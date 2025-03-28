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    У «Фенербахче» будут проблемы в Бодруме?

    Бодрумспор — Фенербахче: прогноз и ставка на турецкую Суперлигу 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бодрумспор» — «Фенербахче»
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    «Фенербахче»
    28 марта в матче 29-го тура чемпионата Турции по футболу сыграют «Бодрумспор» и «Фенербахче». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрумспор» — «Фенербахче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 28 Марта 2025 года

    Бодрум

  • Бодрум
    •  Бодрум 20:30 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
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    «Бодрумспор»

    Турнирное положение: команда из Бодрума борется за выживание в этом сезоне Суперлиги.

    В настоящий момент в активе «зелено-белых» 30 очков и 15-е место в турнирной таблице.

    Бодрум — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

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    Бодрумцы смогли 20 раз поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах бодрумский коллектив переиграл «Ризеспор» (2:0) и «Касымпашу» (1:0).

    До этого «Бодрумспор» сыграл вничью с «Адана Демирспор» (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим подопечные Исмета Ташдемира также выиграли у «Сивасспора» (1:0) в Кубке Турции.

    Не сыграют: травмированы Гекхан Аккан, Тайлан Антальялы, Целал Думанли, Мустафа Эрдилман и Хаки Осман.

    Состояние команды: в последнее время «Бодрумспор» набрал приличную форму, показывает хороший футбол и результаты сразу же улучшились.

    Главной задачей «Бодрумспора» является сохранение прописки в элите. С такой игрой команда точно сможет это сделать.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: стамбульская команда продолжает бороться за самые высокие места.

    Сейчас в активе «жёлто-тёмно-синих» 62 балла и вторая строчка в турнирной таблице.

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    • Стамбульцы смогли забить 63 мяча, а пропустили всего 23.

    Последние матчи: в прошлом туре «канарейки» сыграли вничью с «Самсунспором» (0:0).

    До этого коллектив из Стамбула вылетел из Лиги Европы, уступив по пенальти шотландскому «Рейнджерс».

    Перед этим «Фенер» смог победить «Антальяспор» (3:0) и «Газиантеп» (4:1).

    Не сыграют: травмированы Диего Карлос, Джейден Оостервольде, Родриго Бекао и Чаглар Сеюнджю.

    Состояние команды: подопечные Жозе Моуринью продолжают борьбу как в чемпионате, так и в Кубке страны. В Суперлиге «Фенербахче» идет явно вторым и вряд ли сможет догнать лидирующий «Галатасарай», но и не подпустит третий «Самсунспор».

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    В прошлом сезоне «Фенербахче» занял второе место. В этом сезоне, скорее всего, будет тоже самое и Моуринью вновь останется без трофея.

    Статистика для ставок

    • «Фенербахче» проиграл только 1 из последних 21 матча

    • «Бодрумспор» выиграл 5 из последних 6 матчей

    • в последней очной игре «Фенербахче» победил «Бодрумспор» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.30, а победа «Бодрумспора» — в 7.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Бодрумспор» навяжет борьбу «Фенербахче» и вполне может не проиграть в этом матче.

    Ставка: победа «Бодрумспора» или ничья за 2.70.

    Прогноз: команды вряд ли забьют много, поскольку в последнее время играют не результативно.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2.60.

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