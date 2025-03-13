Тоттенхэм
АЗ Алкмар
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: на общем этапе Лиги Европы лондонцы смогли набрать 17 очков, стали четвертыми и пробились сразу же в 1/8 финала турнира.
В чемпионате страны «шпоры» пока что все проваливают. У команды из Лондона только 34 очка и 13-е место.
Тоттенхэм — АЗ Алкмар: коэффициенты букмекеров
«Лилейно-белые» смогли 55 раз поразить ворота соперника и 41 раз пропустили в в свои.
Последние матчи: лондонский коллектив в последнем туре сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2).
До этого команда из столицы Англии уступила «АЗ Алкмаару» в первом матче Лиги Европы (0:1).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Перед этим же столичная команда проиграла «Манчестер Сити» (0:1), но выиграла у «Ипсвича» (4:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Не сыграют: в лазарете находятся Ришарлисон, Деян Кулушевски и Раду Драгушин, дисквалифицирован — Родриго Бентанкур.
Состояние команды: для подопечных Анге Постекоглу Лига Европы остается последней надеждой на трофей и на попадание в зону Лиги чемпионов. Так «Тоттенхэм» еще может спасти сезон.
В чемпионате Англии для «Тоттенхэма» уже давно все потеряно. Из Кубков команда вылетела, поэтому все силы нужно бросать именно на Лигу Европы.
«АЗ Алкмаар»
Турнирное положение: команда из города Алкмар на общем этапе набрала 11 баллов и стала только 19-й.
Алкмарцы уже успели пройти на стадии 1/16 финала турецкий «Галатасарай».
А вот в чемпионате Нидерландов «сырные фермеры» имеют в своем активе 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.
Последние матчи: в прошлой игре алкмарский коллектив как раз победил «Тоттенхэм» (1:0) в первом матче Лиги Европы.
До этого же «красно-белые» умудрились уступить в чемпионате «Херенвену» (1:3).
Зато перед этим «АЗ Алкмар» смог пробиться в финал Кубка Нидерландов, переиграв по пенальти «Хераклес». В главном матче подопечные Мартена Мартенса сыграют против «Гоу Эхед Иглс».
Не сыграют: травмированы Сэм Вестервельд, Рубен Ван Боммел, Свен Мийнанс, Мекс Мердинк и Джейден Аддаи.
Состояние команды: этот сезон складывается для «АЗ Алкмаара» непросто. В чемпионате команда вряд ли зацепиться даже за топ-3. Зато уже вышла в финал Кубка страны и в 1/8 финала Лиги Европы. На это коллектив и должен делать ставку.
Думается, что если в итоге «АЗ Алкмаару» покорится хотя бы один трофей, то сезон можно будет считать удачным.
Статистика для ставок
- «Тоттенхэм» не может выиграть на протяжении 3 матчей
- «АЗ Алкмаар» проиграл только 1 из последних 8 матчей
- В прошлом очном матче «АЗ Алкмаар» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.60, а победа «АЗ Алкмаара» — в 6.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: «Тоттенхэму» некуда отступать и он должен идти вперед, а «АЗ» будет играть на контратаках, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.02.
Прогноз: у «Алкмаара» есть небольшое преимущество и думается, что он сильно не проиграет, поэтому поставим на то, что именно нидерландская команда пройдет дальше. А как она это сделает, без разницы.
Ставка: проход «АЗ Алкмаара» за 2.30.