Бодрум
Фенербахче
«Бодрумспор»
Турнирное положение: команда из Бодрума борется за выживание в этом сезоне Суперлиги.
В настоящий момент в активе «зелено-белых» 30 очков и 15-е место в турнирной таблице.
Бодрум — Фенербахче: коэффициенты букмекеров
Бодрумцы смогли 20 раз поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах бодрумский коллектив переиграл «Ризеспор» (2:0) и «Касымпашу» (1:0).
До этого «Бодрумспор» сыграл вничью с «Адана Демирспор» (0:0).
Перед этим подопечные Исмета Ташдемира также выиграли у «Сивасспора» (1:0) в Кубке Турции.
Не сыграют: травмированы Гекхан Аккан, Тайлан Антальялы, Целал Думанли, Мустафа Эрдилман и Хаки Осман.
Состояние команды: в последнее время «Бодрумспор» набрал приличную форму, показывает хороший футбол и результаты сразу же улучшились.
Главной задачей «Бодрумспора» является сохранение прописки в элите. С такой игрой команда точно сможет это сделать.
«Локомотив»
Турнирное положение: стамбульская команда продолжает бороться за самые высокие места.
Сейчас в активе «жёлто-тёмно-синих» 62 балла и вторая строчка в турнирной таблице.
Стамбульцы смогли забить 63 мяча, а пропустили всего 23.
Последние матчи: в прошлом туре «канарейки» сыграли вничью с «Самсунспором» (0:0).
До этого коллектив из Стамбула вылетел из Лиги Европы, уступив по пенальти шотландскому «Рейнджерс».
Перед этим «Фенер» смог победить «Антальяспор» (3:0) и «Газиантеп» (4:1).
Не сыграют: травмированы Диего Карлос, Джейден Оостервольде, Родриго Бекао и Чаглар Сеюнджю.
Состояние команды: подопечные Жозе Моуринью продолжают борьбу как в чемпионате, так и в Кубке страны. В Суперлиге «Фенербахче» идет явно вторым и вряд ли сможет догнать лидирующий «Галатасарай», но и не подпустит третий «Самсунспор».
В прошлом сезоне «Фенербахче» занял второе место. В этом сезоне, скорее всего, будет тоже самое и Моуринью вновь останется без трофея.
Статистика для ставок
- «Фенербахче» проиграл только 1 из последних 21 матча
- «Бодрумспор» выиграл 5 из последних 6 матчей
- в последней очной игре «Фенербахче» победил «Бодрумспор» со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.30, а победа «Бодрумспора» — в 7.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
- 1.87Барселона — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Бодрумспор» навяжет борьбу «Фенербахче» и вполне может не проиграть в этом матче.
Ставка: победа «Бодрумспора» или ничья за 2.70.
Прогноз: команды вряд ли забьют много, поскольку в последнее время играют не результативно.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.60.