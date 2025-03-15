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    Сможет ли «Ноттингем Форест» взять верх над «Ипсвичем»?

    «Ипсвич» — «Ноттингем Форест»: Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, АПЛ, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Ноттингем Форест»
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    «Ноттингем Форест»
    15 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Ноттингем Форест», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Марта 2025 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 18:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в этом сезоне чемпионата Англии.

    В активе «синих» в настоящий момент 17 очков и только 18-е место в турнирной таблице.

    Ипсвич Таун — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Ипсвича смог 26 раз поразить ворота соперника и 58 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: «трактористы» в прошлых турах уступили «Кристал Пэлас» (0:1), «Манчестер Юнайтед» (2:3) и «Тоттенхэму» (1:4).

    Также ипсвичский коллектив покинул Кубок Англии, по пенальти уступив как раз «Ноттингему».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Только до этого «Ипсвич» смог сыграть вничью с «Астон Виллой» (1:1).

    Не сыграют: травмированы Уэс Бернс, Конор Чаплин, Ариянет Мурич, Чиедози Огбене, Сэмми Шмодикс и Аксель Туанзебе.

    Состояние команды: подопечные Кирана Маккенны находятся в зоне вылета и на целых шесть баллов отстают от спасительной зоны. «Ипсвичу» будет крайне сложно сохранить прописку в элите, однако пока что еще все возможно и все в руках команды.

    Зимой в «Ипсвич» пришли Бен Годфри, Джейден Филоген-Биденс и Алекс Палмер.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: команда из Уэст-Бриджфорда претендует даже на медали в этом сезоне английского чемпионата.

    Сейчас в активе «Форест» 51 зачетный балл и третье место в турнирной таблице.

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    • «Красные» смогли забить 45 мячей, а пропустили всего 33.

    Последние матчи: в прошлых матчах «ловкие деревья» победили «Манчестер Сити» (1:0) в чемпионате и «Ипсвич» по пенальти в Кубке.

    До этого же «лесники» сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0), но проиграли «Ньюкаслу» (3:4) и «Фулхэму» (1:2).

    Не сыграют: в лазарете только Карло Мигель.

    Состояние команды: в этом сезоне «Ноттингем Форест» всех удивляет и является настоящей сенсацией текущего сезона. Подопечные Нуну Эшпириту Санту вполне могут как попасть в зону Лиги чемпионов, так и выиграть Кубок страны.

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    «Ноттингем Форест» не только добывает результат, но и показывает отличный футбол, поэтому команда может на многое рассчитывать.

    Статистика для ставок

    • «Ипсвич» выиграл только 1 из последних 10 матчей

    • «Ноттингем Форест» не проигрывает на протяжении 3 матчей

    • В прошлом очном матче в АПЛ «Ноттингем Форест» обыграл «Ипсвич» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ипсвича» — в 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: «Ноттингем Форест» в отличной форме, сильнее соперника и должен побеждать.

    Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 1.98.

    Прогноз: команды не много забивают в последнее время, поэтому много голов не ждем.

    Ставка: тотал меньше 2 за 3.00.

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    «Ипсвич» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 15.03.202518:00. Сможет ли «Ноттингем Форест» взять верх над «Ипсвичем»?
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