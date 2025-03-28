28 марта в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Талант» — «Мурас Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» новый сезон начал продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Талант» в 2 стартовых турах набрал 4 зачетных балла. А вот забила команда 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно успешно. Встреча с «Илбирсом» принесла сухой паритет (0:0).

До того команда нанесла поражение «Барсу» (3:0). Так что от «Таланта» вполне можно ожидать борьбы за высокие места.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Талант» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Талант» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда прекрасно обороняется, еще не пропустив в текущем чемпионате.

Матчи с «Мурас Юнайтед» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Талант» уступил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» стартовал весьма успешно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Мурас Юнайтед» в двух матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда еще не пропустила ни разу.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Абдыш-Ату» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Алге» (4:0). Так что в плане стабильности результатов у нее полнейший порядок.

При этом «Мурас Юнайтед» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» постарается побороться за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Мурас Юнайтед» достаточно мощно атакует. Забила команда 7 мячей в двух стартовых турах чемпионата Кыргызстана.

Команда лишь однажды в истории проиграла «Таланту». Да и в нынешней диспозиции она явно не собирается терять очки на ровном месте.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Мурас Юнайтед» постарается закрепиться на вершине таблицы.

Статистика для ставок

«Талант» проиграл «Мурас Юнайтед» в 5 последних очных поединках

Обе команды еще не пропускали в нынешнем чемпионате

«Мурас Юнайтед» победил в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.88.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости шикарно атакуют, к тому же весьма удачно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.08