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    ЦСКА быстро расправится с «гробарями»

    «Партизан» — ЦСКА: Ставка (к. 2.26) и прогноз на товарищеский матч 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Партизан» — ЦСКА
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    Миралем Пьянич
    22 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Партизан» и ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Партизан» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Партизан»

    Турнирное положение: «Гробари» снова не смогли выиграть чемпионат Сербии. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Партизан» на 21 (!) зачетный балл отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 28 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Гробари» минимально одолели «Чукарички».

    До того команда сумела обыграть ершистый «Радник» (3:0). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Нови Пазаром» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Партизан» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Партизан» довольно результативно атакует. Команда настреляла 56 мячей в 28 поединках чемпионата Сербии.

    Матчи с ЦСКА для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Партизан» уступил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Армейцев» белградцы уж точно не боятся!

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» проводят не столь яркий сезон. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

    Причем ЦСКА отстает на 5 очков от первой тройки. При этом «армейцы» в среднем забивают реже 2 мячей за матч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Армейцы» переиграли «Акрон» (2:1).

    До того команда нанесла поражение московскому «Динамо» (2:1). А вот поединок с «Химками» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ЦСКА ныне пребывает в прекрасных кондициях. В 3 своих последних матчах москвичи победили.

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    При этом ЦСКА из 3 последних побед трижды выиграли с разницей в один мяч. Зато в воротах привычно надежен Игорь Акинфеев.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и забивать в составе москвичей уж точно есть кому!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Наверняка проявит себя и опытнейший хавбек Миралем Пьянич.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА победил в 3 последних матчах

    • «Партизан» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Партизан» имеет в активе пятиматчевую победную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 4.04, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.47.

    Прогноз: «Армейцы» нынче выглядят сильнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    ЦСКА традиционно успешно противостоит белградцам, обыграв их в четырех последних очных поединках.

    Ставка: Победа ЦСКА в 1 тайме за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.28

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