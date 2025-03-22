22 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Партизан» и ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Партизан» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Партизан»

Турнирное положение: «Гробари» снова не смогли выиграть чемпионат Сербии. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Партизан» на 21 (!) зачетный балл отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 28 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Гробари» минимально одолели «Чукарички».

До того команда сумела обыграть ершистый «Радник» (3:0). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Нови Пазаром» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Партизан» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Партизан» довольно результативно атакует. Команда настреляла 56 мячей в 28 поединках чемпионата Сербии.

Матчи с ЦСКА для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Партизан» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Армейцев» белградцы уж точно не боятся!

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» проводят не столь яркий сезон. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем ЦСКА отстает на 5 очков от первой тройки. При этом «армейцы» в среднем забивают реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Армейцы» переиграли «Акрон» (2:1).

До того команда нанесла поражение московскому «Динамо» (2:1). А вот поединок с «Химками» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ЦСКА ныне пребывает в прекрасных кондициях. В 3 своих последних матчах москвичи победили.

При этом ЦСКА из 3 последних побед трижды выиграли с разницей в один мяч. Зато в воротах привычно надежен Игорь Акинфеев.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и забивать в составе москвичей уж точно есть кому!

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Наверняка проявит себя и опытнейший хавбек Миралем Пьянич.

Статистика для ставок

ЦСКА победил в 3 последних матчах

«Партизан» в среднем забивает 2 гола за матч

«Партизан» имеет в активе пятиматчевую победную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 4.04, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.47.

Прогноз: «Армейцы» нынче выглядят сильнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.

ЦСКА традиционно успешно противостоит белградцам, обыграв их в четырех последних очных поединках.

Ставка: Победа ЦСКА в 1 тайме за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.28