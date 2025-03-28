28 марта в матче 29-го тура чемпионата Турции по футболу сыграют «Бодрумспор» и «Фенербахче». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрумспор» — «Фенербахче», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бодрумспор»

Турнирное положение: команда из Бодрума борется за выживание в этом сезоне Суперлиги.

В настоящий момент в активе «зелено-белых» 30 очков и 15-е место в турнирной таблице.

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Бодрумцы смогли 20 раз поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах бодрумский коллектив переиграл «Ризеспор» (2:0) и «Касымпашу» (1:0).

До этого «Бодрумспор» сыграл вничью с «Адана Демирспор» (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим подопечные Исмета Ташдемира также выиграли у «Сивасспора» (1:0) в Кубке Турции.

Не сыграют: травмированы Гекхан Аккан, Тайлан Антальялы, Целал Думанли, Мустафа Эрдилман и Хаки Осман.

Состояние команды: в последнее время «Бодрумспор» набрал приличную форму, показывает хороший футбол и результаты сразу же улучшились.

Главной задачей «Бодрумспора» является сохранение прописки в элите. С такой игрой команда точно сможет это сделать.

«Локомотив»

Турнирное положение: стамбульская команда продолжает бороться за самые высокие места.

Сейчас в активе «жёлто-тёмно-синих» 62 балла и вторая строчка в турнирной таблице.

Стамбульцы смогли забить 63 мяча, а пропустили всего 23.

Последние матчи: в прошлом туре «канарейки» сыграли вничью с «Самсунспором» (0:0).

До этого коллектив из Стамбула вылетел из Лиги Европы, уступив по пенальти шотландскому «Рейнджерс».

Перед этим «Фенер» смог победить «Антальяспор» (3:0) и «Газиантеп» (4:1).

Не сыграют: травмированы Диего Карлос, Джейден Оостервольде, Родриго Бекао и Чаглар Сеюнджю.

Состояние команды: подопечные Жозе Моуринью продолжают борьбу как в чемпионате, так и в Кубке страны. В Суперлиге «Фенербахче» идет явно вторым и вряд ли сможет догнать лидирующий «Галатасарай», но и не подпустит третий «Самсунспор».

В прошлом сезоне «Фенербахче» занял второе место. В этом сезоне, скорее всего, будет тоже самое и Моуринью вновь останется без трофея.

Статистика для ставок

«Фенербахче» проиграл только 1 из последних 21 матча

«Бодрумспор» выиграл 5 из последних 6 матчей

в последней очной игре «Фенербахче» победил «Бодрумспор» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.30, а победа «Бодрумспора» — в 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Бодрумспор» навяжет борьбу «Фенербахче» и вполне может не проиграть в этом матче.

Ставка: победа «Бодрумспора» или ничья за 2.70.

Прогноз: команды вряд ли забьют много, поскольку в последнее время играют не результативно.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.60.