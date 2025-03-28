Талант
Мурас Юнайтед
«Талант»
Турнирное положение: «Талант» новый сезон начал продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Талант» в 2 стартовых турах набрал 4 зачетных балла. А вот забила команда 3 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно успешно. Встреча с «Илбирсом» принесла сухой паритет (0:0).
До того команда нанесла поражение «Барсу» (3:0). Так что от «Таланта» вполне можно ожидать борьбы за высокие места.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Талант» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Талант» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда прекрасно обороняется, еще не пропустив в текущем чемпионате.
Матчи с «Мурас Юнайтед» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Талант» уступил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.
«Мурас Юнайтед»
Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» стартовал весьма успешно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Мурас Юнайтед» в двух матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда еще не пропустила ни разу.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Абдыш-Ату» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Алге» (4:0). Так что в плане стабильности результатов у нее полнейший порядок.
При этом «Мурас Юнайтед» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мурас Юнайтед» постарается побороться за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.
При этом «Мурас Юнайтед» достаточно мощно атакует. Забила команда 7 мячей в двух стартовых турах чемпионата Кыргызстана.
Команда лишь однажды в истории проиграла «Таланту». Да и в нынешней диспозиции она явно не собирается терять очки на ровном месте.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Мурас Юнайтед» постарается закрепиться на вершине таблицы.
Статистика для ставок
- «Талант» проиграл «Мурас Юнайтед» в 5 последних очных поединках
- Обе команды еще не пропускали в нынешнем чемпионате
- «Мурас Юнайтед» победил в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.88.
- 1.87Барселона — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.07Узген — Кыргызалтын: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.50Кызылкум — АГМК: прогноз и ставкаЗавтра в 14:45
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Прогноз: «Мурас Юнайтед» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости шикарно атакуют, к тому же весьма удачно стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.08