13 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «АЗ Алкмаар». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмаар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: на общем этапе Лиги Европы лондонцы смогли набрать 17 очков, стали четвертыми и пробились сразу же в 1/8 финала турнира.

В чемпионате страны «шпоры» пока что все проваливают. У команды из Лондона только 34 очка и 13-е место.

«Лилейно-белые» смогли 55 раз поразить ворота соперника и 41 раз пропустили в в свои.

Последние матчи: лондонский коллектив в последнем туре сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2).

До этого команда из столицы Англии уступила «АЗ Алкмаару» в первом матче Лиги Европы (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Перед этим же столичная команда проиграла «Манчестер Сити» (0:1), но выиграла у «Ипсвича» (4:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Не сыграют: в лазарете находятся Ришарлисон, Деян Кулушевски и Раду Драгушин, дисквалифицирован — Родриго Бентанкур.

Состояние команды: для подопечных Анге Постекоглу Лига Европы остается последней надеждой на трофей и на попадание в зону Лиги чемпионов. Так «Тоттенхэм» еще может спасти сезон.

В чемпионате Англии для «Тоттенхэма» уже давно все потеряно. Из Кубков команда вылетела, поэтому все силы нужно бросать именно на Лигу Европы.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: команда из города Алкмар на общем этапе набрала 11 баллов и стала только 19-й.

Алкмарцы уже успели пройти на стадии 1/16 финала турецкий «Галатасарай».

А вот в чемпионате Нидерландов «сырные фермеры» имеют в своем активе 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.

Последние матчи: в прошлой игре алкмарский коллектив как раз победил «Тоттенхэм» (1:0) в первом матче Лиги Европы.

До этого же «красно-белые» умудрились уступить в чемпионате «Херенвену» (1:3).

Зато перед этим «АЗ Алкмар» смог пробиться в финал Кубка Нидерландов, переиграв по пенальти «Хераклес». В главном матче подопечные Мартена Мартенса сыграют против «Гоу Эхед Иглс».

Не сыграют: травмированы Сэм Вестервельд, Рубен Ван Боммел, Свен Мийнанс, Мекс Мердинк и Джейден Аддаи.

Состояние команды: этот сезон складывается для «АЗ Алкмаара» непросто. В чемпионате команда вряд ли зацепиться даже за топ-3. Зато уже вышла в финал Кубка страны и в 1/8 финала Лиги Европы. На это коллектив и должен делать ставку.

Думается, что если в итоге «АЗ Алкмаару» покорится хотя бы один трофей, то сезон можно будет считать удачным.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» не может выиграть на протяжении 3 матчей

«АЗ Алкмаар» проиграл только 1 из последних 8 матчей

В прошлом очном матче «АЗ Алкмаар» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.60, а победа «АЗ Алкмаара» — в 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: «Тоттенхэму» некуда отступать и он должен идти вперед, а «АЗ» будет играть на контратаках, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3 за 2.02.

Прогноз: у «Алкмаара» есть небольшое преимущество и думается, что он сильно не проиграет, поэтому поставим на то, что именно нидерландская команда пройдет дальше. А как она это сделает, без разницы.

Ставка: проход «АЗ Алкмаара» за 2.30.