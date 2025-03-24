Канада
Турнирное положение: Канадцы не сумели пройти в финал плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ. Команда уступила сборной Мексики.
При этом Канада до последней коллизии добыла 3 победы кряду. Причем в двух последних из них команда победила всухую.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Канадцы были биты Мексикой (0:2).
При этом чуть ранее канадцы уверенно расправились с Суринамом (3:0). Плюс этот же соперник был обыгран и в первой встрече (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Канада разжилась 3 победами. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Канадцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.
Матчи с американцами для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков Канада выиграла 2 раза при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Канадцы постараются финишировать третьими в Лиге наций.
США
Турнирное положение: Американцы не попали в финал Лиги наций КОНКАКАФ. «Штатники» сенсационно уступили панамцам.
Причем США в последнее время только прибавляла. Команда до последней коллизии добыла четыре победы кряду.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. США минимально уступила панамцам.
До того команда легко переиграла Коста-Рику (3:0). Да и поединок с Венесуэлой завершился яркой викторией (3:1).
Вообще же, США в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе американцы выглядят довольно выгодно. Притом, что само непопадание в финал Лиги наций можно воспринимать как сенсацию.
К слову, США не побеждала «кленовых» уже почти 2 года. Причем американцы до последнего поражения в трех поединках забивали не менее 3 мячей.
При этом американцы имеют приличный подбор исполнителей во всех линиях. Один только Кристиан Пулишич чего стоит!
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Американцы намерены выиграть хотя бы в утешительном финале.
Статистика для ставок
- Канада уже почти 2 года не проигрывает «штатникам»
- США до последней коллизии победила 4 раза кряду
- Канадцы до последнего поражения выиграли в 3 матчах подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.47.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.87.
- 2.12Уэльс — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.10Германия — Италия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 1.85Грузия — Армения: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: «Штатники» выглядят предпочтительнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.
Канадцы выглядят не столь монолитно, да и США традиционно результативно атакует.
Ставка: Победа США за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25