3 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно успешно. Встреча с «Илбирсом» принесла сухой паритет (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Барсу» (3:0). Так что от «Таланта» вполне можно ожидать борьбы за высокие места.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Талант» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Талант» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда прекрасно обороняется, еще не пропустив в текущем чемпионате.

    Матчи с «Мурас Юнайтед» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Талант» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.

    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» стартовал весьма успешно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мурас Юнайтед» в двух матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда еще не пропустила ни разу.

  • «Матч с Гренадой — это вообще не про футбол». Мартин Якубко — о матчах Лиги Наций и впечатлениях от сборной России
  • Эксклюзивное интервью с участником ЧМ-2010 в составе национальной команды Словакии
  • 25/03/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Абдыш-Ату» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Алге» (4:0). Так что в плане стабильности результатов у нее полнейший порядок.

    При этом «Мурас Юнайтед» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мурас Юнайтед» постарается побороться за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Мурас Юнайтед» достаточно мощно атакует. Забила команда 7 мячей в двух стартовых турах чемпионата Кыргызстана.

    Команда лишь однажды в истории проиграла «Таланту». Да и в нынешней диспозиции она явно не собирается терять очки на ровном месте.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Мурас Юнайтед» постарается закрепиться на вершине таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Талант» проиграл «Мурас Юнайтед» в 5 последних очных поединках

    • Обе команды еще не пропускали в нынешнем чемпионате

    • «Мурас Юнайтед» победил в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.88.

    Прогноз: «Мурас Юнайтед» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости шикарно атакуют, к тому же весьма удачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.08

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Азиягол — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хорезм — Бухара
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Алга — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Коканд 1912 — Шуртан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.05
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:002025
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Челси (жен) — Манчестер Сити (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Орландо — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кливленд — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Талант — Мурас Юнайтед: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 28.03.202517:00. Очередная виктория «Мурас Юнайтед»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры