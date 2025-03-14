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    Вернется ли «Дженоа» к победам?

    «Дженоа» — «Лечче»: Хозяева не выигрывают три матча кряду, но вернутся ли они к победам? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Лечче»
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    Андреа Пинамонти
    14 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Лечче». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Лечче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Марта 2025 года

    Дженоа

  • Генуя
    •  Дженоа 22:45 Лечче

    Лечче

  • Лечче
    •

    «Дженоа»

    Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрал 32 балла и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

    Команда занимает 12-ю позицию и на 10 пунктов опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно не терять очков.

    Дженоа — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в рамках 28-го тура Серии А «Грифоны» в чужих стенах сыграли вничью с «Кальяри» с результатом 1:1.

    Перед этим в 27-м туре итальянского первенства генуэзский коллектив на своем поле с аналогичным счетом разошелся мировой с «Эмполи».

    Не сыграют: травмированы — Бани, Балотелли, Корне, Витинья, Экубан, Аханор и Торсби, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Дженоа» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, но в то же время обещает неплохие перспективы на ничью, особенно на своем поле против уступающего им в классе соперника.

    Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрал 25 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 16-ю позицию и на три балла опережает зону вылета, а также на семь пунктов отстает от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Милана» (2:3).

    Перед этим коллектив в 27-м туре итальянского первенства «джаллоросси» в чужих стенах также потерпели поражение — на этот раз от «Фиорентины» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Сала и Маквински, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лечче» проиграл, а в пяти последних матчах не знает побед.

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    Это говорит о плохих шансах гостей на победу и не лучших перспективах на ничью, особенно против превосходящего их в классе в соперника, да еще и на чужом поле.

    Никола Крстович — лучший бомбардиры команды в Серии А с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Дженоа» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Дженоа» сыграл вничью

    • в трех последних матчах «Лечче» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 2.95, победа «Лечче» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в трех последних матчах гости проиграли. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

    И хотя в шести последних матчах хозяева выиграли лишь раз, они все же превосходят соперника в классе, а также принимает его дома.

    Ставка: «Дженоа» победит за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из шести последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 2.25.

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    «Дженоа» — «Лечче»: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 14.03.202522:45. Вернется ли «Дженоа» к победам?
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