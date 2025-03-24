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    «Штатники» переиграют Канаду

    Канада — США. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига наций, 24 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Канада — США
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    Кристиан Пулишич
    24 марта в матче за 3 место плей-офф дивизиона A Лиги наций КОНКАКАФ по футболу сыграют Канада и США. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — США, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Канада

    Турнирное положение: Канадцы не сумели пройти в финал плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ. Команда уступила сборной Мексики.

    При этом Канада до последней коллизии добыла 3 победы кряду. Причем в двух последних из них команда победила всухую.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Канадцы были биты Мексикой (0:2).

    При этом чуть ранее канадцы уверенно расправились с Суринамом (3:0). Плюс этот же соперник был обыгран и в первой встрече (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Канада разжилась 3 победами. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Канадцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

    Матчи с американцами для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков Канада выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Канадцы постараются финишировать третьими в Лиге наций.

    США

    Турнирное положение: Американцы не попали в финал Лиги наций КОНКАКАФ. «Штатники» сенсационно уступили панамцам.

    Причем США в последнее время только прибавляла. Команда до последней коллизии добыла четыре победы кряду.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. США минимально уступила панамцам.

    До того команда легко переиграла Коста-Рику (3:0). Да и поединок с Венесуэлой завершился яркой викторией (3:1).

    Вообще же, США в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе американцы выглядят довольно выгодно. Притом, что само непопадание в финал Лиги наций можно воспринимать как сенсацию.

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    К слову, США не побеждала «кленовых» уже почти 2 года. Причем американцы до последнего поражения в трех поединках забивали не менее 3 мячей.

    При этом американцы имеют приличный подбор исполнителей во всех линиях. Один только Кристиан Пулишич чего стоит!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Американцы намерены выиграть хотя бы в утешительном финале.

    Статистика для ставок

    • Канада уже почти 2 года не проигрывает «штатникам»

    • США до последней коллизии победила 4 раза кряду

    • Канадцы до последнего поражения выиграли в 3 матчах подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.47.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.87.

    Прогноз: «Штатники» выглядят предпочтительнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

    Канадцы выглядят не столь монолитно, да и США традиционно результативно атакует.

    Ставка: Победа США за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

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