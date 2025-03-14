14 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Лечче». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Лечче», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрал 32 балла и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

Команда занимает 12-ю позицию и на 10 пунктов опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно не терять очков.

Последние матчи: в рамках 28-го тура Серии А «Грифоны» в чужих стенах сыграли вничью с «Кальяри» с результатом 1:1.

Перед этим в 27-м туре итальянского первенства генуэзский коллектив на своем поле с аналогичным счетом разошелся мировой с «Эмполи».

Не сыграют: травмированы — Бани, Балотелли, Корне, Витинья, Экубан, Аханор и Торсби, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Дженоа» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, но в то же время обещает неплохие перспективы на ничью, особенно на своем поле против уступающего им в классе соперника.

Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрал 25 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 16-ю позицию и на три балла опережает зону вылета, а также на семь пунктов отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Милана» (2:3).

Перед этим коллектив в 27-м туре итальянского первенства «джаллоросси» в чужих стенах также потерпели поражение — на этот раз от «Фиорентины» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Сала и Маквински, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лечче» проиграл, а в пяти последних матчах не знает побед.

Это говорит о плохих шансах гостей на победу и не лучших перспективах на ничью, особенно против превосходящего их в классе в соперника, да еще и на чужом поле.

Никола Крстович — лучший бомбардиры команды в Серии А с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Дженоа» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Дженоа» сыграл вничью

в трех последних матчах «Лечче» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 2.95, победа «Лечче» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в трех последних матчах гости проиграли. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

И хотя в шести последних матчах хозяева выиграли лишь раз, они все же превосходят соперника в классе, а также принимает его дома.

Ставка: «Дженоа» победит за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.25.